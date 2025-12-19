Aktualizacja: 19.12.2025 19:22 Publikacja: 19.12.2025 13:16
Bernard Arnault stopniowo dopuszcza swoje dzieci do zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Cała piątka – Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric i najmłodszy Jean – zasiadają na kluczowych stanowiskach w firmie.
Foto: Nathan Laine/Bloomberg
Perypetie rodziny Arnaultów, jednego z najbogatszych klanów w Europie, często porównuje się do historii rodziny Royów z serialu „Sukcesja”, którego fabuła koncentruje się na walce między rodzeństwem miliardera o przejęcie władzy w rodzinnej firmie. Jeżeli chodzi o 76-letniego Bernarda Arnaulta, właściciela giganta branży luksusowej LVMH, to w jego firmie sukcesja nastąpi nieprędko.
Francuski biznesmen Bernard Arnault od 1989 roku kieruje największym przedsiębiorstwem w branży luksusowej, koncernem LVMH. W portfolio firmy znajdują się między innymi takie marki jak Louis Vuitton, Dior, Fendi, Guerlain, Kenzo, Givenchy, Moët & Chandon, Dom Pérignon czy sieć ekskluzywnych hoteli Belmond.
Odpowiadając na pytanie o swojego następcę, w środowym wywiadzie w amerykańskiej telewizji CNBC 76-letni Arnault po raz kolejny dał jasny sygnał, że jak na razie wyklucza przekazanie władzy w swoim przedsiębiorstwie. „Zapytajcie mnie za dziesięć lat, wtedy dam wam bardziej precyzyjną odpowiedź” – powiedział.
Czytaj więcej
Bernard Arnault, najbogatszy Europejczyk i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, nie przestaje...
Od lat trwają spekulacje na temat tego, które z dzieci Arnaulta zastąpi go na stanowisku prezesa LVMH. Miliarder wypowiedział w tym kontekście zdanie, które równie dobrze mogłoby paść z ust szefa rodzinnej firmy i nestora rodu z „Sukcesji”, Logana Roya.
„Od urodzenia starałem się tłumaczyć swoim dzieciom, że mają wielkie szczęście należeć do rodziny, która zarządza takim przedsiębiorstwem” – wyznał Arnault. „Aby jednak przejąć za nią odpowiedzialność, muszą udowodnić, że rzeczywiście są odpowiedzialni i są w stanie podołać temu zadaniu” – dodał biznesmen.
Wygląda więc na to, że proces sukcesji w LVMH jeszcze trochę potrwa. W kwietniu tego roku Bernard Arnault przekonał zarząd LVMH do tego, aby pozostał na stanowisku prezesa aż do swoich 85. urodzin – czyli jeszcze przez prawie dekadę.
Arnault stopniowo dopuszcza swoje dzieci do zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Cała piątka – Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric i najmłodszy Jean – zasiadają na kluczowych stanowiskach w firmie. Czworo z nich jeszcze przed trzydziestką ich ojciec wpuścił do zarządu LVMH.
Najstarsza córka, 50-letnia Delphine Arnault, jest prezeską i dyrektorką generalną Christiana Diora – jednej z najważniejszych marek w portfolio LVMH – a także członkinią komitetu wykonawczego LVMH. Jej młodszy brat, 48-letni Antoine Arnault, jest z kolei dyrektorem ds. wizerunku i środowiska LVMH.
Najstarszy syn z drugiego małżeństwa Bernarda Arnaulta, 33-letni Alexandre, zajmuje stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju produktu i komunikacji w marce Tiffany. Z kolei 30-letni Frédéric Arnault jest prezesem LVMH Watches – działu zegarków w koncernie LVMH.
Jedynie 27-letni Jean Arnault nie zasiada jak na razie w zarządzie LVMH, wydaje się jednak, że jest to tylko kwestia czasu. Najmłodszy syn Bernarda Arnaulta pełni jak na razie rolę dyrektora ds. marketingu i rozwoju produktu w dziale zegarków marki Louis Vuitton.
Czy następcą Bernarda Arnaulta będzie któreś z jego starszych i bardziej doświadczonych dzieci? Choć nestor rodu od wczesnej młodości przygotowuje je do zajmowania czołowych stanowisk w rodzinnej firmie, wciąż nie można mieć co do tego stuprocentowej pewności.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczna edycja kampanii #lubiesiebie wystartowała pod hasłem: „Lubię siebie. Nie dlatego, że jestem idealna....
Treningi na siłowni to obsesja przedstawicieli pokolenia Z. Na siłowni młodzi pracują nad dobrą kondycją i zgrab...
Czy używany przedmiot może być atrakcyjnym prezentem świątecznym? Postanowili to sprawdzić przedstawiciele platf...
Pokolenie Z nie chce dwutygodniowych urlopów – wynika z raportu platformy Airbnb. To jeden z kilku trendów, któr...
Jakie trendy w modzie, urodzie i stylu życia zdominują najbliższe miesiące? Swoimi przewidywaniami na ten temat...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas