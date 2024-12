Na podium tegorocznego zestawienia w ramach konkursu Taste Atlas Awards nastąpiły ciekawe roszady. Pozycję lidera na rzecz kuchni greckiej straciła kuchnia włoska, spadając na miejsce drugie. Na trzecie miejsce wspięła się z kolei kuchnia meksykańska, awansując z siódmej pozycji, którą zajmowała w ubiegłym roku.

Kolejne miejsca poza podium zajęły kuchnie: hiszpańska, portugalska, turecka, indonezyjska, francuska, japońska i chińska. Jak widać, większość pierwszej dziesiątki stanowią kuchnie europejskie.

Małopolska: region z jedną z najlepszych kuchni na świecie

Taste Atlas opublikował też ranking regionów z całego świata, które zdaniem użytkowników portalu oferują produkty i potrawy najwyśz. W liczącym sto regionów zestawieniu na miejscu 90. znalazło się województwo małopolskie.

To jak na razie jedyny region z Polski, który trafił do rankingu Taste Atlas Awards. Wśród tradycyjnych małopolskich produktów, których w opinii smakoszy koniecznie trzeba spróbować, będąc z tych okolicach, znalazły się redykołka (rodzaj sera, podobny do oscypka), bundz, jagnięcina podhalańska, jabłka łąckie i bryndza podhalańska.

Twórcy portalu stworzyli też osobne rankingi najbardziej legendarnych restauracji, cukierni i lodziarni na świecie. Również w tych zestawieniach na rok 2024 i 2025 nie zabrakło kilku polskich akcentów.

Tytuł najlepszej w naszym kraju historycznej restauracji specjalizującej się w serwowaniu tradycyjnych potraw trafił do funkcjonującej od 1893 roku restauracji „Pod Aniołami” z Krakowa. Najlepszą polską cukiernią została założona w 1869 roku „A.Blikle” z Warszawy, z kolei najlepsza polska lodziarnia zdaniem użytkowników Taste Atlas to „Lody na Starowiślnej” z Krakowa.