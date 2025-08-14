Reklama

Break in Classic: Muzyczna rewolucja w Otwocku Wielkim

Długi weekend w towarzystwie światowej sławy artystów - tak zapowiada się pierwsza edycja festiwalu muzycznego Break in Classic, którego pomysłodawcy postawili sobie cel: udowodnić, że muzyka to uniwersalny język, który łączy różne artystyczne światy.

Publikacja: 14.08.2025 12:27

Festiwal odbędzie się w pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.

Festiwal odbędzie się w pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.

Foto: Alicja Lesiak

Andrzej Chojnowski

Jakub Józef Orliński przyzwyczaił wszystkich do tego, że jest artystą niezwykle wszechstronnym i nie zamyka się w żadnej z konwencji. Kolejnym dowodem, że tak właśnie jest, może być zbliżający się festiwal, którego Orliński jest współpomysłodawcą,[ [  || ||typografia||Usunięto podwójny odstęp (spacja nierozdzielająca i spacja zwykła), pozostawiając pojedynczą spację nierozdzielającą.] ]wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem. 

Break in Classic: Festiwal w Otwocku Wielkim 

Podczas nadchodzącego długiego weekendu, pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim zmieni się w letnią scenę muzyczną i przestrzeń, w której rozgrywać się będzie pierwsza edycja festiwalu „Break in Classic”, wspólnego pomysłu kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty oraz kompozytora Aleksandra Dębicza.

Obaj znani są z łamania schematów. Taki też ma być stworzony przez nich festiwal – z jednej strony najwyższy poziom wykonawczy, z drugiej przekonanie publiczności, że muzyka klasyczna sprawdza się także z dala od sal koncertowych. – Kochamy klasykę, bo odnajdujemy w niej prawdziwe życie – ze wszystkimi jego odcieniami. Nie trzeba znać zasad ani specjalnie się przygotowywać. Wystarczy być gotowym na ekscytację – mówią twórcy wydarzenia.

Czytaj więcej

Jakub Józef Orliński podczas koncertu z okazji Urodzin Starówki w Warszawie w lipcu 2025 roku.
Sukces Story
Jakub Józef Orliński: Dzieją się rzeczy, o których kiedyś nawet nie śniłem

To podejście widać w programie festiwalu. Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty – od muzyki barokowej, przez jazz, po oryginalne projekty kameralne. Wśród gości znajdą się m.in. orkiestra Il Giardino D’Amore, kwartet smyczkowy Atom String Quartet, gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, akordeonista Maciej Frąckiewicz czy perkusista Bartek Miler.

Reklama
Reklama

Goście usłyszą też Lucie Horsch z towarzyszeniem brazylijskiego gitarzysty Plínio Fernandesa i francuskiego mistrza bandoneonu Williama Sabatiera. Jazzowe brzmienia zapewni z kolei duet Elina Duni & Rob Luft, a sopranistka Aphrodite Patoulidou zwieńczy festiwal wspólnym koncertem z orkiestrą Il Giardino D’Amore.

Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński – pomysłodawcy festiwalu Break in Classic.

Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński – pomysłodawcy festiwalu Break in Classic.

Foto: Alicja Lesiak

Nie zabraknie też występów pomysłodawców festiwalu. Orliński i Dębicz pojawią się dwukrotnie – w koncercie inauguracyjnym z orkiestrą Il Giardino D’Amore oraz w projekcie #LetsBaRock, w którym towarzyszyć im będą Wojciech Gumiński i Marcin Ułanowski. To właśnie te koncerty mają szansę stać się sercem festiwalu, łącząc barokowe inspiracje z nowoczesnymi aranżacjami.

Break in Classic: nie tylko muzyka

Break in Classic to także spotkania z artystami, oprowadzania po wnętrzach pałacu i kolekcji zabytkowych instrumentów, możliwość odpoczynku w parku, strefy gastronomiczne i nocne silent disco. Organizatorzy chcą, by publiczność mogła doświadczyć muzyki w wielu wymiarach – zarówno słuchając mistrzów, jak i wchodząc z nimi w bezpośrednią interakcję.

Program przewiduje oprowadzania po muzeum, występy na scenie plenerowej i rozmowy z artystami. Piątek otworzy koncert Orlińskiego i Dębicza z Il Giardino D’Amore, po którym publiczność usłyszy Atom String Quartet. W sobotę zabrzmią gitarowe i akordeonowe brzmienia w wykonaniu Kuropaczewskiego, Frąckiewicza i Milera, a wieczorem na scenie zagości projekt #LetsBaRock. Niedziela to dzień pełen kontrastów – od lutni i klarnetu duetu Bergmüller & Orlowsky, przez jazzowe dialogi Duni i Lufta, aż po finałowy koncert Aphrodite Patoulidou.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Sztuka

Jakub Józef Orliński przyzwyczaił wszystkich do tego, że jest artystą niezwykle wszechstronnym i nie zamyka się w żadnej z konwencji. Kolejnym dowodem, że tak właśnie jest, może być zbliżający się festiwal, którego Orliński jest współpomysłodawcą,[ [  || ||typografia||Usunięto podwójny odstęp (spacja nierozdzielająca i spacja zwykła), pozostawiając pojedynczą spację nierozdzielającą.] ]wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
W Fundacji Louis Vuitton trwa jeszcze wielka wystawa Davida Hockneya.
Sztuka
Ta wystawa będzie wydarzeniem jesieni w Europie. 270 dzieł Gerharda Richtera
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Projekt londyńskiego V&A East Storehouse to dzieło nowojorskiej pracowni Diller Scofidio + Renfro.
Sztuka
W tym muzeum zabytki „zamawia się” jak meble w Ikei. Nowa wakacyjna atrakcja
Na studiach w Zurychu wtłoczono mi minimalizm do głowy tak skutecznie, że go pokochałem – mówi Oskar
Sztuka
Oskar Zięta: Minimalizm to ja. Polski designer o nowym projekcie w Londynie
Ai Weiwei od lat mieszka poza Chinami. Dla władz w Pekinie jest „persona non grata”.
Sztuka
Ai Weiwei jedzie na Ukrainę. „Sztuka to sposób na ocalenie ludzkości”
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wystawę można oglądać w Muzeum Susch do 2 listopada 2025.
Sztuka
Jadwiga Maziarska: Assembly. Wystawa polskiej artystki w Muzeum Susch
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie