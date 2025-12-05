Shayne Coplan nie osiągnął jeszcze trzydziestki, a już trzęsie globalnym rynkiem prognostycznym. Wartość stworzonej przez niego firmy Polymarket wycenia się na osiem miliardów dolarów. To uczyniło Coplana najmłodszym miliarderem, który sam dorobił się swojego majątku. Kim jest 27-letni Nowojorczyk, o którym szczególnie głośno jest od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w USA?

Reklama Reklama

Magnes na inwestorów. Shayne Coplan, twórca Polymarketu

Niedawno magazyn „Forbes” ogłosił Shayne’a Coplana najmłodszym miliarderem, który swój majątek zbudował samodzielnie, nie polegając na spadku po zamożnych przodkach. Pochodzący z Nowego Jorku 27-letni przedsiębiorca posiada w swojej firmie Polymarket 11 procent udziałów, których wartość wycenia się na co najmniej miliard dolarów.

Swojej fortuny Coplan dorobił się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W 2020 roku założył bazującą na kryptowalutach platformę prognostyczną Polymarket, która stała się najprężniej rozwijającym się startupem w tej branży.

Polymarket, początkowo niszowe, eksperymentalne przedsięwzięcie, szybko przenikł do mainstreamu i stał się kulturowym fenomenem. Użytkownicy platformy mogą w łatwy sposób postawić pieniądze w zakładach dotyczących realnych, nośnych medialnie wydarzeń: od wyników wyborów czy meczów po ślub lub rozwód jakiejś słynnej pary.