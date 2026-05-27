To już oficjalne – włoska marka Missoni formalnie nie należy do rodziny jej założycieli. Choć ma nowych właścicieli, zachowa jednak swój włoski charakter. Większościowym udziałowcem, który będzie miał decydujący głos w sprawach dotyczących firmy, jest fundusz inwestycyjny FSI z siedzibą w Mediolanie.

Dom mody Missoni otwiera nowy rozdział

Dom mody Missoni założyło w 1953 r. pochodzące z Lombardii małżeństwo Ottavio i Rosita Missoni. Wysokiej jakości dzianiny w charakterystyczne wielokolorowe, zygzakowate wzory zdobyły serca najpierw klientek z Włoch, a potem z zagranicy. Dzięki temu marka Missoni znalazła się w czołówce ikon mody we włoskim stylu.

O sprzedaży udziałów domu mody, które pozostawały w rękach rodziny Missonich, mówiło się od wielu miesięcy. Pierwotnie miał je przejąć inwestor ze Stanów Zjednoczonych, jednak w marcu pojawiła się zaskakująca wiadomość, że trafią one do FSI, największego europejskiego funduszu inwestycyjnego.

To właśnie FSI, który kupił część udziałów Missoni w 2018 r., w dużej mierze odpowiada za sukces marki. Pomimo pandemii i kryzysu w branży luksusowej Missoni radzi sobie na rynku znacznie lepiej niż wielu innych graczy w tym sektorze. Z tego powodu, kiedy okazało się, że rodzina Missonich chce odsprzedać swoje udziały, na horyzoncie pojawiło się wielu zainteresowanych, również zza oceanu.

Przekazanie udziałów Missoni w ręce nowych właścicieli miało kilka etapów. W marcu tego roku firma FSI, która wcześniej miała 41,2 proc. udziałów marki, zwiększyła swoją własność do 73 proc. i stała się największym udziałowcem firmy.

Już w kwietniu podpisano kolejną umowę, tym razem o przejęciu pozostałych 27 proc. Trafiły one w ręce niemieckiego holdingu Katjes International, należącego do rodzin Fassin z Sycylii i Bachmüller z Niemiec. W portfolio Katjes International znajduje się między innymi marka luksusowych kurtek i płaszczy Bogner. Zyskała ona światową rozpoznawalność dzięki filmowi „Szpieg, który mnie kochał” z Rogerem Moore'em i była jednym z partnerów tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

Katjes International przejął udziały Missoni za pośrednictwem swojej firmy córki, Katjes Quiet Luxury. Transakcję formalnie sfinalizowano w ubiegłym tygodniu.

Wizja domu mody Missoni będzie kontynuowana

Ustalono, że zarząd Missoni pozostanie bez zmian: stanowisko prezesa zachowa Livio Proli, który dołączył do marki w 2020 r., po 25 latach odgrywania kluczowej roli w imperium Giorgio Armaniego. Swoje pozycje utrzyma również cały dotychczasowy zespół menedżerów. Do zarządu Missoni dołączy z kolei współzałożyciel i współwłaściciel FSI, Barnaba Ravanne.

Rodzina Missonich nie ma już żadnych udziałów w firmie, którą założyła. Nadal jednak będzie kierować Fundacją Ottavio e Rosita Missoni, która czuwa nad zachowaniem artystycznego dziedzictwa włoskiej marki.

„To partnerstwo oznacza początek nowego etapu rozwoju, który wspiera dwóch silnych finansowo akcjonariuszy, zjednoczonych wspólną pasją i długoterminową wizją. Zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i strategicznej kluczowym przesłaniem jest ciągłość” – czytamy w komunikacie Missoni. Marka dodaje, że pozostanie wierna swojemu dziedzictwu, kluczowym wartościom i charakterystycznemu stylowi.