Najbogatsi „głosują nogami”. Moda na nowy rodzaj luksusu dotarła do Europy

Najzamożniejsze pięć procent mieszkańców Europy i USA bardzo podobnie wyobraża sobie idealny urlop. Eksperci zauważają, że luksusowe rejsy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza w gronie zamożnych milenialsów.

Publikacja: 19.12.2025 05:00

Ok. 90 procent biorących w badaniu zamożnych ankietowanych odbyło podróż luksusowym statkiem wycieczkowym lub zamierza to zrobić.

Foto: Kiril Georgiev Unsplash

Izabela Popko

Branża luksusowych rejsów kwitnie i dalej będzie się rozwijała – taki wniosek płynie z najnowszego raportu firmy analitycznej Altiant. Autorzy zauważają, że luksusowymi rejsami interesuje się przygniatająca większość zamożnych osób z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Raport Altiant. Luksusowe rejsy: wakacje dla najbogatszych

Branża rejsów w najbardziej luksusowym wydaniu przeżywa renesans. Wbrew stereotypowym wyobrażeniom na temat tego, kto wybiera tego rodzaju wypoczynek, za wzrost zainteresowania luksusowymi rejsami odpowiadają nie starsze pokolenia, ale przede wszystkim młodsi podróżni, poniżej 45. roku życia.

Takie są kluczowe wnioski, jakie płyną z raportu pod tytułem „The Sail. A new era for luxe cruising”. Autorami raportu są eksperci z firmy Altiant, specjalizującej się w analizach rynku dóbr i usług z górnej półki. Badanie na potrzeby publikacji przeprowadzono w gronie ponad 600 respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, reprezentujących pięć proc. najzamożniejszych mieszkańców tych krajów.

Okazuje się, że w ostatnie wakacje prawie dwie trzecie respondentów płynęło już luksusowym statkiem wycieczkowym, zaś kolejne 25 proc. planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Jedynie niecałe dziesięć proc. zamożnych respondentów stwierdziło, że nie są oni zainteresowani taką formą spędzenia urlopu.

Raport: Luksusowe rejsy coraz popularniejsze

Za rosnącą popularność rejsów luksusowymi statkami odpowiadają przede wszystkim milenialsi, a więc pokolenie obecnych 40-latków. Analitycy zauważyli, że osoby poniżej 45. roku życia pływają częściej niż przed dwoma laty, wybierają też większą liczbę statków czy jachtów różnej wielkości – w porównaniu z respondentami w wieku powyżej 45 lat.

Do najbardziej popularnych typów statków należą duże wycieczkowce mieszczące ponad tysiąc pasażerów. Ponad 40 proc. respondentów stwierdziło jednocześnie, że preferuje mniejsze jachty, bo, jak zaznaczają, łatwiej na nich o prywatność i spokój.

Jakie udogodnienia na statku w największym stopniu wpływają na decyzję o wybraniu tej formy wypoczynku? Większość respondentów wskazała na szeroki wybór jedzenia, najlepiej w formie fine diningu. Równie istotna jest obecność basenów, przestrzeni wypoczynkowych i rekreacyjnych na pokładzie, a także duże kajuty.

Prawie dziewięciu na dziesięciu zamożnych podróżników wybiera się w rejs, by przeżyć wyjątkowe doświadczenie. „Nową miarą luksusu nie jest to, jak daleki był rejs, ale to, jakim był przeżyciem” – komentuje zjawisko Jeremy McClellan, wiceprezes w firmie Ritz-Carlton Yacht Collection. „Ten zwrot odzwierciedla rosnącą świadomość tego, że prawdziwa przyjemność nie polega na nadmiarze, ale na obecności” – dodaje McClellan.

Jak zauważają autorzy raportu, zamożni turyści coraz częściej unikają tłocznych, popularnych kierunków na rzecz tych mniej znanych i rzadziej uczęszczanych. Z tego względu rośnie popularność niewielkich jachtów, które mogą dokować w małych portach. Respondenci optują za mniejszymi jachtami również ze względów ekologicznych.

Jeżeli chodzi o kierunki, które zdaniem autorów raportu w najbliższej przyszłości zmienią układ sił w branży, to zdecydowanie rośnie popularność kierunków na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej zamożnych turystów wyrusza też w bardziej wymagające ekspedycje w rozmaite miejsca na naszym globie i, co ciekawe, w rejsy rzekami.

W jakim zaś towarzystwie najchętniej pływają respondenci? W rejs zabierają przeważnie partnera lub rodzinę, a także przyjaciół – tych ostatnich zwłaszcza na krótkie wycieczki. Jedynie około dziesięciu proc. podróżuje solo.

Źródło: rp.pl

