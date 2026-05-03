Certina DS7 Chrono. Związki marki z padlem sięgają 2021 roku.
Przywykliśmy do tego, że na zegarki coraz częściej patrzymy przez pryzmat mody. Mają pasować do stylu danej osoby, odpowiadać na trendy i dawać poczucie, że jesteśmy „cool”. Są jednak marki takie jak Certina, które udowadniają, że da się połączyć nowoczesny styl z tym, co w zegarmistrzostwie najważniejsze – z perfekcją wykonania i niezawodnością, pozwalającą traktować zegarek nie jak gadżet, ale jako narzędzie, na którym można polegać. Wiedzą o tym himalaiści i nurkowie, wiedzą sportowcy i badacze. Certinę nosił Muhammad Ali, zegarek tej marki miał także na nadgarstku Yuichiro Miura, pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z Everestu, a także legendarny Robert Kubica. Co ich połączyło? Przekonanie, że styl i perfekcja wykonania mogą iść ze sobą w parze.
Certina od blisko 140 lat tworzy i rozwija rozwiązania, w oparciu o które powstają niezawodne zegarki zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Przełomem dla marki okazało się opracowanie systemu znanego DS Double Security. To rozwiązanie, wprowadzone na rynek w 1959 roku, chroni mechanizm zegarka przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także zabezpiecza go przed dostępem wody, kurzu czy pyłu. Certina doskonaliła ten system przez kolejne dekady, poprawiając jego parametry, ale idea pozostała ta sama – jak najdokładniej odseparować wnętrze zegarka od czynników mogących mieć negatywny wpływ na jego pracę i niezawodność.
Certina DS Action Diver 38MM Titanium.
W 2025 roku zaprezentowano ewolucję systemu o nazwie DS Concept Extreme Shock Resistance, która zapewnia jeszcze lepszą wytrzymałość zegarków, a także odporność na działanie żywiołów. Opracowanie i wdrożenie systemu DS Double Security otworzyło Certinie drogę do świata sportu, a także – do uczestnictwa w przełomowych misjach badawczych realizowanych w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. To dzięki temu hasło promocyjne marki brzmi dzisiaj: od największych głębin po najwyższe szczyty. Obietnica na wyrost? Nie, raczej gwarancja jakości.
Pod wodą niezawodność zegarka nie jest jedynie hasłem marketingowym. Od tego zależy życie nurków, a zegarek staje się czymś więcej niż dodatkiem do skafandra, jest narzędziem pracy. Czasomierze Certina towarzyszyły uczestnikom wielu ekspedycji podwodnych. Jedną z nich była misja Sealab II z połowy lat 60., realizowana przez US Navy. W podwodnej bazie badano wówczas, jaki wpływ na organizm ludzki ma długotrwałe przebywanie na dużej głębokości. Rozwinięciem tamtego projektu były kolejne misje o nazwie Tektite I oraz II z przełomu lat 60. i 70. Naukowcy biorący udział w badaniu nosili wówczas zegarki nurkowe Certina DS-2.
Certina DS PH1000M Sea Turtle Conservancy.
Wnioski z badań w głębinach okazały się bezcenne dla inżynierów z Grenchen, gdzie mieściła się fabryka marki. Dzięki nim można było doskonalić projekty zegarków nurkowych, ich konstrukcja i wykorzystywane rozwiązania oparte były na doświadczeniach pracy w ekstremalnych warunkach. Do dzisiaj kolekcje nurkowe stanowią kluczową część oferty Certiny. Wystarczy przypomnieć o serii nurkowej DS Action Diver, nowoczesnych zegarkach zaprojektowanych z myślą o podwodnej eksploracji, czy o kolekcji DS PH200M, klasycznych „diverach” nawiązujących do bogatego dorobku marki.
Trudno nie pamiętać, jakim przełomem było pojawienie się w motorsporcie Roberta Kubicy. Polak, cudowne dziecko europejskiego kartingu, przebojem wdarł się do świata Formuły 1 i niemal z miejsca stał się jednym z najgorętszych nazwisk świata wyścigów. Był świetnym kierowcą, doskonale orientował się w niuansach technicznych bolidów, a na torze był precyzyjny jak szwajcarski zegarek.
Certina DS Action GMT Powermatic 80.
Certina towarzyszyła jedynemu Polakowi w F1 w okresie jego największych sukcesów w wyścigach, gdy jako kierowca zespołu BMW Sauber wygrywał Grand Prix Kanady i gdy rywalizował z czołowymi kierowcami w stawce. Robert Kubica został ambasadorem marki w Polsce, co zaowocowało stworzeniem łącznie trzech zegarków Certina dedykowanych polskiemu kierowcy w F1, odpowiadających trzem kolejnym sezonom Polaka w zespole BMW Sauber. Najbardziej poszukiwany do dzisiaj pozostaje model z 2006 roku, powstało jedynie 720 sztuk, co odpowiadało mocy bolidu Kubicy z tamtego sezonu Formuły 1. Wszystkie trzy zegarki, z podpisem polskiego kierowcy grawerowanym na deklu, od lat stanowią gratkę dla kolekcjonerów i miłośników wyścigów.
Certina to nie tylko wyścigi. W ostatnich latach szwajcarska marka wspiera jeden z najszybciej rozwijających się sportów na świecie. Chodzi o padel, nowy sport będący połączeniem najlepszych elementów squasha i tenisa, „miejski” i bardzo dynamiczny, a przy tym łatwiejszy technicznie. Padel święci triumfy między innymi na południu Europy, choćby w Hiszpanii, która stała się europejskim centrum tego sportu. Od 2021 r. Certina angażuje się w rozwój padla, jest także sponsorem hiszpańskiej zawodniczki Marty Ortegi, jednej z najlepszych padlistek na świecie. Efektem tej współpracy jest stworzenie zegarka Certina DS-7 Chrono Padel Edition by Marta Ortega z kwarcowym mechanizmem Precidrive i funkcją chronografu.
Certina DS-7 Chrono Auto.
Nie sposób pominąć też sportów zimowych, z którymi Certina związana jest od lat, udowadniając, że wilgoć, mróz, śnieg i lód to dla niej środowisko naturalne. Certina pozostaje związana z narciarstwem biegowym jako oficjalny chronometrażysta Pucharu Świata FIS w narciarstwie biegowym, a także oficjalny Partner Pomiaru Czasu podczas zawodów Ski Classics, wspierając między innymi Ebbę Andersson, szwedzką narciarkę, wielokrotną medalistkę igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.
Certina DS Action Diver.
Sport na najwyższym poziomie czy udział w przełomowych ekspedycjach badawczych to dla Certiny coś więcej niż marketing. To rodzaj laboratorium. Każda współpraca, każdy test czy wyprawa stanowią punkt wyjścia do rozwoju i kolejny etap w tworzeniu zegarków, które równie dobrze sprawdzają się na co dzień, w miejskim krajobrazie, w towarzystwie nie pianki nurkowej, ale marynarki czy koszulki polo. Kupując zegarek, chcemy, by pasował do naszego stylu. To tak samo istotne jak perfekcja wykonania i niezawodność przetestowana w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić.
Więcej informacji: www.certina.com.pl
Materiał Promocyjny
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas