Aktualizacja: 22.11.2025 02:49 Publikacja: 21.11.2025 16:25
Joe Gebbia założył Airbnb z dwoma kolegami: Brianem Cheskym i Nate'em Blecharczykiem.
Foto: Matthew Busch/Bloomberg
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w administracji Donalda Trumpa roi się od miliarderów. Lista jest długa – Scott Bessent, Mike Witkoff, Howard Lutnick, Linda MacMahon, do niedawna także Elon Musk. W tym gronie Joe Gebbia, także miliarder, ma do odegrania nietypową rolę.
We wrześniu 2025 roku utworzono nowy urząd: naczelnego projektanta USA. To zadanie Trump powierzył Gebbii, który ma uczynić Amerykę nie tyle wielką, co cyfrową.
Joe Gebbia to współtwórca platformy Airbnb, która pozwala wynajmować prywatne mieszkania zamiast pokojów hotelowych. Airbnb zyskało popularność na całym świecie i stworzyło problemy, z którymi próbuje obecnie walczyć wiele miast, ograniczając możliwość udostępniania mieszkań na tej platformie.
Popularność Airbnb przełożyła się na sukces Joe'ego Gebbii. Jego majątek amerykański „Forbes” szacuje na blisko osiem miliardów dolarów.
To nie pieniądze skłoniły 44-letniego Amerykanina do podjęcia współpracy z Białym Domem w roli pierwszego w historii naczelnego projektanta Stanów Zjednoczonych (Chief Design Officer), przynajmniej nie wizja urzędniczej pensji. Gebbia ma unowocześnić strony internetowe urzędów federalnych i cyfrowe usługi oferowane przez administrację obywatelom i firmom. W wypowiedziach dla mediów miliarder zapowiedział, że jego celem jest poprawa jakości usług cyfrowych świadczonych przez władze tak, by były proste i przyjazne jak korzystanie z cyfrowego sklepu z aplikacjami na telefony Apple'a.
Czytaj więcej
Współtwórca platformy do gry w szachy chess.com, Danny Rensch, jest mistrzem szachowym. Ma też za...
Gebbia ma kierować powołanym do życia National Design Studio, które zajmie się poprawą jakości cyfrowego państwa.
W niedawnym wywiadzie dla serwisu Dezeen, Gebbia powiedział, że jakość usług cyfrowych to obecnie jeden z priorytetów nie tylko amerykańskiej administracji, ale przede wszystkim – dla Donalda Trumpa. „Fakt, że to inicjatywa prezydencka oznacza, że ten projekt ma zapewnione niezbędne wsparcie, by prowadzić do rzeczywistych zmian” – podkreślił.
Z wywiadu dowiadujemy się, że jako Chief Design Officer Joe Gebbia zajmuje biuro w budynku Eisenhower Executive Office przylegającym do Białego Domu i odpowiada przed szefową sztabu Białego Domu, Susie Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek Donalda Trumpa.
Gebbia dodał, że na razie jego biuro National Design Studio skupia się na prostych i szybkich w realizacji rozwiązaniach, wśród których najważniejsze jest uproszczenie działania najczęściej odwiedzanych stron federalnych. „Okazuje się, że mamy około 10 stron, które co miesiąc odwiedza mniej więcej co drugi Amerykanin” – mówił Gebbia w wywiadzie dla Dezeen.
Cele są jednak bardziej ambitne. „Nie ma powodu, by w 2025 roku władze federalne nie mogły mieć dobrze pomyślanych, intuicyjnych i funkcjonalnych stron albo używać nowoczesnego oprogramowania – mówił Gebbia, dodając, że „niektóre strony rządowe właściwie przestają funkcjonować po godzinie 18:00”.
Joe Gebbia urodził się 21 sierpnia 1981 roku. Ukończył projektowanie na Rhode Island School of Design oraz zarządzanie biznesem na Brown University i Massachusetts Institute of Technology. W 2008 roku wraz ze swoimi współlokatorami, Brianem Cheskym i Natem Blecharczykiem, stworzył w San Francisco platformę Airbnb.
Bezrobotni wówczas współlokatorzy zaczęli za niewielkie pieniądze wynajmować miejsca noclegowe w swoim mieszkaniu, oferując gościom śniadanie i wskazówki dotyczące najciekawszych miejsc w San Francisco. Model ten stał się podwaliną działania Airbnb.
Gebbia zajmował różne role w firmie – aż do 2022 roku, kiedy zrezygnował z angażowania się w bieżące działanie Airbnb, pozostając jednak w zarządzie firmy. W międzyczasie założył startup Samara, zajmujący się projektowaniem modułów mieszkalnych. W 2022 roku dołączył do zarządu Tesli, której szefem jest jego znajomy, Elon Musk.
Rok temu poparł Partię Republikańską i po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich nowa administracja powierzyła mu zadanie unowocześnienia systemów emerytalnych rządowego Biura Zarządzania Personelem, które dotychczas opierały się głównie na obiegu papierowych dokumentów.
Od tamtej pory Gebbia zaczął piąć się po drabinie administracji federalnej. W lutym tego roku „New York Times” napisał, że Joe Gebbia pracuje z Elonem Muskiem w nowym Departamencie Wydajności Rządu (DOGE).
Miliarder tłumaczył wówczas, że jego rolą było wyłącznie usprawnienie procesów w systemie emerytalnym dla pracowników władz federalnych. Tak z kolei skwitował medialny szum wokół jego roli jako naczelnego projektanta USA: „Skupiamy się jedynie na tym, aby uczynić strony internetowe bardziej funkcjonalnymi i łatwiejszymi w obsłudze dla Amerykanów. Nie wiem, co w tym kontrowersyjnego”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w administracji Donalda Trumpa roi się od miliarderów. Lista jest długa – Scott Bessent, Mike Witkoff, Howard Lutnick, Linda MacMahon, do niedawna także Elon Musk. W tym gronie Joe Gebbia, także miliarder, ma do odegrania nietypową rolę.
We wrześniu 2025 roku utworzono nowy urząd: naczelnego projektanta USA. To zadanie Trump powierzył Gebbii, który ma uczynić Amerykę nie tyle wielką, co cyfrową.
Przekształcenie założenia pałacowo-parkowego w oddalonych o niecałe 50 kilometrów od Wrocławia Mojęcicach to his...
Firmy z ChRL coraz odważniej radzą sobie na rynku dóbr luksusowych. Dowodem może być sukces chińskiej marki Bosi...
Współtwórca platformy do gry w szachy chess.com, Danny Rensch, jest mistrzem szachowym. Ma też za sobą trudne dz...
Magda Butrym, polska projektantka, jako jedyna Polka znalazła się na prestiżowej liście BoF500, która co roku zb...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Z jednej strony tworzymy rzeczy, które przynoszą pieniądze, bo trzeba z czegoś żyć – i staramy się realizować te...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas