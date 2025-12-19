Aktualizacja: 19.12.2025 13:00 Publikacja: 19.12.2025 11:46
32-letni szwedzki projektant Gustaf Westman zyskał międzynarodową rozpoznawalność.
Foto: Materiały prasowe IKEA
Opływowe kształty i cukierkowa, nieco infantylna kolorystyka to charakterystyczne cechy stylu, w jakim projektuje Gustaf Westman — jedno z najgorętszych obecnie nazwisk w branży wnętrzarskiej. W jaki sposób niespełna 32-letni szwedzki projektant zyskał międzynarodową rozpoznawalność, która przysporzyła mu wielu lukratywnych kontraktów?
Projekty Gustafa Westmana mogą przywodzić na myśl zabawki dla kilkulatków. Nie ma mowy o przypadkowych zadrapaniach czy skaleczeniach w kontakcie z dekoracjami, meblami i innymi przedmiotami wyposażenia wnętrz, które Szwed tworzy w swojej sztokholmskiej pracowni.
Miłe dla oka i przyjemne w dotyku — tak w największym skrócie można określić obiekty projektu Westmana. Opływowym kształtom towarzyszą wesołe, cukierkowe kolory.
Foto: Gustaf Westman
Jak sam twierdzi Westman, jego styl narodził się z potrzeby przełamania nudy i zachowawczości aktualnych trendów wnętrzarskich, a inspiracje czerpie z lat 80. i 90. XX wieku oraz z pierwszej dekady wieku XXI. Choć rozwiązania, które proponuje Westman, nie są ani bardzo odkrywcze, ani rewolucyjne, jego projekty wyprzedają się na pniu i chętnie kopiują je zarówno profesjonalni, jak i domorośli designerzy.
Foto: Gustaf Westman
Projektant ma też na koncie szereg intratnych współprac, między innymi z marką Mercedes-Benz. W maju tego roku zaprezentował konceptualny projekt modelu Mercedes CLA — cały pastelowo-różowy, o opływowych krawędziach. Samochodowi towarzyszą takie przedmioty jak stół piknikowy, uchwyty na wino, namiot i komplet naczyń piknikowych, wszystko krągłe i pastelowe.
Foto: Gustaf Westman
Co jakiś czas projektant tworzy też szalenie „instagramowe” pop-upy, które przyciągają tłumy przedstawicieli pokolenia Z. W sierpniu z kolei udostępnił swoje własne mieszkanie w Sztokholmie na wynajem w aplikacji Kindred. Wnętrza wypełniają oczywiście przedmioty jego projektu.
Foto: Gustaf Westman
Światowa furora, jaką „dopaminowy” styl Westmana zrobił w bardzo krótkim czasie, sprawiła, że tegoroczna kolekcja jego projektu dla szwedzkiej Ikea była już tylko kwestią czasu. Nie ma zaskoczenia, że okazała się komercyjnym strzałem w dziesiątkę — produkty z kolekcji „Vinterfint 2025” odniosły ogromny sukces. Niektóre przedmioty – jak choćby lampa Strala stały się bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów designu. Dlaczego styl Westmana cieszy się tak ogromną popularnością?
Gustaf Westman urodził się w 1993 roku, wychował się w szwedzkim Dalsjöfors. Ukończył architekturę na Uniwersytecie Chalmers w Goteborgu.
Foto: Gustaf Westman
Tuż po studiach, w 2020 roku, otworzył w Sztokholmie własną pracownię projektową Gustaf Westman Objects. Projektuje na zamówienie meble, ceramikę, szkło i inne elementy wyposażenia wnętrz.
Foto: Gustaf Westman
Westman rozwinął swój biznes w bardzo specyficznym momencie, bo w pierwszych miesiącach pandemii. Nastroje wśród konsumentów drastycznie się zmieniły, podobnie jak gusta dotyczące wystroju wnętrz.
Kolekcja przygotowana dla marki Ikea została świetnie przyjęta.
Foto: Materiały prasowe
Miłe dla oka projekty Westmana, łączące nostalgię i futurystyczny surrealizm były czymś, do czego nikt nie był przyzwyczajony, a czego — jak się okazało — wszyscy pragnęli. Kolorowe przedmioty jego autorstwa wniosły do wnętrz pozytywną energię i poczucie swoistego ukojenia, którego potrzebowali ci, którzy z powodu kolejnych lockdownów utknęli w swoich domach na wiele miesięcy.
Kolekcja dla marki Ikea.
Foto: Materiały prasowe
Międzynarodowy rozgłos przyniósł Westmanowi jeden z jego flagowych projektów — lustro z ramą w formie fal. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet poradniki, jak samodzielnie odtworzyć ten i wiele innych jego projektów. Nie zmienia to faktu, że ceny oryginalnych przedmiotów autorstwa Westmana plasują jego markę na zdecydowanie górnej półce.
