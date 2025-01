Słynny szef kuchni wypowiada wojnę przewodnikowi Michelin. Koniec z gwiazdkami

Zdobycie choćby jednej gwiazdki Michelin to dla wielu szefów kuchni ukoronowanie ich kariery i cel wieloletniej pracy. Nie dla francuskiego szefa kuchni Marka Veyrata, a w każdym razie – już nie.

Francuski szef kuchni idzie na wojnę z wydawcą przewodnika kulinarnego Michelin

Francuski szef kuchni Marc Veyrat to jedna z najsłynniejszych i najbardziej wyrazistych postaci europejskiej i światowej gastronomii. Należy do grona pionierów fine diningu opierającego się o lokalne produkty, a także do mistrzów kuchni molekularnej.

Veyrat od lat inspiruje kucharzy z całego świata jeśli chodzi o promowanie lokalności jeśli chodzi o składniki wykorzystywane w kuchni. Pochodzący z alpejskiego regionu Górna Sabaudia szef kuchni znany jest zwłaszcza z kreatywnego wykorzystania lokalnych roślin.

W trakcie swojej długiej i błyskotliwej kariery Veyrat zdobył dla restauracji, w których pracował aż dziewięć gwiazdek Michelin. Był też pierwszym szefem kuchni, który dla swoich dwóch pierwszych restauracji zdobył maksymalną notę w cenionym przewodniku kulinarnym Gault & Millau – czyli 20 punktów.