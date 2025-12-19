Opływowe kształty i cukierkowa, nieco infantylna kolorystyka to charakterystyczne cechy stylu, w jakim projektuje Gustaf Westman — jedno z najgorętszych obecnie nazwisk w branży wnętrzarskiej. W jaki sposób niespełna 32-letni szwedzki projektant zyskał międzynarodową rozpoznawalność, która przysporzyła mu wielu lukratywnych kontraktów?

Zabawa designem: Młodzi pokochali styl Gustafa Westmana

Projekty Gustafa Westmana mogą przywodzić na myśl zabawki dla kilkulatków. Nie ma mowy o przypadkowych zadrapaniach czy skaleczeniach w kontakcie z dekoracjami, meblami i innymi przedmiotami wyposażenia wnętrz, które Szwed tworzy w swojej sztokholmskiej pracowni.

Miłe dla oka i przyjemne w dotyku — tak w największym skrócie można określić obiekty projektu Westmana. Opływowym kształtom towarzyszą wesołe, cukierkowe kolory.

Foto: Gustaf Westman

Jak sam twierdzi Westman, jego styl narodził się z potrzeby przełamania nudy i zachowawczości aktualnych trendów wnętrzarskich, a inspiracje czerpie z lat 80. i 90. XX wieku oraz z pierwszej dekady wieku XXI. Choć rozwiązania, które proponuje Westman, nie są ani bardzo odkrywcze, ani rewolucyjne, jego projekty wyprzedają się na pniu i chętnie kopiują je zarówno profesjonalni, jak i domorośli designerzy.