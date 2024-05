Czytaj więcej Restauracje Restauracja z Krakowa wśród najlepszych w Europie. „Wschodząca gwiazda” Krakowska restauracja „Bottiglieria 1881” prowadzona przez Przemysława Klimę i nagrodzona gwiazdką Michelin, zdobyła prestiżowe wyróżnienie. Twórcy badania Opinionated About Dining uznali ten lokal za jedną z najlepszych nowych restauracji w Europie.

Często wspominasz o tym, jaką siłą jest zespół. Jak znalazłeś tych ludzi? Albo – jak oni znaleźli ciebie?

PK: Dużą część z nich znałem wcześniej. Od początku wiedzieliśmy, w jaką grę gramy, dzięki temu było nam łatwiej, choć wszyscy musieli mi zaufać, uwierzyć w to, co robimy. Bywało ciężko, dzisiaj jest łatwiej, ludzie wiedzą, że robimy dobre rzeczy, więc łatwiej z nami pracować. Nasza restauracja nie do końca jest projektem biznesowym. Oczywiście, wiadomo, że to duże przedsięwzięcie, ale biznes jest tu na drugim miejscu. Najważniejsze jest dobre samopoczucie i chęć rozwoju. Dopóki będę miał radość z tego, co robię w Botti, dopóty będę gotował. Musimy też dobrze się czuć we własnym towarzystwie.

Wspomniałeś kiedyś, że Botti, twoja restauracja, za którą dostałeś dwie gwiazdki Michelin, narodziła się, bo potrzebowałeś wolności, żeby robić w końcu to, co chcesz, i tak, jak chcesz. Z jakiej potrzeby narodził się Bufet, twoja nowa restauracja? Wolność już masz, możliwość robienia tego, co chcesz – również.

PK: To jest wejście na inny poziom wolności. Niedawno odwiedził mnie kolega z Londynu, szef kuchni w dwugwiazdkowej restauracji, który prowadzi też trzy puby. Powiedział: stary, moja restauracja jest świetnym miejscem, spędzam tam mnóstwo czasu i daje mi to dużo radości, ale puby to dla mnie terapia. Tam robię, co chcę, mogę na przykład kupić torbę warzyw i ugotować sobie coś do jedzenia. To jest inny poziom wolności. Myślę podobnie. Przy czym w obu restauracjach ważne jest to, by praca sprawiała przyjemność. Bez tego nie uda się osiągnąć żadnego sukcesu ani zdobyć żadnej nagrody.