W nowych butikach klienci znajdą między innymi zegarki IWC Schaffhausen, TAG Heuer czy Tudor.
Nowe salony mieszczą się w zabytkowej Kamienicy Pod Gryfami, przy Placu Trzech Krzyży. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. To miejsce od lat uznawane jest za centrum luksusowego handlu w stolicy i stanowi miejsce obecności światowych marek z segmentu premium.
Otwarcie nowych butików to kolejny etap rozwoju obecności W. Kruk przy Placu Trzech Krzyży. Marka jest już obecna w tej lokalizacji z butikiem oferującym zegarki Rolex. Nowa inwestycja nie zastępuje istniejącego salonu, lecz rozszerza ofertę W. Kruk.
Nowa przestrzeń została zaprojektowana jako dwa salony z osobnymi wejściami, ale połączone wewnątrz. Pierwszy mieści butik szwajcarskiej marki IWC Schaffhausen, natomiast drugi funkcjonuje jako salon multibrandowy W. Kruk. Klienci znajdą w nim kolekcje takich producentów jak Tudor, TAG Heuer czy Grand Seiko. Uzupełnieniem oferty są luksusowe marki jubilerskie, między innymi Pomellato czy Pasquale Bruni.
– Otwarcie nowej przestrzeni przy Placu Trzech Krzyży, obejmującej dwa komplementarne butiki, to dla nas naturalny krok w realizacji długofalowej strategii rozwoju W. Kruk oraz dalszego umacniania naszej pozycji w segmencie dóbr luksusowych – podkreśla Łukasz Bernacki, prezes W. Kruk SA.
W. Kruk od lat rozwija portfolio luksusowych zegarków i współpracuje z najważniejszymi światowymi producentami. Firma jest partnerem takich marek jak Patek Philippe, Cartier, Chopard, Hublot czy Omega.
Nowe salony przy Placu Trzech Krzyży mają być miejscem prezentacji premier ze świata luksusowego zegarmistrzostwa. W butiku IWC Schaffhausen dostępne są już modele zaprezentowane podczas tegorocznych targów Watches and Wonders w Genewie, w tym IWC Pilot’s Watch Venturer Vertical Drive – jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej marki. Szczególne miejsce zajmuje także kolekcja IWC Ingenieur, po raz pierwszy oficjalnie oferowana w Polsce.
W części multibrandowej W. Kruk klienci mogą zapoznać się z najnowszymi modelami marki Tudor, między innymi z linii Monarch, Black Bay 54, Black Bay 58 oraz Black Bay 58 GMT. Dostępne są również wybrane modele Grand Seiko z kolekcji Evolution 9, Heritage, Sport i Elegance.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas