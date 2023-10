Bunt szefów kuchni w Europie. Wyrzucają łososia z menu swoich restauracji

Powodów jest co najmniej kilka. Podnosi się argumenty natury nie tylko ekologicznej, ale również etycznej, zwraca się też uwagę na groźne choroby pojawiające się w przepełnionych hodowlach – i przenikające do mórz i oceanów. Szefów kuchni zniechęca też coraz gorsza jakość mięsa łososia ze względu na stosowanie antybiotyków i innych chemicznych substancji.

Jeszcze innym argumentem jest fakt, że w wielkoskalowych hodowlach jako pokarm dla łososi wykorzystuje się ogromne ilości dzikich ryb, które z powodzeniem mogliby spożywać ludzie. Przeciwnicy hodowli alarmują też, że wpływają one też na zmniejszanie się populacji dzikich łososi i zanieczyszczają morską wodę.

Restauracje w Europie rezygnują z łososia w menu. „Kurczak morski”

Do zjawiska w dużej mierze przyczyniła się kampania o nazwie Off the Table (ang. „ze stołu”), którą uruchomiła brytyjska organizacja WildFish. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zarówno szefów kuchni, jak i miłośników ryb w kwestii destrukcyjnego wpływu hodowli łososi na środowisko.

Twórcy inicjatywy zachęcają kucharzy do serwowania dań z ryb będących bardziej zrównoważonymi alternatywami dla łososia, którego niektórzy nazywają „morskim kurczakiem” – ze względu na jego ogromną popularność, a także nieekologiczne i nieetyczne metody hodowli. Zamiast łososia, stawiają na takie ryby jak dorsz, turbot czy pstrąg.

Inicjatywa Off the Table powstała pod koniec 2022 roku. Jej celem jest uświadamianie zarówno restauratorów, jak i ich gości, o szkodliwości hodowli łososia, a także o tym, że „zrównoważone” hodowle tej ryby to mit.

Partnerami kampanii zostało wiele organizacji proekologicznych z całego świata oraz ponad 150 restauracji, hoteli i firm cateringowych. Inicjatywę wspierają również dziennikarze kulinarni, niezależni i prywatni szefowie kuchni odznaczeni gwiazdkami Michelin, a także między innymi amerykańska marka odzieżowa Patagonia.