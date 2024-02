Od lat wielu naukowcy i dietetycy argumentują w swoich publikacjach, że warto przestawić się z diety zdominowanej przez produkty pochodzenia zwierzęcego na dietę wegetariańską czy nawet wegańską. Tymczasem z najnowszych analiz wynika, że badania wykazujące zalety diety roślinnej zawierają poważne błędy metodologiczne.

Czy dieta wegańska jest zdrowa?

Na przestrzeni ostatnich lat na łamach bardzo wielu czasopism poświęconych zdrowiu i ekologii pojawiły się publikacje, których autorzy wymieniają prozdrowotne walory diety wegańskiej i wegetariańskiej.

Podkreślają oni w tych artykułach, że drastyczne lub całkowite wyeliminowanie produktów pochodzenia zwierzęcego — przede wszystkim czerwonego mięsa i nabiału — będzie miało miało korzystny w pływ zarówno na kondycję środowiska, jak i na nasze zdrowie.

Jednak profesor kardiochirurgii Alice Stanton z irlandzkiego Królewskiego College’u Chirurgicznego (Royal College of Surgeons) podała w wątpliwość wszystkie te założenia. Jej raport pod tytułem „Unacceptable use of substandard metrics in policy decisions which mandate large reductions in animal-source foods” opublikowano 5 lutego na łamach czasopisma „Nature”.