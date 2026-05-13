Swatch to enfant terrible rynku zegarkowego, wieczny buntownik, marka nieustannie kontestująca zastany porządek. Takie podejście Nicolasa Hayeka, twórcy marki, zapewniło jej nieprawdopodobny sukces na początku lat 80., gdy szwajcarska branża zegarkowa szorowała po dnie, bezradna wobec ofensywy producentów z Azji.

Okazało się jednak, że tym, czego potrzebuje Szwajcaria w tak trudnym momencie były plastikowe, zwariowane zegarki kwarcowe wymyślone przez Hayeka. Brawura, odwaga i niezależność zrodziły markę, która szybko stała się „cool”. Swatch zbudował na tym swoją potęgę.

W ostatnich latach tej dawnej świeżości nieco brakowało w działaniach Swatcha. Powstawały wprawdzie ciekawe, nieszablonowe zegarki, ale w kolejnych premierach nie było przebłysku geniuszu. Ten pojawił się ponownie w 2022 r. , gdy Swatch ujawnił szczegóły projektu Moonswatch, przygotowanego wspólnie z Omegą, jedną z marek należących do Swatch Group.

Powiedzieć, że projekt okazał się sukcesem, to nic nie powiedzieć. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii pod salonami Swatcha na całym świecie ustawiały się długie kolejki. Zegarki znikały z półek, wprowadzono ograniczenia liczby egzemplarzy sprzedawanych jednej osobie, mimo to kwitł rynek wtórny. Swatch znów udowodnił, że potrafi „wywrócić stolik” w branży zegarkowej – i sprawić, by ludzie zapragnęli kupować zegarki.

Czy jest projekt, który mógłby wyrównać lub wręcz przebić sukces modelu Moonswatch? Wprowadzony w 2023 roku zegarek stworzony wspólnie ze słynną marką Blancpain (również należącą do Swatch Group) okazał się ciekawy, ale nie spełnił pokładanych w nim wielkich nadziei. Niektórzy mówili, że prawdziwym gwarantem sukcesu byłaby współpraca z Roleksem, Audemars Piguet czy Patkiem Philippe'em, najbardziej prestiżowymi markami zegarkowymi. I dokładnie to się wydarzyło.

Royal Pop – klip reklamowy z taką nazwą pojawił się w przestrzeni publicznej na początku maja. W świecie zegarkowym zawrzało. Swatch w swoim filmiku wykorzystał czcionkę dobrze znaną miłośnikom zegarków Audemars Piguet. Posypały się spekulacje, jak mógłby wyglądać wspólny projekt tych dwóch marek.

Pora je przeciąć – 4 dni przed zaplanowaną na 16 maja światową premierą Swatch ujawnia szczegóły wspólnego projektu z Audemars Piguet. Co dostajemy?

Royal Pop to kolekcja zegarków kieszonkowych w ośmiu wariantach, przeznaczonych do noszenia na różne sposoby. Stylisyczną podstawę stanowi model Audemars Piguet Royal Oak, który miał premierę w 1972 r., ale widać też czytelne nawiązania do modelu Swatch Pop z lat 80.

Dlaczego modeli w kolekcji Royal Pop jest osiem? To nawiązanie do charakterystycznego ośmiokątnego bezela i ośmiu mocujących go śrub w zegarkach Audemars Piguet Royal Oak.

Kluczowym elementem jest smycz ze skóry cielęcej z kontrastowymi przeszyciami, która umożliwia noszenie zegarka na szyi, w kieszeni, jako przywieszka do torebki czy brelok do kluczy. Do wyboru jest też baza, pozwalająca zmienić Royal Pop w zegarek biurkowy.

Istotne jest też to, co kryje się wewnątrz bioceramicznej koperty. Zegarki napędza mechanizm Swatch Sistem51 w nowej wersji, bo z manualnym naciągiem. Swatch chwali się, że to jedyny mechanizm Swiss-made na świecie, którego montaż jest w 100 proc. zautomatyzowany.

Parametry wyglądają interesująco: 90-godzinna rezerwa chodu i antymagnetyczna sprężyna balansu Nivachron. Co ciekawe, jak przekonuje Swatch, sprężyna balansu montowana w zegarkach Royal Pop powstała we współpracy z Audemars Piguet i stosowana jest także w kilku modelach zegarków tej marki.

Na tarczy można dostrzec zdobienie „Petite Tapisserie”, charakterystyczne dla zegarków Royal Oak. Wskazówki minutowa i godzinowa oraz indeksy pokryte zostały świecącą w ciemnościach powłoką Super-LumiNova. Warto dodać, że we wszystkich modelach kolekcji Royal Pop szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną przykrywa i tarczę, i dekiel.

Dlaczego Audemars Piguet zdecydował się podjąć tę grę w i wejść we współpracę ze Swatchem? Mówimy o marce, która cieszy się rekordowym powodzeniem, a popyt od lat zdecydowanie przewyższa podaż. Mówimy też o produktach które, jak model Royal Oak, kosztują minimum dziesiątki tysięcy euro.

Zatem dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna tylko szefostwo Audemars Piguet. Można jedynie spekulować, że nawet dla tak luksusowej i pożądanej marki jak AP istotne jest postrzeganie. Wspólny projekt ze Swatchem to nowe otwarcie, pójście w zupełnie inną stronę, dowód odwagi, a to klienci bardzo lubią. Przy okazji – to także mnóstwo zupełnie darmowej reklamy, dzięki zainteresowaniu, jakie generuje projekt Royal Pop.

Czy rynek spodziewał się zegarka na smyczy? Zapewne nie, wiele osób wierzyło, że Royal Pop będzie można w jakiś sposób przystosować do noszenia na nadgarstku. Czy Swatch stworzył produkt, który okaże się hitem sprzedażowym? Zapewne tak, umiejętna kampania promocyjna i podgrzewanie atmosfery oczekiwania zaowocują prawdopodobnie dobrą sprzedażą. Po raz kolejny okazuje się, że pójście pod prąd w konserwatywnej branży zegarkowej może przynieść owoce.

Być może Swatch testuje właśnie zupełnie nowy model biznesowy. Po raz pierwszy bowiem współpraca obejmuje nie markę z własnej „stajni” Swatch Group, ale zupełnie inny podmiot, potencjalnego konkurenta dla czołowych . Jeśli projekt Royal Pop okaże się sukcesem, być może narodzi się w ten sposób nowa platforma marketingowa, a my zobaczymy kolejne równie odważne projekty. Myślę też, że wszyscy wiedzą, jaką markę mam na myśli – jej nazwa zaczyna się na R, a kończy na X. Rolex. Kto wie, kto wie?

Oficjalna premiera kolekcji Royal Pop, wspólnego dziecka Swatcha i Audemars Piguet, wyznaczona została na 16 maja 2026 roku. Produkty dostępne będą tylko w wyznaczonych butikach Swatcha, tak jak w przpadku poprzednich projektów – MoonSwatch i Scuba Fifty Fathoms.