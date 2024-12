Powstaje stadion piłkarski z drewna. To będzie pierwszy na świecie obiekt tego typu

Polo bywa nazywane grą królów i milionerów. Nie w Argentynie. Choć na turniejach w tym kraju, jak na całym świecie, dominują śnIeżnobiałe spodnie, kapelusze i szampan, to Argentyńczycy traktują ten sport z taką samą miłością jak futbol. Polo to dla nich przede wszystkim element życia, tak jak miłość do konI, z którą sIę rodzą.