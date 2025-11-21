Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Joe Gebbia i jakie ma osiągnięcia zawodowe?

Dlaczego Joe Gebbia został mianowany naczelnym projektantem USA?

Jakie zadania powierzono Gebbii w roli Chief Design Officera?

Jakie zmiany planuje wprowadzić Gebbia w administracji federalnej USA?

Jakie cele Gebbia stawia przed swoim biurem National Design Studio?

Jakie doświadczenie zawodowe miało wpływ na awans Joego Gebbii w administracji federalnej?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w administracji Donalda Trumpa roi się od miliarderów. Lista jest długa – Scott Bessent, Mike Witkoff, Howard Lutnick, Linda MacMahon, do niedawna także Elon Musk. W tym gronie Joe Gebbia, także miliarder, ma do odegrania nietypową rolę.

We wrześniu 2025 roku utworzono nowy urząd: naczelnego projektanta USA. To zadanie Trump powierzył Gebbii, który ma uczynić Amerykę nie tyle wielką, co cyfrową.

Joe Gebbia: naczelny projektant Stanów Zjednoczonych

Joe Gebbia to współtwórca platformy Airbnb, która pozwala wynajmować prywatne mieszkania zamiast pokojów hotelowych. Airbnb zyskało popularność na całym świecie i stworzyło problemy, z którymi próbuje obecnie walczyć wiele miast, ograniczając możliwość udostępniania mieszkań na tej platformie.

Popularność Airbnb przełożyła się na sukces Joe'ego Gebbii. Jego majątek amerykański „Forbes” szacuje na blisko osiem miliardów dolarów.