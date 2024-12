Już niebawem nad samym Bałtykiem stanie niewielka, ale bezkompromisowo luksusowa willa o nazwie Aurora House projektu cenionego architekta Marcina Tomaszewskiego. Willa będzie się znajdowała na pierwszej linii brzegowej, czyli w miejscu tyleż wymarzonym, co z punktu widzenia architekta – dość trudnym.

Reklama

Aurora House: luksusowa willa nad samym Bałtykiem

O wyjątkowości willi o nazwie Aurora House świadczy przede wszystkim fakt, że powstanie ona w tak zwanej pierwszej linii brzegowej, czyli tak blisko morza, jak to tylko możliwe. To lokalizacja, o którą biją się hotelarze i o której marzy wielu ludzi pragnących mieć dom z bezpośrednim dostępem do plaży.

Zaprojektowanie domu na takim obszarze stanowi jednak spore wyzwanie dla architekta. Podjął je Marcin Tomaszewski, który jest autorem projektu Aurora House – luksusowej willi, której budowa ma dobiec końca w przyszłym roku. Przeszkód, które napotkał architekt, było jednak więcej.

Czytaj więcej Design Warszawski lokal najpiękniejszy na świecie. Prestiżowa nagroda za wnętrza Wielofunkcyjna przestrzeń eventowa „LookUp” zwyciężyła w konkursie Restaurant & Bar Design Awards 2024. To jedyny lokal z Polski, który znalazł się w finale imprezy.

„Będąc na działce, nie zwracałem uwagi na ograniczenia – a to, że działka jest dość wąska, a to, że wjazd na działkę jest od południa” – podkreśla Tomaszewski. „To wszystko było nieważne. Najważniejsze było to, co widziałem z tej działki: bezkresny widok po horyzont”.