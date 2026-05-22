Pod koniec maja zadebiutuje gra wideo „The 007 First Light”. To dzieło studia IO Interactive, twórców serii „Hitman”, i Amazon MGM Studios, aktualnego producenta filmów o Bondzie. Gra przedstawia przygody 26-letniego agenta 007 – nie wiemy, czy (z uwagi na udział MGM Studios w przedsięwzięciu) traktować to jako wskazówkę dotyczącą fabuły przyszłych filmów o Bondzie, ale zostawmy ten temat. Ważny jest bowiem zegarek.

Nowość Omegi: Zegarek dla fanów Jamesa Bonda

OMEGA Seamaster Diver 300M Chronograph stanowi istotny element wyposażenia bohatera gry. Zegarek Jamesa Bonda z „The 007 First Light” wyposażony jest między innymi w system zakłócania działania sprzętu elektronicznego, a także potężny laserowy pasek.

Omega stworzyła prawdziwy odpowiednik zegarka z gry. Jest wprawdzie pozbawiony laserów czy wyposażenia elektronicznego, ale nie da się zaprzeczyć, że powstał rasowy czasomierz godzien Jamesa Bonda.

Nowy model to pierwszy chronograf w historii bondowskich zegarków Omegi. Ma kopertę o średnicy 44 mm wykonaną ze stali szlachetnej, wyposażono go też w polerowany czarny ceramiczny pierścień bezela z emaliowaną skalą nurkową.

Na czarnej ceramicznej tarczy można dostrzec fale wygrawerowane laserowo, charakterystyczny element zegarków z kolekcji Seamaster. Wyróżnikiem jest też pierścień licznika chronografu na godzinie 3, wykończony techniką PVD w kolorze złota bronze gold. Ta sama technologia została wykorzystana przy tworzeniu centralnej wskazówki sekundowej chronografu, wszystkie pozostałe wskazówki i indeksy są rodowane oraz wypełnione Super-LumiNovą.

Wewnątrz koperty pracuje automatyczny mechanizm Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 9900. Jego pracę można obserwować przez dekiel ze szkła szafirowego, na którym umieszczono logo 007 First Light.

Zegarek oferowany jest ze specjalnie zaprojektowanym paskiem Nano inspirowanym wspomnianą grą wideo. Kolory nawiązują do filmu „Nie czas umierać”, ale pasek ma inny wzór. Można też wybierać spośród sześciu innych pasków NATO dostępnych w kolekcji akcesoriów Omegi. Każdy z nich nawiązuje do pasków pojawiających się w grze „The 007 First Light”. Każdy egzemplarz dostarczany jest w specjalnym pudełku prezentacyjnym – inspirowanym walizką, która w grze służy do przenoszenia zegarków Omega.