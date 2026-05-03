Przywykliśmy do tego, że na zegarki coraz częściej patrzymy przez pryzmat mody. Mają pasować do stylu danej osoby, odpowiadać na trendy i dawać poczucie, że jesteśmy „cool”. Są jednak marki takie jak Certina, które udowadniają, że da się połączyć nowoczesny styl z tym, co w zegarmistrzostwie najważniejsze – z perfekcją wykonania i niezawodnością, pozwalającą traktować zegarek nie jak gadżet, ale jako narzędzie, na którym można polegać. Wiedzą o tym himalaiści i nurkowie, wiedzą sportowcy i badacze. Certinę nosił Muhammad Ali, zegarek tej marki miał także na nadgarstku Yuichiro Miura, pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z Everestu, a także legendarny Robert Kubica. Co ich połączyło? Przekonanie, że styl i perfekcja wykonania mogą iść ze sobą w parze.

DS Double Security: Podwójne zabezpieczenie

Certina od blisko 140 lat tworzy i rozwija rozwiązania, w oparciu o które powstają niezawodne zegarki zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Przełomem dla marki okazało się opracowanie systemu znanego DS Double Security. To rozwiązanie, wprowadzone na rynek w 1959 roku, chroni mechanizm zegarka przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także zabezpiecza go przed dostępem wody, kurzu czy pyłu. Certina doskonaliła ten system przez kolejne dekady, poprawiając jego parametry, ale idea pozostała ta sama – jak najdokładniej odseparować wnętrze zegarka od czynników mogących mieć negatywny wpływ na jego pracę i niezawodność.

Certina DS Action Diver 38MM Titanium. Foto: Materiały prasowe

W 2025 roku zaprezentowano ewolucję systemu o nazwie DS Concept Extreme Shock Resistance, która zapewnia jeszcze lepszą wytrzymałość zegarków, a także odporność na działanie żywiołów. Opracowanie i wdrożenie systemu DS Double Security otworzyło Certinie drogę do świata sportu, a także – do uczestnictwa w przełomowych misjach badawczych realizowanych w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. To dzięki temu hasło promocyjne marki brzmi dzisiaj: od największych głębin po najwyższe szczyty. Obietnica na wyrost? Nie, raczej gwarancja jakości.

Ze szczytów gór na dno oceanu

Pod wodą niezawodność zegarka nie jest jedynie hasłem marketingowym. Od tego zależy życie nurków, a zegarek staje się czymś więcej niż dodatkiem do skafandra, jest narzędziem pracy. Czasomierze Certina towarzyszyły uczestnikom wielu ekspedycji podwodnych. Jedną z nich była misja Sealab II z połowy lat 60., realizowana przez US Navy. W podwodnej bazie badano wówczas, jaki wpływ na organizm ludzki ma długotrwałe przebywanie na dużej głębokości. Rozwinięciem tamtego projektu były kolejne misje o nazwie Tektite I oraz II z przełomu lat 60. i 70. Naukowcy biorący udział w badaniu nosili wówczas zegarki nurkowe Certina DS-2.

Certina DS PH1000M Sea Turtle Conservancy. Foto: Materiały prasowe

Wnioski z badań w głębinach okazały się bezcenne dla inżynierów z Grenchen, gdzie mieściła się fabryka marki. Dzięki nim można było doskonalić projekty zegarków nurkowych, ich konstrukcja i wykorzystywane rozwiązania oparte były na doświadczeniach pracy w ekstremalnych warunkach. Do dzisiaj kolekcje nurkowe stanowią kluczową część oferty Certiny. Wystarczy przypomnieć o serii nurkowej DS Action Diver, nowoczesnych zegarkach zaprojektowanych z myślą o podwodnej eksploracji, czy o kolekcji DS PH200M, klasycznych „diverach” nawiązujących do bogatego dorobku marki.

Certina i Robert Kubica: Sukces w Formule 1

Trudno nie pamiętać, jakim przełomem było pojawienie się w motorsporcie Roberta Kubicy. Polak, cudowne dziecko europejskiego kartingu, przebojem wdarł się do świata Formuły 1 i niemal z miejsca stał się jednym z najgorętszych nazwisk świata wyścigów. Był świetnym kierowcą, doskonale orientował się w niuansach technicznych bolidów, a na torze był precyzyjny jak szwajcarski zegarek.

Certina DS Action GMT Powermatic 80. Foto: Materiały prasowe

Certina towarzyszyła jedynemu Polakowi w F1 w okresie jego największych sukcesów w wyścigach, gdy jako kierowca zespołu BMW Sauber wygrywał Grand Prix Kanady i gdy rywalizował z czołowymi kierowcami w stawce. Robert Kubica został ambasadorem marki w Polsce, co zaowocowało stworzeniem łącznie trzech zegarków Certina dedykowanych polskiemu kierowcy w F1, odpowiadających trzem kolejnym sezonom Polaka w zespole BMW Sauber. Najbardziej poszukiwany do dzisiaj pozostaje model z 2006 roku, powstało jedynie 720 sztuk, co odpowiadało mocy bolidu Kubicy z tamtego sezonu Formuły 1. Wszystkie trzy zegarki, z podpisem polskiego kierowcy grawerowanym na deklu, od lat stanowią gratkę dla kolekcjonerów i miłośników wyścigów.

Sport na najwyższym poziomie

Certina to nie tylko wyścigi. W ostatnich latach szwajcarska marka wspiera jeden z najszybciej rozwijających się sportów na świecie. Chodzi o padel, nowy sport będący połączeniem najlepszych elementów squasha i tenisa, „miejski” i bardzo dynamiczny, a przy tym łatwiejszy technicznie. Padel święci triumfy między innymi na południu Europy, choćby w Hiszpanii, która stała się europejskim centrum tego sportu. Od 2021 r. Certina angażuje się w rozwój padla, jest także sponsorem hiszpańskiej zawodniczki Marty Ortegi, jednej z najlepszych padlistek na świecie. Efektem tej współpracy jest stworzenie zegarka Certina DS-7 Chrono Padel Edition by Marta Ortega z kwarcowym mechanizmem Precidrive i funkcją chronografu.

Certina DS-7 Chrono Auto. Foto: Materiały prasowe

Nie sposób pominąć też sportów zimowych, z którymi Certina związana jest od lat, udowadniając, że wilgoć, mróz, śnieg i lód to dla niej środowisko naturalne. Certina pozostaje związana z narciarstwem biegowym jako oficjalny chronometrażysta Pucharu Świata FIS w narciarstwie biegowym, a także oficjalny Partner Pomiaru Czasu podczas zawodów Ski Classics, wspierając między innymi Ebbę Andersson, szwedzką narciarkę, wielokrotną medalistkę igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Certina DS Action Diver. Foto: Materiały prasowe

Sport na najwyższym poziomie czy udział w przełomowych ekspedycjach badawczych to dla Certiny coś więcej niż marketing. To rodzaj laboratorium. Każda współpraca, każdy test czy wyprawa stanowią punkt wyjścia do rozwoju i kolejny etap w tworzeniu zegarków, które równie dobrze sprawdzają się na co dzień, w miejskim krajobrazie, w towarzystwie nie pianki nurkowej, ale marynarki czy koszulki polo. Kupując zegarek, chcemy, by pasował do naszego stylu. To tak samo istotne jak perfekcja wykonania i niezawodność przetestowana w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić.

Więcej informacji: www.certina.com.pl

Materiał Promocyjny