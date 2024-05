Miasto z najlepszą kuchnią na świecie jest w Europie. Porażka potęg kulinarnych

Jak przyznała w rozmowie z CNN właścicielka lokalu, Andrea Viviani, „przyjemnością jest zostać wyróżnionym przez Time Out”. „To miłe. Ale traktowanie Neapolu wyłącznie jako miejsca, do którego przyjeżdża się zjeść, to strata czasu” – stwierdziła. „Jedzenie jest z pewnością ważną częścią naszej kultury, ale Neapol to dużo więcej niż jedzenie” – podkreśliła. „Mam nadzieję, że turyści przybywający do Neapolu będą cieszyć się czymś więcej niż tylko jedzeniem, ale ekscytujące jest to, że tak wiele osób przyjeżdża do naszego miasta z wielką chęcią poznania naszej tradycji i skosztowania naszej fantastycznej pizzy” – dodała.

Ranking „Time Out”. Miasta z najlepszą kuchnią na świecie

Na miejscu drugim rankingu „Time Out” znalazło się południowoafrykańskie miasto Johannesburg. Jak czytamy, miejscem wartym odwiedzenia jest tu mieszcząca się w centrum dzielnica Braamfontein. „Warto udać się w niej do winiarni Mamakashaka and Friends przy De Beer Street, a także do restauracji Artivist, w której mieści się również galeria sztuki. Obowiązkowym do spróbowania daniem jest kanapka z chipsami ziemniaczanymi, kiełbasą, jajkiem lub serem” – czytamy. „Warto jednak także skosztować jedzenia ulicznego” – dodano.

Podium rankingu „Time Out” zamyka Lima w Peru. Autorzy zestawienia polecają spróbować w niej charakterystycznych dla regionu dań – pysznego ceviche oraz arroz con pollo – kurczaka z ryżem. „Restauracja Central, uznana w 2023 roku za numer jeden w rankingu 50 najlepszych restauracji świata, oczywiście także jest obowiązkową pozycją” – podkreślono w rankingu.

Jak zauważa stacja CNN, która omówiła ranking, cechą wspólną wszystkich miast, które znalazły się na liście „Time Out” jest to, że „przechodzą one kulinarny renesans” lub „szczególnie dziś tętnią życiem”. „Przy tworzeniu tego rankingu przystępność odegrała taką samą rolę jak jakość, a nasi redaktorzy szukali miast, w których podróżni na każdą kieszeń będą mogli cieszyć się dobrej jakości posiłkami” – zaznacza Grace Beard z „Time Out”.

Wybór Neapolu jako „najsmaczniejszego” miasta na świecie dla niektórych może być dość zaskakujący – od lat ulubionymi miastami europejskich „foodies” są bowiem Barcelona, San Sebastian, Lizbona czy Kopenhaga. Królują one w wielu kulinarnych rankingach. I choć słynnych „stolic gastronomii” nie brakuje zresztą na całym świecie, to właśnie Neapol okazał się – zdaniem autorów zestawienia „Time Out” – najlepszym wyborem dla miłośników dobrego jedzenia.