Pizzeria Zielona Górka, którą jury ogłosiło jednocześnie najlepszą pizzerią w Polsce, zajęła wysoką, 18. pozycję w europejskim rankingu. Pabianicka pizzeria sukcesywnie pnie się w rankingu „50 Top Pizza” – w ubiegłym roku zajmowała 20. miejsce, a więc awansowała o dwie pozycje

Zielona Górka otrzymała również w tym roku dodatkowo nagrodę specjalną – Mammafiore Award. Wyróżnienie to przyznaje się pizzerii, która zdaniem jurorów prowadzi najlepsze działania marketingowe spośród wszystkich pizzerii w Europie.

Dziesięć pozycji niżej, a więc na miejscu 28., uplasowała się warszawska pizzeria Ciao a Tutti, utrzymując swoją pozycję sprzed roku. O zaledwie jedną pozycję wyprzedziła warszawską pizzerię Pizza Nuova z Pragi czeskiej. Najwyższe miejsce w regionie Europy Środkowej zajęła pizzeria Sapori Italiani U Taliana z Bratysławy na Słowacji (9. miejsce w Europie).

Oprócz dwóch powyższych pizzerii w przewodniku „Top 50 Pizza”, cztery inne lokale z Polski otrzymały wyróżnienie za jakość serwowanej pizzy. Są to: Mąka i Woda Żoliborz, Melio i Milo Pizza Napoletana z Warszawy oraz Ostro z Gdańska.

Najlepsze pizzerie w Europie: dominacja Europy Zachodniej, Hiszpanie w czołówce

Podium europejskiego rankingu „Top 50 Pizza” zdominowały pizzerie z krajów Europy Zachodniej, a zwłaszcza z Hiszpanii. Na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu zdołała utrzymać się pizzeria Napoli on the Road z Londynu. Na miejscu drugim znalazła się Baldoria z Madrytu, która awansowała z piątej pozycji.

Trzecią pozycję zajęły ex aequo dwie pizzerie. Są to: Sartoria Panatieri z Barcelony (która zaliczyła spadek z miejsca drugiego) i Via Toledo z Wiednia (która obroniła swoją pozycję sprzed roku).