Restaurację prowadzą Niven Kunz, holenderski szef kuchni nagrodzony gwiazdką w przewodniku Michelina oraz Tobias Camman, influencer kulinarny.
W Amsterdamie otworzyła się elegancka restauracja o nazwie Le Deux, serwująca potrawy godne lokalu z gwiazdką Michelin. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że firmą, która stoi za stworzeniem restauracji, jest popularny niemiecki dyskont Lidl. Na czele restauracji stanęli światowej sławy szef kuchni oraz popularny influencer kulinarny.
Czy z niedrogich produktów da się przyrządzić potrawy wpisujące się w świat fine diningu? Takiego zdania jest management sieci Lidl, który tuż przed świętami przygotował nietypową inicjatywę.
Przy ulicy Europaplein pod numerem 22 w centrum Amsterdamu otwarto restaurację o nazwie Le Deux. Lokal działa na zasadzie pop-upu, a więc przez bardzo krótki czas – jedynie w okresie od 15 do 19 grudnia.
Restauracja ma dwóch szefów kuchni. Pierwszym jest 44-letni Holender Niven Kunz, który swoją pierwszą gwiazdkę Michelin otrzymał w wieku zaledwie 24 lat. Uczyniło go to najmłodszym na świecie „gwiazdkowym” szefem kuchni.
Z Kunzem współpracuje przy tym projekcie znany holenderski influencer kulinarny, Tobias Camman. Holender jest autorem książek i podcastów kulinarnych.
Kluczowe dla całego przedsięwzięcia jest to, że każdą potrawę przyrządzono wyłącznie z produktów Lidla oferowanych pod marką Deluxe, dostępną również w Polsce.
Nazwa tymczasowej restauracji Lidla jest zresztą anagramem słowa „Deluxe”. Po francusku oznacza ona po prostu „dwoje”, co nawiązuje do faktu, że lokal ma dwóch szefów kuchni.
Celem przedsięwzięcia jest zbiórka pieniędzy na rzecz międzynarodowej organizacji non-profit Justice and Education Fund (JEF), zajmującej się między innymi wyrównywaniem szans w dostępie do nauki. Lidl wspiera tę organizację już szósty rok z rzędu.
Choć poziom dań w restauracji Lidla w niczym nie ustępuje tym, które serwują lokale z gwiazdkami Michelin, to wizyta w Le Deux nie wiąże się z dużym wydatkiem. Opłatą za posiłek są dobrowolne datki. Dochód, który uda się zebrać w okresie działania restauracji, trafi na konto JEF i wesprze programy edukacyjne dla dzieci, które dotyka problem ubóstwa.
Jak informują twórcy projektu, restauracja Lidla cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a lista oczekujących na stolik jest długa. Ze względu na popularność Le Deux, która przeszła oczekiwania organizatorów inicjatywy, zdecydowano się przedłużyć działanie restauracji do 19 grudnia.
