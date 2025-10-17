Reklama
Chińska marka luksusowa podbija Europę. Włoski projektant i debiut w Paryżu

Firmy z ChRL coraz odważniej radzą sobie na rynku dóbr luksusowych. Dowodem może być sukces chińskiej marki Bosideng, która rzuciła wyzwanie zachodnim potęgom.

Publikacja: 17.10.2025 15:40

Pokaz Bosideng podczas jesiennego tygodnia mody w Paryżu.

Foto: GAO JING / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Izabela Popko

Bosideng to słynna chińska marka, którą znają także klienci z Polski. Działająca od blisko 50 lat marka, która zbudowała swoją potęgę na produkcji kurtek puchowych, nie zwalnia tempa i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie globalnych marek premium. Kolejnym krokiem w tę stronę był debiut kolekcji Bosideng w trakcie zakończonego niedawno tygodnia mody w Paryżu.

Z Szanghaju do Paryża. Debiut marki Bosideng w stolicy mody

Specjalizująca się w produkcji puchowych kurtek i płaszczy marka Bosideng z siedzibami w Szanghaju to czołowa chińska marka luksusowa, coraz bardziej obecna również za granicą. Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł chińskiemu gigantowi model lekkiej kurtki „Puffer”, który trafił do sprzedaży w 2018 roku.

Obecnie, oprócz flagowych „puchówek”, oferta marki obejmuje również koszulki, spodnie i akcesoria, a także funkcjonalną odzież outdoorową dla aktywnych. „Forbes” szacuje majątek założyciela i prezesa marki, 76-letniego Gao Dekanga, na około 5,7 miliarda dolarów.

Magda Butrym podczas tegorocznego wydarzenia w Nowym Jorku promującego kolekcję przygotowaną dla mar
Sukces Story
Polka wśród najbardziej wpływowych osób światowej mody. „Słowiański romantyzm”

Bosideng od lat z sukcesem buduje wizerunek marki luksusowej. Dość powiedzieć, że Bosideng ma na koncie wspólne kolekcje ze słynnymi markami, na przykład z Maserati, a także ze światowej sławy projektantami, między innymi z Jeanem Paulem Gaultierem i Kenzo Takadą.

W Chinach Bosideng jest numerem jeden. Roczna wielkość sprzedaży plasuje się na poziomie trzech miliardów euro. Chińczycy chcą jednak walczyć o więcej, czego wyrazem był debiut w trakcie tygodnia mody w Paryżu.

Dyrektor kreatywny marki Bosideng, Pietro Ferragina, podczas pokazu na paryskim tygodniu mody w paźd

Dyrektor kreatywny marki Bosideng, Pietro Ferragina, podczas pokazu na paryskim tygodniu mody w październiku 2025.

Foto: GAO JING / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Dyrektor kreatywny Bosideng, projektant Pietro Ferragina, zaprezentował w Paryżu kolekcję zatytułowaną „Master Puff”, która zebrała pozytywne recenzje. Ferragina wysłał branży mody sygnał, iż jego marka chce stać się wyznacznikiem tego, jak w trzeciej dekadzie XXI wieku należy projektować designerskie puchówki. Na tym rynku obecnie rządzą Europejczycy i Kanadyjczycy – karty rozdają marki Moncler i Canada Goose, które w dużym stopniu dzielą między sobą rynek luksusowych kurtek puchowych. Paryski debiut Bosideng pokazuje, że aktualnym liderom wyrasta groźny konkurent.

Bosideng: pierwsza chińska marka luksusowa

Markę Bosideng biznesmen Gao Dekang założył w 1976 w chińskim Changshu w prowincji Jiangsu. Zaczynał skromnie, w podmiejskim warsztacie mieszczącym kilka maszyn do szycia. Gao pracował tam z kilkunastoma wspólnikami.

W początkowym okresie swojej działalności firma specjalizowała się w produkcji odzieży wierzchniej. W 1980 roku przerzuciła się na kurtki puchowe, które zaczęły zyskiwać coraz większą popularność.

Pokaz Bosideng na paryskim tygodniu mody.

Foto: GAO JING / XINHUA / XINHUA VIA AFP

W latach 90. Bosideng należał już do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie marek odzieżowych w Chinach. Ubierał chińskich himalaistów i członków ekspedycji na bieguny. Dobrze prowadzony marketing sprawił, że marka zaczęła być rozpoznawalna również za granicą.

Pokaz w Paryżu podczas tygodnia mody nie był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w historii marki Bosideng. W 2018 roku chiński gigant zadebiutował w ramach tygodnia mody w Nowym Jorku, rok później – w Mediolanie.

W 2020 roku Bosideng po raz pierwszy zaprezentował swoją kolekcję podczas tygodnia mody w Londynie. Zapisała się tym samym w historii mody jako pierwsza chińska marka puchowych kurtek, która zorganizowała pokaz w trakcie tej imprezy. Paryż uchodzi jednak za najważniejszy ze światowych tygodni mody.

Firma przekonuje, że jej produkty obecne są na ponad 70 rynkach na całym świecie a w surowiec zaopatruje się u wiodących producentów puchu gęsiego, między innymi na Węgrzech i w Polsce.

Źródło: rp.pl

