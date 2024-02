Kilka zagadnień wokół aktywności zawodowej pokolenia Z wzięli niedawno na warsztat eksperci z firmy Jabra. Swoje spostrzeżenia zawarli w opublikowanym właśnie raporcie pod tytułem „Mind the Gap. How Gen Z Is Disrupting the Workplace in 2024”.

W dniach 15-25 listopada 2023 roku badacze przeprowadzili internetowe ankiety w gronie młodych, aktywnych zawodowo osób z czternastu krajów z całego świata, w tym z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Australii, Chin, Japonii i USA. Respondentów pytano o ich odczucia w obecnej pracy, oczekiwania wobec miejsca zatrudnienia i bezpośredniego przełożonego, a także o ich plany na przyszłość.

Jak pracuje generacja Z?

Na podstawie wyników ankiety autorzy raportu wysnuli wniosek, że najważniejszą wartością dla młodych pracowników jest szeroko pojęta elastyczność. I wydaje się, że pracodawcy reagują na zmiany w tym, jak rozumie się obecnie pojęcie miejsca pracy, oferując tę elastyczność swoim młodym pracownikom.

Aż 79 procent respondentów z pokolenia Z stwierdziło, że ma pełną dowolność w wyborze trybu pracy: zdalnego, stacjonarnego czy hybrydowego. Z kolei siedmiu na dziesięciu wyraziło zadowolenie ze swojego aktualnego stanowiska.

Na tle tych całkiem pozytywnych obserwacji wyłania się pewien wyraźny paradoks. Badacze zauważają bowiem, że ponad połowa (52 procent) młodych respondentów przyznała, że odczuwa w pracy stres i wypalenie zawodowe.

Aż 48 procent planuje też w ciągu najbliższego roku zmienić pracę. Zmiany stanowiska są zresztą dla nich kluczowym czynnikiem rozwoju — pogląd taki podzielają prawie trzy czwarte młodych respondentów. Także niemała grupa, bo 42 procent „Zetek przyznało, że ich najważniejszym celem zawodowym będzie posiadanie własnej firmy.