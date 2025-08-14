Break in Classic: Muzyczna rewolucja w Otwocku Wielkim

Jakub Józef Orliński przyzwyczaił wszystkich do tego, że jest artystą niezwykle wszechstronnym i nie zamyka się w żadnej z konwencji. Kolejnym dowodem, że tak właśnie jest, może być zbliżający się festiwal, którego Orliński jest współpomysłodawcą,[ [ || ||typografia||Usunięto podwójny odstęp (spacja nierozdzielająca i spacja zwykła), pozostawiając pojedynczą spację nierozdzielającą.] ]wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem.

Break in Classic: Festiwal w Otwocku Wielkim

Podczas nadchodzącego długiego weekendu, pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim zmieni się w letnią scenę muzyczną i przestrzeń, w której rozgrywać się będzie pierwsza edycja festiwalu „Break in Classic”, wspólnego pomysłu kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty oraz kompozytora Aleksandra Dębicza.

Obaj znani są z łamania schematów. Taki też ma być stworzony przez nich festiwal – z jednej strony najwyższy poziom wykonawczy, z drugiej przekonanie publiczności, że muzyka klasyczna sprawdza się także z dala od sal koncertowych. – Kochamy klasykę, bo odnajdujemy w niej prawdziwe życie – ze wszystkimi jego odcieniami. Nie trzeba znać zasad ani specjalnie się przygotowywać. Wystarczy być gotowym na ekscytację – mówią twórcy wydarzenia.

To podejście widać w programie festiwalu. Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty – od muzyki barokowej, przez jazz, po oryginalne projekty kameralne. Wśród gości znajdą się m.in. orkiestra Il Giardino D’Amore, kwartet smyczkowy Atom String Quartet, gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, akordeonista Maciej Frąckiewicz czy perkusista Bartek Miler.