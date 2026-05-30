W międzynarodowym konkursie dla architektów i projektantów DNA Paris Design Award 2024 nagrodę w kategorii „Architektura krajobrazu” („Landscape Design”) otrzymał projekt zagospodarowania nadbrzeża jednego z wielkopolskich jezior, którego autorem jest wielokrotnie nagradzany polski architekt, Paweł Grobelny.

Projekt nadbrzeża w Wielkopolsce z nagrodą DNA Paris Design Award

DNA Paris Design Award to doroczny konkurs, którego organizatorem jest amerykańska firma Farmani Group. Nagrody przyznaje się architektom i projektantom z całego świata w pięciu kategoriach: „Architektura”, „Wnętrza”, „Architektura krajobrazu”, „Produkty” i „Grafika”.

W gronie zwycięzców znalazła się również realizacja z Polski – projekt zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Słupeckiego w Wielkopolsce. Koncepcja, której autorem jest warszawski architekt Paweł Grobelny, otrzymała nagrodę w kategorii „Architektura krajobrazu”.

Foto: Janusz Nowak

Kompleks na brzegu jeziora składa się z pomostów w kształcie koła, platform oraz molo, które prowadzi na znajdujący się na Jeziorze Słupeckim starożytny kopiec, pochodzący z okresu między 750 a 400 rokiem przed naszą erą, kiedy istniała na tych terenach tak zwana kultura łużycka. Projekt jest minimalistyczny i oszczędny w formie, wykorzystuje też naturalne materiały.

Wewnątrz historycznego kopca znajduje się platforma widokowa, która jest najważniejszym elementem całego założenia. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem obejrzenie obiektu już nie tylko z oddali, ale również od wewnątrz. W kompleksie nie zabrakło też miejskiego basenu, który wydzielono z jeziora, kina plenerowego, kilku placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych a także przestrzeni do gry w bule.

Foto: Janusz Nowak

Jury konkursu doceniło projekt za udane połączenie dobrego designu z poszanowaniem środowiska naturalnego i historii. „Projekt koncentruje się na niewielkich obiektach, które nie tylko dobrze wpisują się w krajobraz, ale również zachęcają do aktywnego korzystania z tej przestrzeni” – czytamy w uzasadnieniu decyzji jurorów.

„Bardzo zależało mi na wpisaniu się w istniejący kontekst, projektowanie raczej mniejszych obiektów przestrzennych, które dobrze wpiszą się w naturę i będą wykorzystywać jej walory, a nie konkurować z nią” – opisuje swój projekt Paweł Grobelny. „Poszczególne platformy i tarasy widokowe mają zaprosić mieszkańców Słupcy i turystów do częstego korzystania z tej przestrzeni” – dodaje architekt.

Wybrzeże Jeziora Słupeckiego w Wielkopolsce – „w zgodzie z naturą”

Specjalnością Pawła Grobelnego jest projektowanie przestrzeni publicznych oraz okalających budynki biurowe i mieszkalne. Architekt projektuje również drobne meble i akcesoria wystroju wnętrz.

Foto: Archiwum prywatne

Grobelny ma na koncie między innymi projekty mebli miejskich, które znalazły się w przestrzeni wielu miast w Europie i poza nią, w tym w ogrodzie Albertine przed Biblioteką Królewską w Brukseli oraz w największym parku miejskim w Szanghaju. Polak zaprojektował też meble miejskie dla dzielnicy biznesowej La Défense w Paryżu oraz dla dzielnicy Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Nagroda w ramach DNA Paris DESIGN AWARD 2024 to kolejne wyróżnienie dla projektu zagospodarowania wybrzeża Jezior Słupeckiego. Realizacja ma na koncie również nagrodę w konkursie Property Design Award 2024 za najlepiej zaprojektowaną przestrzeń publiczną w Polsce.