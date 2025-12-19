Reklama

Młode pokolenie szaleje za jego projektami. 32-letni projektant podbija świat

Szwedzki projektant Gustaf Westman jest na ustach wszystkich tych, którzy interesują się designem. Jego „dopaminowe” projekty wyprzedają się na pniu, udowadniając, że erę chłodnego szwedzkiego minimalizmu dawno mamy za sobą.

Publikacja: 19.12.2025 11:46

32-letni szwedzki projektant Gustaf Westman zyskał międzynarodową rozpoznawalność.

Foto: Materiały prasowe IKEA

Izabela Popko

Opływowe kształty i cukierkowa, nieco infantylna kolorystyka to charakterystyczne cechy stylu, w jakim projektuje Gustaf Westman — jedno z najgorętszych obecnie nazwisk w branży wnętrzarskiej. W jaki sposób niespełna 32-letni szwedzki projektant zyskał międzynarodową rozpoznawalność, która przysporzyła mu wielu lukratywnych kontraktów?

Zabawa designem: Młodzi pokochali styl Gustafa Westmana

Projekty Gustafa Westmana mogą przywodzić na myśl zabawki dla kilkulatków. Nie ma mowy o przypadkowych zadrapaniach czy skaleczeniach w kontakcie z dekoracjami, meblami i innymi przedmiotami wyposażenia wnętrz, które Szwed tworzy w swojej sztokholmskiej pracowni.

Miłe dla oka i przyjemne w dotyku — tak w największym skrócie można określić obiekty projektu Westmana. Opływowym kształtom towarzyszą wesołe, cukierkowe kolory.

Foto: Gustaf Westman

Jak sam twierdzi Westman, jego styl narodził się z potrzeby przełamania nudy i zachowawczości aktualnych trendów wnętrzarskich, a inspiracje czerpie z lat 80. i 90. XX wieku oraz z pierwszej dekady wieku XXI. Choć rozwiązania, które proponuje Westman, nie są ani bardzo odkrywcze, ani rewolucyjne, jego projekty wyprzedają się na pniu i chętnie kopiują je zarówno profesjonalni, jak i domorośli designerzy.

Foto: Gustaf Westman

Projektant ma też na koncie szereg intratnych współprac, między innymi z marką Mercedes-Benz. W maju tego roku zaprezentował konceptualny projekt modelu Mercedes CLA — cały pastelowo-różowy, o opływowych krawędziach. Samochodowi towarzyszą takie przedmioty jak stół piknikowy, uchwyty na wino, namiot i komplet naczyń piknikowych, wszystko krągłe i pastelowe.

Foto: Gustaf Westman

Co jakiś czas projektant tworzy też szalenie „instagramowe” pop-upy, które przyciągają tłumy przedstawicieli pokolenia Z. W sierpniu z kolei udostępnił swoje własne mieszkanie w Sztokholmie na wynajem w aplikacji Kindred. Wnętrza wypełniają oczywiście przedmioty jego projektu.

Foto: Gustaf Westman

Światowa furora, jaką „dopaminowy” styl Westmana zrobił w bardzo krótkim czasie, sprawiła, że tegoroczna kolekcja jego projektu dla szwedzkiej Ikea była już tylko kwestią czasu. Nie ma zaskoczenia, że okazała się komercyjnym strzałem w dziesiątkę — produkty z kolekcji „Vinterfint 2025” odniosły ogromny sukces. Niektóre przedmioty – jak choćby lampa Strala stały się bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów designu. Dlaczego styl Westmana cieszy się tak ogromną popularnością?

Gustaf Westman — „dopaminowy król” designu

Gustaf Westman urodził się w 1993 roku, wychował się w szwedzkim Dalsjöfors. Ukończył architekturę na Uniwersytecie Chalmers w Goteborgu.

Foto: Gustaf Westman

Tuż po studiach, w 2020 roku, otworzył w Sztokholmie własną pracownię projektową Gustaf Westman Objects. Projektuje na zamówienie meble, ceramikę, szkło i inne elementy wyposażenia wnętrz.

Foto: Gustaf Westman

Westman rozwinął swój biznes w bardzo specyficznym momencie, bo w pierwszych miesiącach pandemii. Nastroje wśród konsumentów drastycznie się zmieniły, podobnie jak gusta dotyczące wystroju wnętrz.

Kolekcja przygotowana dla marki Ikea została świetnie przyjęta.

Foto: Materiały prasowe

Miłe dla oka projekty Westmana, łączące nostalgię i futurystyczny surrealizm były czymś, do czego nikt nie był przyzwyczajony, a czego — jak się okazało — wszyscy pragnęli. Kolorowe przedmioty jego autorstwa wniosły do wnętrz pozytywną energię i poczucie swoistego ukojenia, którego potrzebowali ci, którzy z powodu kolejnych lockdownów utknęli w swoich domach na wiele miesięcy.

Kolekcja dla marki Ikea.

Foto: Materiały prasowe

Międzynarodowy rozgłos przyniósł Westmanowi jeden z jego flagowych projektów — lustro z ramą w formie fal. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet poradniki, jak samodzielnie odtworzyć ten i wiele innych jego projektów. Nie zmienia to faktu, że ceny oryginalnych przedmiotów autorstwa Westmana plasują jego markę na zdecydowanie górnej półce.

