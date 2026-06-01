Materiał powstał we współpracy z marką Albert Riele

Szwajcarska marka zegarmistrzowska Albert Riele może poszczycić się bardzo długą historią, sięgającą drugiej połowy XIX wieku. Apart, wyłączny dystrybutor Albert Riele w Polsce, przygotował z okazji jubileuszu marki kampanię, która oddaje jej ponadczasowego ducha.

Szlachetny minimalizm: kampania marki Albert Riele

Marka Albert Riele to synonim precyzji spod znaku Swiss Made, która otworzyła niedawno kolejny rozdział: z nowymi modelami zegarków sygnowanych odświeżonym emblematem Albert Riele. Tym, co nie uległo zmianie, jest szwajcarska precyzja, najwyższej jakości materiały i wyrafinowany styl.

Dziś wyłącznym dystrybutorem marki Albert Riele na polskim rynku jest Apart. Z okazji 145. rocznicy powstania szwajcarskiej marki ruszyła nowa kampania z udziałem ambasadorów Albert Riele, Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka.

Para aktorów prezentuje damskie i męskie zegarki z wybranych kolekcji Albert Riele. Za sesję wizerunkową, zawierającą zdjęcia i filmy, odpowiada znany fotograf mody Marcin Tyszka. Stylizacje zaprezentowano na tle stonowanej kolorystyki tła, dzięki której Tyszka uzyskał efekt szlachetnej prostoty, a także odpowiednią ekspozycję zegarków Albert Riele.

Szwajcarska precyzja w nowoczesnej formie: kolekcja zegarków Albert Riele

Magdalena Boczarska zaprezentowała zegarki między innymi z kolekcji Gala, w tym modele z tarczami z masy perłowej z brylantami, a także czasomierze z tarczami inkrustowanymi brylantami laboratoryjnymi. Warto dodać, że w ofercie marki znajdują się też zegarki z dodatkowymi skórzanymi paskami w komplecie w trzech klasycznych kolorach. Dzięki temu ten sam zegarek zyskuje zupełnie nową odsłonę i wiele możliwości stylizacji.

Miłośniczkom minimalistycznego, a zarazem wyrazistego stylu z pewnością przypadną do gustu modele z linii Concerto. Ta sama kolekcja zawiera też męskie zegarki premium, które w kampanii zaprezentował Mateusz Banasiuk. Doskonałą propozycją dla koneserów będzie z kolei automatyczny czasomierz z kolekcji Premiere lub Family 1881 – modele z tych linii świetnie sprawdzą się jako prezent na specjalną okazję.

Wszystkie zegarki sygnowane logo marki Albert Riele spełniają rygorystyczne standardy jakości Swiss Made. Oznacza to, że każdy egzemplarz wykonany jest z najwyższą starannością – i oczywiście z wykorzystaniem mechanizmów, które wyprodukowano w Szwajcarii. Zegarki posiadają szafirowe szkła z powłoką antyrefleksyjną, zaś koperty wykonano z niezwykle odpornej stali.

Historia marki Albert Riele

Rudolf Albert German Riehle urodził się 13 lipca 1839 roku w Reichenbach w Wielkim Księstwie Badenii. We wczesnych latach 60. XIX wieku wyemigrował do szwajcarskiego La Chaux-de-Fonds. Kiedy w 1883 roku otrzymał szwajcarskie obywatelstwo, zmienił swoje niemieckie nazwisko na francusko brzmiące: Rodolphe Albert German Rielé.

W połowie lat 70. XIX wieku Rielé zatrudnił się jako nauczyciel w prestiżowej szkole zegarmistrzowskiej w La Chaux-de-Fonds. Na uczelni spędził ponad 25 lat i zyskał w tym czasie duże uznanie jako mistrz i pedagog. W 1881 roku otworzył swoje atelier pod szyldem R. Albert Rielé – i ten fakt całkowicie odmienił bieg jego kariery.

Okres największego prosperity firmy Rielégo przypada na lata 90. XIX wieku. To właśnie wtedy zegarmistrz zarejestrował kilka dodatkowych znaków handlowych, w tym Chronomètre maritime (w 1901 roku), czyli specjalistyczne chronometry przeznaczone do używania na morzu. Dziś ich tradycję kontynuuje nowa kolekcja Challenger i niektóre modele z kolekcji Premiere.

Rielé kompleksowo wytwarzał i składał swoje zegarki. Zabezpieczył znakami towarowymi zarówno mechanizmy swojej produkcji, jak i koperty zegarków, tarcze i opakowania. Słynny akronim marki – RAR (od inicjałów założyciela marki) – powstał po zmianie prawa szwajcarskich znaków towarowych z 1984 roku.

Zmianie ulegały też warsztaty marki – firma dynamicznie się rozrastała i zatrudniała coraz więcej pracowników, którzy potrzebowali coraz większych przestrzeni. W 1903 roku firmę przejął Julien Rielé, syn 64-letniego wówczas Rodolphe’a. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął spadkobierca marki, było przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa z La Chaux-de-Fonds do Genewy.

Jeździectwo, żeglarstwo i muzyka: dziedzictwo i inspiracje marki Albert Riele

Współczesny styl i tożsamość marki Albert Riele to wypadkowa wielu inspiracji. Jedną z najważniejszych jest jeździectwo – jedna z najbardziej eleganckich dziedzin sportu, której charakter doskonale pasuje do wartości, którymi kieruje się marka. Albert Riele oddaje hołd kulturze jeździeckiej i wszystkim jej miłośnikom, oferując okolicznościowe referencje automatycznego, szwajcarskiego czasomierza.

Nowy katalog produktów marki Albert Riele czerpie inspiracje z jeszcze jednej szlachetnej dyscypliny – żeglarstwa. Przykład? Wspomniana wyżej linia zegarków „do zadań specjalnych” Challenger.

Dziedzictwo marki Albert Riele to też historia i pasje rodziny jej założyciela. Córka Alberta Rielégo, Louisa, była pianistką. To również ten fakt zainspirował twórców nowych zegarków marki do stworzenia nowego katalogu, zwłaszcza linii Concerto. Albert Riele regularnie obejmuje też mecenatem różnego rodzaju wydarzenia artystyczne.

