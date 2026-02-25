Reklama

Kasia Smutniak i zielone diamenty. Polska aktorka ambasadorką marki luksusowej

Kasia Smutniak została ambasadorką luksusowej marki Garatti. Włosi, którzy podbijają branżę biżuterii z najwyższej półki, zaprosili Polkę do współpracy przy swojej najnowszej kampanii.

Publikacja: 25.02.2026 13:31

Kasia Smutniak podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji.

Kasia Smutniak podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji.

Foto: TIZIANA FABI / AFP

Izabela Popko

Międzynarodowa kariera aktorki i modelki Kasi Smutniak rozwija się bardzo prężnie. Mieszkająca na co dzień we Włoszech Polka nawiązała współpracę ambasadorską z włoską marką ultraluksusowej biżuterii Garatti, która – choć stosunkowo młoda – szybko zyskała globalną renomę dzięki produkcji wyrobów zawierających niezwykle rzadkie, kolorowe diamenty.

Kasia Smutniak ambasadorką włoskiej marki luksusowej

Choć we Włoszech ma status gwiazdy, Kasia Smutniak stosunkowo rzadko podejmuje komercyjne współprace z markami. Polka zrobiła wyjątek dla Garatti – znanego producenta luksusowej biżuterii.

„Jej autentyczne, niewymuszone piękno i dyskretna siła uosabiają wartości i ducha naszej marki” – opisują Kasię Smutniak przedstawiciele marki Garatti w swoim komunikacie na temat współpracy z polską aktorką.

Garatti to stosunkowo nowy gracz w branży ekskluzywnej biżuterii – marka powstała w 2018 r. w Mediolanie, tam znajduje się główne atelier. Firma prężnie się rozwija i jest obecna na wszystkich kontynentach.

Przeczytaj nasz wywiad z Kasią Smutniak: 

Czytaj więcej

Kasia Smutniak: Wszystko w życiu można zmienić, trzeba tylko pozwolić sobie na tę zmianę – wyjść z j
Sukces Story
Kasia Smutniak: Rodzice wpoili mi, że mogę być, kim zechcę
Reklama
Reklama

Garatti specjalizuje się w produkcji biżuterii z wykorzystaniem rzadkich diamentów oraz innych kamieni szlachetnych. Styl biżuterii łączy inspiracje włoskim renesansem z nowoczesnymi formami. Marka szczyci się też tym, że swoje diamenty pozyskuje w sposób etyczny, a biżuterię wykonuje w ścisłej współpracy z klientem, co daje temu ostatniemu gwarancję, że jego ozdoba będzie niepowtarzalna.

„Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią tej podróży, w otoczeniu osób, które działają z troską i na bazie solidnych wartości” – komentuje współpracę Smutniak.

Marka Garatti kontroluje około 60 proc. światowych zasobów zielonych diamentów – to jej flagowy produkt. Diamenty w tym kolorze są znacznie rzadsze niż te bezbarwne. Do produkcji swojej biżuterii marka wykorzystuje też niezwykle rzadkie diamenty czerwone, a także różowe i niebieskie.

Garatti to firma rodzinna. Założyła ją Milena Bernocco Garatti, specjalistka z ponad 25-letnim doświadczeniem, która jest zarazem dyrektorką kreatywną marki. Prezesem firmy jest natomiast jej syn Nicolas, w zarządzie zasiada też drugi syn założycielki, Luca.

Reklama
Reklama

Równolegle z kampanią z udziałem Kasi Smutniak marka Garatti zapowiedziała dalszą ekspansję, przede wszystkim na kluczowy rynek amerykański. Ekskluzywne ateliers dostępne wyłącznie na zaproszenie mają powstać w Palm Beach, Londynie i Paryżu, a w dalszej perspektywie – w Nowym Jorku.

Kasia Smutniak w nowej roli

Pochodząca z Piły Kasia Smutniak zaczęła karierę aktorską w 2000 r. To właśnie wtedy, mieszkając już we Włoszech, zadebiutowała w filmie „Al momento giusto”. We Włoszech pracowała też jako modelka, pojawiając się na wybiegach, a także biorąc udział w kampaniach reklamowych czołowych włoskich marek.

Smutniak od lat związana jest z Włochami, a także z włoską branżą filmową – to właśnie tam powstało najwięcej produkcji z jej udziałem. Druga dekada XXI wieku przyniosła role w takich filmach jak „Pozdrowienia z Paryża” z Johnem Travoltą, głośnym obrazie „Oni” w reżyserii Paolo Sorrentino czy w „Doktorze Dolittle” z Robertem Downeyem Jr.

Szczególnie głośno zrobiło się o Polce w ubiegłym roku, kiedy otrzymała angaż do filmu Mela Gibsona, którego roboczy tytuł brzmi: „The Passion of the Christ: Resurrection” („Zmartwychwstanie Chrystusa”) i w którym Polka wcieli się w rolę Marii Magdaleny. Smutniak jest znana ze swojego poparcia dla polskiego ruchu Strajk Kobiet, toteż jej udział w filmie Gibsona wywołał protesty środowisk katolickich i prawicowych w Polsce.

Mimo wielu lat spędzonych we Włoszech, o sobie mówi: „Polska aktorka mieszkająca we Włoszech”. Zachowuje kontakt z krajem, w 2021 r. nakręciła film „Mur” poświęcony sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w czasie kryzysu migracyjnego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Styl Życia Lifestyle Biżuteria
Białe złoto, platyna, diamenty i szmaragdy – to najkrótszy opis naszyjnika „Sweater” marki Chanel, k
Biżuteria
Finał „mistrzostw świata jubilerów”. Grand Prix dla domu mody Chanel
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Botswana jest światowym potentatem w wydobyciu diamentów. Szacuje się, że przemysł wydobycia diament
Biżuteria
To państwo żyło z diamentów. Dzisiaj przegrywa w walce o miliardy dolarów
Szefowie marki Laopu Gold myślą już o ekspansji zagranicznej – w planach jest wejście na rynek japoń
Biżuteria
„Chiński Cartier” rośnie w siłę. Wyzwanie rzucone gigantom branży luksusowej
W ostatnich latach marka angażowała się w rozmaite współprace, między innymi z producentami serialu
Biżuteria
Producent jajek Fabergé ma nowego właściciela. Nabywcą milioner z Rosji
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama