Reklama

Hotel „z najgorszym widokiem na świecie” ponownie otwarty. To projekt Banksy'ego

Walled Off Hotel, czyli „Hotel otoczony murem” w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu, ponad dwóch latach zamknięcia ponownie otworzył się dla gości. Jego założycielem jest Banksy, bodaj najbardziej tajemniczy artysta naszych czasów.

Publikacja: 18.12.2025 16:57

Okna hotelu mieszczącego się w Betlejem wychodzą na mur wybudowany przez Izrael.

Okna hotelu mieszczącego się w Betlejem wychodzą na mur wybudowany przez Izrael.

Foto: EVA TEDESJO/DN / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

Izabela Popko

Trzygwiazdkowy Walled Off Hotel, którego założycielem jest Banksy, to hotel, galeria sztuki i jednocześnie manifest artystyczny, którego celem jest zwrócenie uwagi na 700-kilometrowy mur wybudowany przez Izrael, przy którym znajduje się wspomniany hotel. „Hotel otoczony murem”, który zamknięto w 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael, ponownie otworzył się dla gości.

Walled Off Hotel Betlejem: Projekt Banksy’ego

Działający od ośmiu lat Walled Off Hotel w Betlejem na kontrolowanym przez władze palestyńskie Zachodnim Brzegu, to obiekt, który jego założyciel, tajemniczy brytyjski artysta Banksy, reklamuje jako hotel z „najgorszym widokiem na świecie”. Z okien wszystkich pokojów – niezależnie od ich standardu – rozciąga się dokładnie taki sam widok: na pokryty graffiti kilkumetrowy betonowy mur, który oddziela Izrael od Zachodniego Brzegu Jordanu.

Czytaj więcej

Młodzi podróżnicy wybierają tętniące życiem miasta o bogatej kulturze, w których jest co robić i co
Społeczeństwo
Młode pokolenie nie chce podróżować jak rodzice. Całe wakacje w dwa dni

Mur, którego długość wynosi obecnie ponad 700 kilometrów, powstał z inicjatywy rządu Izraela. Zdaniem zwolenników jego budowy zapewnia on bezpieczeństwo Izraelczykom, z kolei przeciwnicy obiektu uważają go za narzędzie segregacji lokalnej ludności.

Reklama
Reklama

Twórcy Walled Off Hotel nazywają swój obiekt „trzypiętrowym manifestem przeciwko fanatyzmowi”. Ich zdaniem mur przede wszystkim ma negatywny wpływ na codzienne życie wielu ludzi.

Z powodu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. hotel zamknięto na ponad dwa lata. W grudniu ogłoszono, że obiekt ponownie został otwarty.

Informacja pojawiła się w okresie obowiązywania niezwykle kruchego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Twórcy hotelu zaznaczają, że obecnie prowadzą rezerwacje i o dalszym rozwoju sytuacji będą informować w kolejnych postach.

Walled Off Hotel: Hotel z widokiem na mur w Betlejem 

Walled Off Hotel otwarto w 2017 r. przez grupę artystów ulicznych współpracujących z Banksym. Hotel znajduje się pół kilometra od centrum Betlejem. Jego wnętrza zdobią oryginalne dzieła sztuki autorstwa artystów z Palestyny i innych krajów, a także samego Banksy’ego.

Pokoje hotelowe zaprojektował Banksy we współpracy z palestyńskim artystą Samim Musą i kanadyjską artystką Dominique Petrin. W najtańszych pokojach wieloosobowych znajdują się militarne łóżka piętrowe pochodzące z izraelskich koszar. Najdroższy apartament ma wysmakowany wystrój i mieści łazienkę z wanną, bibliotekę, kino domowe oraz ogród na dachu, zdobią go też liczne dzieła sztuki.

Hotel funkcjonuje też jako centrum kulturalne. Działa tu muzeum historii muru oraz bar w stylu kolonialnym. Jego wystrój, w którym dominują zdewastowane obrazy olejne i rzeźby, ma nawiązywać do brytyjskiej okupacji Palestyny z 1917 r.. Regularnie odbywają się tu też wystawy prac palestyńskich artystów.

Reklama
Reklama

Twórcy hotelu podkreślają, że otwierając obiekt, nie kierowali się antysemityzmem i nie ma w nim miejsca na taką postawę. Na oficjalnej stronie hotelu widnieje informacja, że hotel nie ma żadnych powiązań z jakimkolwiek ruchem politycznym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Zachodni Brzeg Jordanu Styl Życia Turystyka Hotele
Hotel zajmuje 14 najwyższych pięter tokijskiego wieżowca Shinjuku Park Hyatt.
Hotele
Słynny „filmowy” hotel otwiera się po przerwie. Koniec długiego remontu
Edyta Kostrzewa, współwłaścicielka Pałacu Warlity na Mazurach: To był zakup marzeń, daleki od pragma
Hotele
Podniosła z ruin pałac na Mazurach. „Zamiast nowego auta, kupowaliśmy cegły”
Chorwacki hotel Villa Nai 3.3 to jedyny obiekt wyróżniony w pierwszej edycji konkursu przewodnika Mi
Hotele
Przewodnik Michelin nagradza hotele. Na liście tylko jeden obiekt z Europy
Budowę hotelu Waldorf Astoria według projektu architektów z nowojorskiego biura Schultze & Weaver uk
Hotele
Najsłynniejszy nowojorski hotel odzyskał blask. Koniec wieloletniego remontu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Hotel Belvédère stanął przy drodze wiodącej na przełęcz Furka.
Hotele
Najsłynniejszy opuszczony hotel w Europie. Kiedyś bywał tu James Bond – i papież
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama