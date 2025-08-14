Z nowego raportu Instytutu Gallupa wynika, że w ujęciu globalnym ludziom na świecie żyje się coraz lepiej. Jak jednak zauważają autorzy, nie można tego powiedzieć o mieszkańcach Zachodu, regionu uznawanego dotąd powszechnie za najlepsze miejsce do życia.

Badanie Gallupa: Ludziom na świecie żyje się coraz lepiej

Rośnie liczba krajów, których mieszkańcy oceniają jakość swojego życia coraz lepiej – tak wynika z najnowszego raportu, który opublikowali eksperci z Instytutu Gallupa, amerykańskiej instytucji zajmującej się badaniami opinii publicznej. O szeroko pojęty dobrostan i perspektywy na przyszłość zapytano reprezentatywne grupy mieszkańców 142 krajów z całego globu. Dane dotyczą 2024 roku.

Z badań wynika, że w ujęciu globalnym liczba respondentów, którzy uważają, że żyje im się dobrze konsekwentnie rośnie od 15 lat i obecnie wynosi około 30 procent. Dotyczy to przedstawicieli obydwu płci i wszystkich grup wiekowych.

Ludzie coraz lepiej oceniają standard swojego życia, stan swojej wolności osobistej, poziom bezpieczeństwa swoich dzieci, a także perspektywy rozwoju ekonomicznego ich krajów. Autorzy raportu zauważają jednocześnie trwały spadek współczynnika niezadowolenia z życia — obecnie wynosi on 7 procent.