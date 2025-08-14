Break in Classic: Muzyczna rewolucja w Otwocku Wielkim

Aktualizacja: 14.08.2025 12:37 Publikacja: 14.08.2025 12:27
Festiwal odbędzie się w pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.
Foto: Alicja Lesiak
Jakub Józef Orliński przyzwyczaił wszystkich do tego, że jest artystą niezwykle wszechstronnym i nie zamyka się w żadnej z konwencji. Kolejnym dowodem, że tak właśnie jest, może być zbliżający się festiwal, którego Orliński jest współpomysłodawcą,[ [ || ||typografia||Usunięto podwójny odstęp (spacja nierozdzielająca i spacja zwykła), pozostawiając pojedynczą spację nierozdzielającą.] ]wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem.
Podczas nadchodzącego długiego weekendu, pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim zmieni się w letnią scenę muzyczną i przestrzeń, w której rozgrywać się będzie pierwsza edycja festiwalu „Break in Classic”, wspólnego pomysłu kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty oraz kompozytora Aleksandra Dębicza.
Obaj znani są z łamania schematów. Taki też ma być stworzony przez nich festiwal – z jednej strony najwyższy poziom wykonawczy, z drugiej przekonanie publiczności, że muzyka klasyczna sprawdza się także z dala od sal koncertowych. – Kochamy klasykę, bo odnajdujemy w niej prawdziwe życie – ze wszystkimi jego odcieniami. Nie trzeba znać zasad ani specjalnie się przygotowywać. Wystarczy być gotowym na ekscytację – mówią twórcy wydarzenia.
To podejście widać w programie festiwalu. Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty – od muzyki barokowej, przez jazz, po oryginalne projekty kameralne. Wśród gości znajdą się m.in. orkiestra Il Giardino D’Amore, kwartet smyczkowy Atom String Quartet, gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, akordeonista Maciej Frąckiewicz czy perkusista Bartek Miler.
Goście usłyszą też Lucie Horsch z towarzyszeniem brazylijskiego gitarzysty Plínio Fernandesa i francuskiego mistrza bandoneonu Williama Sabatiera. Jazzowe brzmienia zapewni z kolei duet Elina Duni & Rob Luft, a sopranistka Aphrodite Patoulidou zwieńczy festiwal wspólnym koncertem z orkiestrą Il Giardino D’Amore.
Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński – pomysłodawcy festiwalu Break in Classic.
Foto: Alicja Lesiak
Nie zabraknie też występów pomysłodawców festiwalu. Orliński i Dębicz pojawią się dwukrotnie – w koncercie inauguracyjnym z orkiestrą Il Giardino D’Amore oraz w projekcie #LetsBaRock, w którym towarzyszyć im będą Wojciech Gumiński i Marcin Ułanowski. To właśnie te koncerty mają szansę stać się sercem festiwalu, łącząc barokowe inspiracje z nowoczesnymi aranżacjami.
Break in Classic to także spotkania z artystami, oprowadzania po wnętrzach pałacu i kolekcji zabytkowych instrumentów, możliwość odpoczynku w parku, strefy gastronomiczne i nocne silent disco. Organizatorzy chcą, by publiczność mogła doświadczyć muzyki w wielu wymiarach – zarówno słuchając mistrzów, jak i wchodząc z nimi w bezpośrednią interakcję.
Program przewiduje oprowadzania po muzeum, występy na scenie plenerowej i rozmowy z artystami. Piątek otworzy koncert Orlińskiego i Dębicza z Il Giardino D’Amore, po którym publiczność usłyszy Atom String Quartet. W sobotę zabrzmią gitarowe i akordeonowe brzmienia w wykonaniu Kuropaczewskiego, Frąckiewicza i Milera, a wieczorem na scenie zagości projekt #LetsBaRock. Niedziela to dzień pełen kontrastów – od lutni i klarnetu duetu Bergmüller & Orlowsky, przez jazzowe dialogi Duni i Lufta, aż po finałowy koncert Aphrodite Patoulidou.
