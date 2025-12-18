Hotel „z najgorszym widokiem na świecie” ponownie otwarty. To projekt Banksy'ego

Aktualizacja: 18.12.2025 20:07 Publikacja: 18.12.2025 16:57
Okna hotelu mieszczącego się w Betlejem wychodzą na mur wybudowany przez Izrael.
Foto: EVA TEDESJO/DN / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP
Trzygwiazdkowy Walled Off Hotel, którego założycielem jest Banksy, to hotel, galeria sztuki i jednocześnie manifest artystyczny, którego celem jest zwrócenie uwagi na 700-kilometrowy mur wybudowany przez Izrael, przy którym znajduje się wspomniany hotel. „Hotel otoczony murem”, który zamknięto w 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael, ponownie otworzył się dla gości.
Działający od ośmiu lat Walled Off Hotel w Betlejem na kontrolowanym przez władze palestyńskie Zachodnim Brzegu, to obiekt, który jego założyciel, tajemniczy brytyjski artysta Banksy, reklamuje jako hotel z „najgorszym widokiem na świecie”. Z okien wszystkich pokojów – niezależnie od ich standardu – rozciąga się dokładnie taki sam widok: na pokryty graffiti kilkumetrowy betonowy mur, który oddziela Izrael od Zachodniego Brzegu Jordanu.
Mur, którego długość wynosi obecnie ponad 700 kilometrów, powstał z inicjatywy rządu Izraela. Zdaniem zwolenników jego budowy zapewnia on bezpieczeństwo Izraelczykom, z kolei przeciwnicy obiektu uważają go za narzędzie segregacji lokalnej ludności.
Twórcy Walled Off Hotel nazywają swój obiekt „trzypiętrowym manifestem przeciwko fanatyzmowi”. Ich zdaniem mur przede wszystkim ma negatywny wpływ na codzienne życie wielu ludzi.
Z powodu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. hotel zamknięto na ponad dwa lata. W grudniu ogłoszono, że obiekt ponownie został otwarty.
Informacja pojawiła się w okresie obowiązywania niezwykle kruchego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Twórcy hotelu zaznaczają, że obecnie prowadzą rezerwacje i o dalszym rozwoju sytuacji będą informować w kolejnych postach.
Walled Off Hotel otwarto w 2017 r. przez grupę artystów ulicznych współpracujących z Banksym. Hotel znajduje się pół kilometra od centrum Betlejem. Jego wnętrza zdobią oryginalne dzieła sztuki autorstwa artystów z Palestyny i innych krajów, a także samego Banksy’ego.
Pokoje hotelowe zaprojektował Banksy we współpracy z palestyńskim artystą Samim Musą i kanadyjską artystką Dominique Petrin. W najtańszych pokojach wieloosobowych znajdują się militarne łóżka piętrowe pochodzące z izraelskich koszar. Najdroższy apartament ma wysmakowany wystrój i mieści łazienkę z wanną, bibliotekę, kino domowe oraz ogród na dachu, zdobią go też liczne dzieła sztuki.
Hotel funkcjonuje też jako centrum kulturalne. Działa tu muzeum historii muru oraz bar w stylu kolonialnym. Jego wystrój, w którym dominują zdewastowane obrazy olejne i rzeźby, ma nawiązywać do brytyjskiej okupacji Palestyny z 1917 r.. Regularnie odbywają się tu też wystawy prac palestyńskich artystów.
Twórcy hotelu podkreślają, że otwierając obiekt, nie kierowali się antysemityzmem i nie ma w nim miejsca na taką postawę. Na oficjalnej stronie hotelu widnieje informacja, że hotel nie ma żadnych powiązań z jakimkolwiek ruchem politycznym.
