Bosideng to słynna chińska marka, którą znają także klienci z Polski. Działająca od blisko 50 lat marka, która zbudowała swoją potęgę na produkcji kurtek puchowych, nie zwalnia tempa i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie globalnych marek premium. Kolejnym krokiem w tę stronę był debiut kolekcji Bosideng w trakcie zakończonego niedawno tygodnia mody w Paryżu.

Z Szanghaju do Paryża. Debiut marki Bosideng w stolicy mody

Specjalizująca się w produkcji puchowych kurtek i płaszczy marka Bosideng z siedzibami w Szanghaju to czołowa chińska marka luksusowa, coraz bardziej obecna również za granicą. Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł chińskiemu gigantowi model lekkiej kurtki „Puffer”, który trafił do sprzedaży w 2018 roku.

Obecnie, oprócz flagowych „puchówek”, oferta marki obejmuje również koszulki, spodnie i akcesoria, a także funkcjonalną odzież outdoorową dla aktywnych. „Forbes” szacuje majątek założyciela i prezesa marki, 76-letniego Gao Dekanga, na około 5,7 miliarda dolarów.

Bosideng od lat z sukcesem buduje wizerunek marki luksusowej. Dość powiedzieć, że Bosideng ma na koncie wspólne kolekcje ze słynnymi markami, na przykład z Maserati, a także ze światowej sławy projektantami, między innymi z Jeanem Paulem Gaultierem i Kenzo Takadą.