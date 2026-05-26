Łódź trafiła do zestawienia najbardziej atrakcyjnych europejskich miast na krótki wakacyjny wypad dla osób, które podróżują samotnie. Jak podkreśla redakcja brytyjskiego serwisu, na wiele ciekawych rozrywek mogą liczyć w Łodzi nie tylko miłośnicy kina, ale również dobrego jedzenia, sztuki i historii.

Łódź wśród najlepszych europejskich miast dla podróżujących solo

Samotne podróże stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych trendów turystycznych. Dla wielu Polaków Łódź być może nie będzie pierwszym wyborem w planowaniu tego rodzaju wycieczki. Tymczasem redakcja brytyjskiego dziennika „The Independent” umieściła to miasto na pierwszym miejscu na liście miejsc w Europie, które idealnie sprawdzą się na krótki samotny wypad latem.

Jak podkreśla redakcja, Łódź to idealny kierunek dla podróżujących singli z kilku powodów. Miasto sprzyja spacerom i oferuje szeroki wachlarz możliwości, jeżeli urlopowiczom zależy na komfortowym noclegu w dobrej cenie. To jednak nie wszystko, co wyróżnia Łódź na tle wielu innych miast podobnej wielkości.

Autorzy rankingu zwracają uwagę na to, że wiele łódzkich restauracji nie wymaga rezerwacji, a co więcej, nie dyskryminuje gości, którzy są sami. Solo dining, czyli jedzenie w pojedynkę, to zresztą kolejny trend, z którym stopniowo coraz bardziej zaczyna liczyć się branża gastronomiczna. W tekście wskazano na znajdującą się w kompleksie OFF Piotrkowska restaurację Len i Bawełna jako przykład lokalu, który mogą odwiedzić goście lubiący jeść samotnie.

Bogata oferta muzeów i galerii sztuki to kolejny atut stolicy województwa łódzkiego. Warte odwiedzenia są między innymi Muzeum Sztuki i Centralne Muzeum Włókiennictwa. Łódź to też oczywiście obowiązkowy kierunek dla miłośników kina – znajduje się tu między innymi Muzeum Kinematografii.

Jak podkreśla „Independent”, Łódź zadowoli też miłośników sztuki, również tej ulicznej. W historycznych pofabrycznych kompleksach powstały i wciąż powstają nowe centra kulturalne. Z kolei przestrzeń miasta dekorują monumentalne murale autorstwa utalentowanych twórców street artu, a także efektowne neony.

Gdzie na samotny city break latem w Europie?

Autorzy zestawienia umieścili Łódź na liście sześciu miast, wśród nich nie zabrakło zarówno bardzo popularnych, jak i mniej oczywistych propozycji. Na drugim miejscu, jako raj dla miłośników dobrego jedzenia, znalazł się Lyon na południu Francji – uznawany często za stolicę francuskiej gastronomii.

Samotnym podróżnikom, którym zależy na odkrywaniu walorów lokalnej przyrody, autorzy zestawienia polecają Walencję w Hiszpanii. Miasto wyróżnia się na tle innych hiszpańskich ośrodków mnogością terenów zielonych i parków. Szczególnie warty uwagi jest nadmorski Parc Natural de L’Albufera, znajdujący się na południe od miasta.

W rankingu znalazły się też Ateny – obowiązkowy punkt dla miłośników reliktów starożytności. Co nie mniej istotne, souvlaki, czyli tradycyjny grecki street food, „Independent” uznaje za dosłownie stworzony dla podróżujących solo.

Ostatnim miastem w rankingu jest Neapol – nie tak zatłoczony jak Rzym czy Florencja, a nadal pełen wspaniałych zabytków i dzieł sztuki. Stolica Kampanii to też idealne miejsce dla tych, którzy pragną spróbować autentycznej lokalnej kuchni.