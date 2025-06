Foto: Janusz Nowak

Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiedzający mogą łatwo dotrzeć do oddalonego od brzegu kopca, a także obejrzenie go od wewnątrz. Do kompleksu przynależy też miejski basen, kino plenerowe, place zabaw, boiska i plac do gry w bule. Podobnie jak wiele innych projektów Pawła Grobelnego, obiekty tworzące nadbrzeże są minimalistyczne i oszczędne w formie, wybudowano w większości z naturalnych materiałów, głównie z drewna.

„Bardzo zależało mi na wpisaniu się w istniejący kontekst, projektowanie elementów zagospodarowania, które dobrze wpiszą się w naturę, i będą wykorzystywać jej walory, a nie konkurować z nią. Właśnie za takie podejście jury doceniło ten projekt, uzasadniając swój werdykt podczas wręczenia nagrody w Palazzo dell'Arte w Mediolanie” – komentuje swój sukces Paweł Grobelny.

Foto: Janusz Nowak

To nie pierwsze wyróżnienie, jakie ma na koncie projekt nadbrzeża Jeziora Słupeckiego. W 2024 roku realizacja zdobyła nagrodę Property Design Award 2024 za najlepiej zaprojektowaną przestrzeń publiczną w Polsce oraz nagrodę DNA Paris Design Award 2024 w kategorii „Architektura krajobrazu”