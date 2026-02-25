Międzynarodowa kariera aktorki i modelki Kasi Smutniak rozwija się bardzo prężnie. Mieszkająca na co dzień we Włoszech Polka nawiązała współpracę ambasadorską z włoską marką ultraluksusowej biżuterii Garatti, która – choć stosunkowo młoda – szybko zyskała globalną renomę dzięki produkcji wyrobów zawierających niezwykle rzadkie, kolorowe diamenty.

Reklama Reklama

Kasia Smutniak ambasadorką włoskiej marki luksusowej

Choć we Włoszech ma status gwiazdy, Kasia Smutniak stosunkowo rzadko podejmuje komercyjne współprace z markami. Polka zrobiła wyjątek dla Garatti – znanego producenta luksusowej biżuterii.

„Jej autentyczne, niewymuszone piękno i dyskretna siła uosabiają wartości i ducha naszej marki” – opisują Kasię Smutniak przedstawiciele marki Garatti w swoim komunikacie na temat współpracy z polską aktorką.

Garatti to stosunkowo nowy gracz w branży ekskluzywnej biżuterii – marka powstała w 2018 r. w Mediolanie, tam znajduje się główne atelier. Firma prężnie się rozwija i jest obecna na wszystkich kontynentach.

Przeczytaj nasz wywiad z Kasią Smutniak: