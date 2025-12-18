W Amsterdamie otworzyła się elegancka restauracja o nazwie Le Deux, serwująca potrawy godne lokalu z gwiazdką Michelin. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że firmą, która stoi za stworzeniem restauracji, jest popularny niemiecki dyskont Lidl. Na czele restauracji stanęli światowej sławy szef kuchni oraz popularny influencer kulinarny.

Luksusowa restauracja Lidla w Amsterdamie. Działa tylko przez kilka dni

Czy z niedrogich produktów da się przyrządzić potrawy wpisujące się w świat fine diningu? Takiego zdania jest management sieci Lidl, który tuż przed świętami przygotował nietypową inicjatywę.

Przy ulicy Europaplein pod numerem 22 w centrum Amsterdamu otwarto restaurację o nazwie Le Deux. Lokal działa na zasadzie pop-upu, a więc przez bardzo krótki czas – jedynie w okresie od 15 do 19 grudnia.

Restauracja ma dwóch szefów kuchni. Pierwszym jest 44-letni Holender Niven Kunz, który swoją pierwszą gwiazdkę Michelin otrzymał w wieku zaledwie 24 lat. Uczyniło go to najmłodszym na świecie „gwiazdkowym” szefem kuchni.

Z Kunzem współpracuje przy tym projekcie znany holenderski influencer kulinarny, Tobias Camman. Holender jest autorem książek i podcastów kulinarnych.