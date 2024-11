W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu The Best Chef Awards 2024 w gronie najlepszych szefów kuchni na świecie nie zabrakło również osób prowadzących restauracje w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.

The Best Chef Awards 2024: Polacy wśród nagrodzonych

The Best Chef Awards to coroczny konkurs wyróżniający najlepszych szefów kuchni z całego świata. Zwycięzcy otrzymują wyróżnienia w postaci trzech, dwóch lub jednego noża, co można porównać do gwiazdek, które restauracjom przyznaje organizacja Michelin Guide. W ramach tegorocznej edycji konkursu wyróżnienia przyznało międzynarodowe grono ponad 500 szefów kuchni, dziennikarzy kulinarnych oraz ekspertów z branży gastronomicznej z 63 krajów.

Jurorzy konkursu The Best Chef Awards 2024 postanowili w tym roku przyznać dwa noże Przemysławowi Klimie. W rankingu The Best Chef Awards wyróżnienie to oznacza, że jego laureat zdobył co najmniej 40 procent punktów — i jest szefem kuchni światowej klasy.

Od 2019 roku Klima prowadzi krakowską restaurację Bottiglieria 1881, którą autorzy przewodnika Michelin jako pierwszą w Polsce uhonorowali w ubiegłym roku dwiema gwiazdkami. Pierwszą gwiazdkę Klima zdobył w 2020 roku, czyli niecały rok po stanięciu na czele krakowskiej restauracji. W tym roku Klima uruchomił w Krakowie swoją drugą restaurację – tańszy o Bottiglierii 1881 Bufet.