Organizatorzy międzynarodowego konkursu architektonicznego Prix Versailles zaprezentowali kolejną odsłonę plebiscytu. Na listę laureatów tegorocznej edycji konkursu trafił luksusowy hotel w stolicy Czech – Sir Prague. Obiekt znajduje się w zabytkowej kamienicy w historycznym centrum Pragi.

Niedawno w ramach konkursu Prix Versailles 2026 ogłoszono zestawienie najlepszych nowych muzeów. Teraz przyszła pora na hotele. Organizatorzy konkursu nagrodzili 16 obiektów z całego świata, które niedawno otworzyły się dla gości.

Na liście zwycięzców znalazł się hotel Sir Prague, blisko Wełtawy. Po sąsiedzku znajdują się takie ikoniczne budynki jak Teatr Narodowy czy „Tańczący Dom” projektu amerykańskiego architekta Franka Gehry’ego.

Kamienicę, w której mieści się hotel Sir Prague, wybudowano w 1884 r. w stylu neorenesansowym, według projektu architekta Vratislava Pasovský’ego. W późniejszych latach architekt Osvald Polívka zmodyfikował elewację w stylu art nouveau.

Jury konkursu Prix Versailles doceniło projekt hotelu jako efekt starannej renowacji w połączeniu z kreatywną reinterpretacją obiektu. Odrestaurowano secesyjną kamienną fasadę, również we wnętrzach zachowano wiele oryginalnych elementów, w tym żelazne balustrady, drewniane parkiety i rzeźbione drewniane schody.

Za projekt wnętrz hotelu odpowiada londyńska architektka Linda Boronkay, która zestawiła historyczne elementy z nowymi meblami, dekoracjami i wykończeniem. Projektantka zaczerpnęła inspiracje z dorobku czeskich kubistów, co widać przede wszystkim w projektach mebli, a także z legendy o pogańskiej księżniczce Libuszy, pochodzącej z mitycznego rodu założycieli Pragi, co obrazują między innymi reliefy na ścianach.

Hotel podzielono na serię kilku przestrzeni, z których każda nieco różni się od pozostałych pod względem stylu aranżacji. Wszystkie pomieszczenia są jednocześnie przytulne i utrzymane w spójnej, ciepłej tonacji kolorystycznej. Wszystkie snują też opowieść o historii i kulturze Pragi.

Hotel Sir Prague mieści 76 pokojów i apartamentów. W obiekcie do dyspozycji gości są restauracja, bar i siłownia.

Najpiękniejsze hotele na świecie – Prix Versailles 2026

Europa ma w tegorocznej edycji Prix Versailles bardzo silną reprezentację. Oprócz hotelu Sir Prague wyróżnionych zostało sześć innych obiektów ze Starego Kontynentu. Są to hotele: Orient Express La Minerva w Rzymie, Splendido w Portofino, Chiemgauhof Lakeside Retreat w niemieckim Übersee, La Fondation w Paryżu, Les Roches w Le Lavandou (także we Francji) oraz Villa Dubrovnik, oczywiście w Dubrowniku.

Spoza Starego Kontynentu w konkursie zwyciężyły hotele: The Telegraph w Tbilisi, Kasbah d’If w Marrakeszu, Desert Rock w Ḩanak w Arabii Saudyjskiej, The ArcadiaPlace w Yanyuan i The Silk Lakehouse w Shangri-La w Hangzhou w Chinach, The Oberoi Rajgarh Palace w Khajuraho w Indiach, Naboa w meksykańskim Tulum oraz Maison Mystique w Khao Ya w Tajlandii.

Wszystkie 16 hoteli, które właśnie wyróżniono w konkursie, powalczy o jedną z trzech nagród głównych. Pod koniec 2026 r. jury przyzna najwyższe wyróżnienie – Prix Versailles – oraz dwie kolejne nagrody: dla projektu wnętrz i projektu budynku.