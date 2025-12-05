Aktualizacja: 05.12.2025 15:02 Publikacja: 05.12.2025 12:57
Shayne Coplan stał się ulubieńcem wpływowych amerykańskich inwestorów. To zasługa platformy Polymarket.
Foto: Kent Nishimura/Bloomberg
Shayne Coplan nie osiągnął jeszcze trzydziestki, a już trzęsie globalnym rynkiem prognostycznym. Wartość stworzonej przez niego firmy Polymarket wycenia się na osiem miliardów dolarów. To uczyniło Coplana najmłodszym miliarderem, który sam dorobił się swojego majątku. Kim jest 27-letni Nowojorczyk, o którym szczególnie głośno jest od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w USA?
Niedawno magazyn „Forbes” ogłosił Shayne’a Coplana najmłodszym miliarderem, który swój majątek zbudował samodzielnie, nie polegając na spadku po zamożnych przodkach. Pochodzący z Nowego Jorku 27-letni przedsiębiorca posiada w swojej firmie Polymarket 11 procent udziałów, których wartość wycenia się na co najmniej miliard dolarów.
Czytaj więcej
Współtwórca platformy do gry w szachy chess.com, Danny Rensch, jest mistrzem szachowym. Ma też za...
Swojej fortuny Coplan dorobił się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W 2020 roku założył bazującą na kryptowalutach platformę prognostyczną Polymarket, która stała się najprężniej rozwijającym się startupem w tej branży.
Polymarket, początkowo niszowe, eksperymentalne przedsięwzięcie, szybko przenikł do mainstreamu i stał się kulturowym fenomenem. Użytkownicy platformy mogą w łatwy sposób postawić pieniądze w zakładach dotyczących realnych, nośnych medialnie wydarzeń: od wyników wyborów czy meczów po ślub lub rozwód jakiejś słynnej pary.
Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Kluczowym momentem w historii Polymarketu była trafna prognoza dotycząca wyborów prezydenckich w USA. Rosnąca popularność platformy przysporzyła jej wielu znanych inwestorów.
Wśród gigantów, którzy uwierzyli w biznesową strategię Coplana, są między innymi współzałożyciel Airbnb Joe Gebbia, twórca Ethereum Vitalik Buterin, współzałożyciel Ubera Travis Kalanick czy Peter Thiel, który stał za stworzeniem m.in. PayPala oraz Palantira. We wrześniu tego roku do grona inwestorów dołączył też Donald Trump Jr., który zasiada jednocześnie w radzie doradczej Polymarketu.
Shayne Coplan urodził się w 1998 r., wychował się w dzielnicy Upper West Side na nowojorskim Manhattanie. Od wczesnej młodości interesował się nowymi technologiami i rynkami prognostycznymi, a także kryptowalutami, z którymi zaczął eksperymentować już jako 14-latek.
Studiował informatykę na Uniwersytecie Nowojorskim, ale przerwał edukację, aby zbudować własny biznes w branży kryptowalut. Startując od zera, jako startup, w 2020 r. stworzył platformę Polymarket, która szybko zyskała popularność wśród fanów kryptowalut. Jego pierwszym biurem było mieszkanie, które wynajmował ze znajomymi.
Platforma dobrze prosperowała aż do 2022 r., kiedy firmą Coplana zainteresowały się amerykańskie służby. Ze względu na brak licencji nałożono na nią karę w wysokości 1,4 miliona dol. – i zakaz działania w USA.
Pomimo utraty swojego najważniejszego rynku Polymarket działał dalej, tyle że za granicą. W międzyczasie Coplan ulepszył działanie i interfejs platformy, rozszerzył zakres zakładów i metody płatności.
Sukces w kontekście trafnej prognozy wyników wyborów w USA z 2024 r. miał nieprzewidziane konsekwencje. Do mieszkania Coplana wtargnęło FBI. Przedsiębiorcę oskarżono o umożliwianie Amerykanom bezprawnego korzystania z platformy Polymarket, co Coplan uznał za odwet ze strony odchodzącej administracji Joe Bidena.
Shayne Coplan otwiera sesję giełdy nowojorskiej.
Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta umorzono śledztwo w sprawie Polymarketu, który powrócił na amerykański rynek. Najnowszy przełom w historii Polymarketu nastąpił na początku października, kiedy firma Intercontinental Exchange (ICE), kontrolująca nowojorską giełdę papierów wartościowych, zainwestowała w platformę dwa miliardy dol..
Coplan
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Odnalazłam wspólnotę z muzykami. Kiedy jestem razem z nimi, daje mi to poczucie energii i bezpieczeństwa. Dzisia...
Najpierw zbudował startup, który uczynił go miliarderem, teraz pracuje dla Donalda Trumpa jako „naczelny projekt...
Przekształcenie założenia pałacowo-parkowego w oddalonych o niecałe 50 kilometrów od Wrocławia Mojęcicach to his...
Firmy z ChRL coraz odważniej radzą sobie na rynku dóbr luksusowych. Dowodem może być sukces chińskiej marki Bosi...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Współtwórca platformy do gry w szachy chess.com, Danny Rensch, jest mistrzem szachowym. Ma też za sobą trudne dz...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas