Kasia Smutniak podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji.
Międzynarodowa kariera aktorki i modelki Kasi Smutniak rozwija się bardzo prężnie. Mieszkająca na co dzień we Włoszech Polka nawiązała współpracę ambasadorską z włoską marką ultraluksusowej biżuterii Garatti, która – choć stosunkowo młoda – szybko zyskała globalną renomę dzięki produkcji wyrobów zawierających niezwykle rzadkie, kolorowe diamenty.
Choć we Włoszech ma status gwiazdy, Kasia Smutniak stosunkowo rzadko podejmuje komercyjne współprace z markami. Polka zrobiła wyjątek dla Garatti – znanego producenta luksusowej biżuterii.
„Jej autentyczne, niewymuszone piękno i dyskretna siła uosabiają wartości i ducha naszej marki” – opisują Kasię Smutniak przedstawiciele marki Garatti w swoim komunikacie na temat współpracy z polską aktorką.
Garatti to stosunkowo nowy gracz w branży ekskluzywnej biżuterii – marka powstała w 2018 r. w Mediolanie, tam znajduje się główne atelier. Firma prężnie się rozwija i jest obecna na wszystkich kontynentach.
Czytaj więcej
W życiu trzeba iść po swoje i nie można się bać wyboru. Oczywiście, możesz się pomylić i podjąć z...
Garatti specjalizuje się w produkcji biżuterii z wykorzystaniem rzadkich diamentów oraz innych kamieni szlachetnych. Styl biżuterii łączy inspiracje włoskim renesansem z nowoczesnymi formami. Marka szczyci się też tym, że swoje diamenty pozyskuje w sposób etyczny, a biżuterię wykonuje w ścisłej współpracy z klientem, co daje temu ostatniemu gwarancję, że jego ozdoba będzie niepowtarzalna.
„Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią tej podróży, w otoczeniu osób, które działają z troską i na bazie solidnych wartości” – komentuje współpracę Smutniak.
Marka Garatti kontroluje około 60 proc. światowych zasobów zielonych diamentów – to jej flagowy produkt. Diamenty w tym kolorze są znacznie rzadsze niż te bezbarwne. Do produkcji swojej biżuterii marka wykorzystuje też niezwykle rzadkie diamenty czerwone, a także różowe i niebieskie.
Garatti to firma rodzinna. Założyła ją Milena Bernocco Garatti, specjalistka z ponad 25-letnim doświadczeniem, która jest zarazem dyrektorką kreatywną marki. Prezesem firmy jest natomiast jej syn Nicolas, w zarządzie zasiada też drugi syn założycielki, Luca.
Równolegle z kampanią z udziałem Kasi Smutniak marka Garatti zapowiedziała dalszą ekspansję, przede wszystkim na kluczowy rynek amerykański. Ekskluzywne ateliers dostępne wyłącznie na zaproszenie mają powstać w Palm Beach, Londynie i Paryżu, a w dalszej perspektywie – w Nowym Jorku.
Pochodząca z Piły Kasia Smutniak zaczęła karierę aktorską w 2000 r. To właśnie wtedy, mieszkając już we Włoszech, zadebiutowała w filmie „Al momento giusto”. We Włoszech pracowała też jako modelka, pojawiając się na wybiegach, a także biorąc udział w kampaniach reklamowych czołowych włoskich marek.
Smutniak od lat związana jest z Włochami, a także z włoską branżą filmową – to właśnie tam powstało najwięcej produkcji z jej udziałem. Druga dekada XXI wieku przyniosła role w takich filmach jak „Pozdrowienia z Paryża” z Johnem Travoltą, głośnym obrazie „Oni” w reżyserii Paolo Sorrentino czy w „Doktorze Dolittle” z Robertem Downeyem Jr.
Szczególnie głośno zrobiło się o Polce w ubiegłym roku, kiedy otrzymała angaż do filmu Mela Gibsona, którego roboczy tytuł brzmi: „The Passion of the Christ: Resurrection” („Zmartwychwstanie Chrystusa”) i w którym Polka wcieli się w rolę Marii Magdaleny. Smutniak jest znana ze swojego poparcia dla polskiego ruchu Strajk Kobiet, toteż jej udział w filmie Gibsona wywołał protesty środowisk katolickich i prawicowych w Polsce.
Mimo wielu lat spędzonych we Włoszech, o sobie mówi: „Polska aktorka mieszkająca we Włoszech”. Zachowuje kontakt z krajem, w 2021 r. nakręciła film „Mur” poświęcony sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w czasie kryzysu migracyjnego.
Rozstrzygnięto pierwszą edycję prestiżowego konkursu Grand Prix de la Haute Joaillerie nagradzającego twórców na...
Diamenty laboratoryjne stają się coraz popularniejsze. To wyzwanie dla państw, które zarabiają ogromne pieniądze...
Podczas gdy zachodnie marki luksusowe kiepsko radzą sobie na rynku chińskim, niszę po nich z sukcesem przejmuje...
Firma jubilerska Fabergé, która zasłynęła jako dostawca kosztowności na dwór carski, zmieniła właściciela. Nabyw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas