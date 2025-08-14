Reklama

Ludziom na świecie żyje się coraz lepiej, wyjątkiem jest Zachód. Badanie Gallupa

Nowy raport Instytutu Gallupa pokazuje, że wynika, że ludziom na świecie żyje się coraz lepiej. Dlaczego kraje Zachodu wyłamują się z tego ogólnoświatowego trendu?

Publikacja: 14.08.2025 14:08

Satysfakcja życia w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a także Australii i Nowej Zelandii

Satysfakcja życia w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a także Australii i Nowej Zelandii stopniowo spada – twierdzą eksperci Instytutu Gallupa.

Foto: Oleksii Piekhov Unsplash

Izabela Popko

Z nowego raportu Instytutu Gallupa wynika, że w ujęciu globalnym ludziom na świecie żyje się coraz lepiej. Jak jednak zauważają autorzy, nie można tego powiedzieć o mieszkańcach Zachodu, regionu uznawanego dotąd powszechnie za najlepsze miejsce do życia.

Badanie Gallupa: Ludziom na świecie żyje się coraz lepiej

Rośnie liczba krajów, których mieszkańcy oceniają jakość swojego życia coraz lepiej – tak wynika z najnowszego raportu, który opublikowali eksperci z Instytutu Gallupa, amerykańskiej instytucji zajmującej się badaniami opinii publicznej. O szeroko pojęty dobrostan i perspektywy na przyszłość zapytano reprezentatywne grupy mieszkańców 142 krajów z całego globu. Dane dotyczą 2024 roku.

Z badań wynika, że w ujęciu globalnym liczba respondentów, którzy uważają, że żyje im się dobrze konsekwentnie rośnie od 15 lat i obecnie wynosi około 30 procent. Dotyczy to przedstawicieli obydwu płci i wszystkich grup wiekowych.

Ludzie coraz lepiej oceniają standard swojego życia, stan swojej wolności osobistej, poziom bezpieczeństwa swoich dzieci, a także perspektywy rozwoju ekonomicznego ich krajów. Autorzy raportu zauważają jednocześnie trwały spadek współczynnika niezadowolenia z życia — obecnie wynosi on 7 procent.

Ten pozytywny trend nie dotyczy wszystkich krajów. Jeżeli przyjrzeć się szczegółowym danym, widać, że powodów do optymizmu nie mają mieszkańcy rozwiniętych krajów szeroko pojętego Zachodu.

Spada satysfakcja z życia w krajach Zachodu

Satysfakcja życia w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a także Australii i Nowej Zelandii stopniowo spada i obecnie współczynnik ten plasuje się poniżej 50 procent. Z czego to wynika?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Częściowego wyjaśnienia dostarcza raport Gallupa pod tytułem „World Happiness Report”. Wynika z niego, że spadek poczucia satysfakcji z życia dotyczy przede wszystkim młodych osób. W wielu krajach Europy Zachodniej, w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii osoby poniżej 30. roku życia generalnie czują się w życiu gorzej niż starsi mieszkańcy.

Zjawisko to dotyczy również Finlandii, która uchodzi za najszczęśliwszy kraj na świecie. Dla kontrastu, w Europie Środkowej i Wschodniej trend jest odwrotny: osoby młodsze są szczęśliwsze niż starsze.

Z kolei w USA młodzi mężczyźni należą do najbardziej samotnych wśród przebadanych przedstawicieli  państw rozwiniętych. Z badania Gallupa przeprowadzonego w państwach OECD wynika, że co czwarty mężczyzna w wieku 15-34 w USA przyznaje się do odczuwania samotności – to o 10 punktów procentowych więcej niż mediana dla krajów OECD.   

Z powyższymi danymi idzie w parze inny raport dotyczący satysfakcji z życia, który współtworzył Instytut Gallupa — „Global Flourishing Study”. Również z niego wynika, że w takich krajach jak Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania, USA czy Australia młodym ludziom generalnie żyje się gorzej niż starszym. Odwrotnie jest w Polsce — należymy do krajów, w których satysfakcja z życia spada wraz z wiekiem.

Innego wytłumaczenia powyższych zjawisk dostarcza raport na temat poczucia bezpieczeństwa pod tytułem „World Risk Poll”, który Instytut Gallupa opracował we współpracy z organizacją Lloyd’s Register Foundation. Poczucie bezpieczeństwa autorzy definiują jako pewność, że w razie potrzeby otrzyma się pomoc zarówno od sąsiadów, jak i ze strony państwa.

Z raportu wynika, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Europy, Ameryki Północnej czy na Antypodach nadal należy do najwyższych na świecie. Badacze zauważają jednak konsekwentny spadek tego wskaźnika w tych regionach na przestrzeni ostatnich kilku lat. Europa Środkowa i Wschodnia należy do regionów o najwyższym odsetku mieszkańców, którzy czują, że nie mogą liczyć ani na swoich sąsiadów, ani na rząd.

Dlaczego ludziom Zachodu żyje się gorzej?

Przyczynami spadającej satysfakcji z życia na Zachodzie przyjrzał się między innymi „New York Times”, wspólnie z Danem Whittersem z Instytutu Gallupa. Witters wskazuje na wspomniane badanie „Global Flourishing Study”, w którym przebadano 200 tysięcy osób z 22 krajów (w tym z Polski). Wynika z niego, że społeczeństwa w niewielkiej tylko liczbie krajów (w tym w Polsce) radzą sobie dobrze zarówno materialnie, jak i w wymiarze społecznym (przynależności do jakiejś społeczności) czy duchowym (uczestnictwo w ceremoniach religijnych). 

„Wiele krajów radzi sobie dobrze pod względem materialnym, ale ich mieszkańcy rzadziej mają poczucie jasnego sensu życia, tak jest na przykład w Japonii czy krajach skandynawskich. Inne kraje z kolei nie radzą sobie najlepiej ekonomicznie, ale ich mieszkańcy czują się dobrze jeśli chodzi o wymiar społeczny czy duchowy – tak jest na przykład w Indonezji, Meksyku czy na Filipinach. Społeczeństwa, które dobrze wypadły w badaniu Gallupa doświadczają wzrostu poziomu życia, a jednocześnie zachowują tradycyjne struktury społeczne i i systemy wartości. Z kolei kraje takie jak USA są w dobrej sytuacji gospodarczej, ale otoczenie duchowe czy społeczne uległo w nich pogorszeniu” – mówi Whitters w rozmowie z „NYT”.   

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Styl Życia

