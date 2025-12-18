Hotel „z najgorszym widokiem na świecie” ponownie otwarty. To projekt Banksy'ego

Trzygwiazdkowy Walled Off Hotel, którego założycielem jest Banksy, to hotel, galeria sztuki i jednocześnie manifest artystyczny, którego celem jest zwrócenie uwagi na 700-kilometrowy mur wybudowany przez Izrael, przy którym znajduje się wspomniany hotel. „Hotel otoczony murem”, który zamknięto w 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael, ponownie otworzył się dla gości.

Walled Off Hotel Betlejem: Projekt Banksy’ego

Działający od ośmiu lat Walled Off Hotel w Betlejem na kontrolowanym przez władze palestyńskie Zachodnim Brzegu, to obiekt, który jego założyciel, tajemniczy brytyjski artysta Banksy, reklamuje jako hotel z „najgorszym widokiem na świecie”. Z okien wszystkich pokojów – niezależnie od ich standardu – rozciąga się dokładnie taki sam widok: na pokryty graffiti kilkumetrowy betonowy mur, który oddziela Izrael od Zachodniego Brzegu Jordanu.

Mur, którego długość wynosi obecnie ponad 700 kilometrów, powstał z inicjatywy rządu Izraela. Zdaniem zwolenników jego budowy zapewnia on bezpieczeństwo Izraelczykom, z kolei przeciwnicy obiektu uważają go za narzędzie segregacji lokalnej ludności.