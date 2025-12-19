Branża luksusowych rejsów kwitnie i dalej będzie się rozwijała – taki wniosek płynie z najnowszego raportu firmy analitycznej Altiant. Autorzy zauważają, że luksusowymi rejsami interesuje się przygniatająca większość zamożnych osób z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Raport Altiant. Luksusowe rejsy: wakacje dla najbogatszych

Branża rejsów w najbardziej luksusowym wydaniu przeżywa renesans. Wbrew stereotypowym wyobrażeniom na temat tego, kto wybiera tego rodzaju wypoczynek, za wzrost zainteresowania luksusowymi rejsami odpowiadają nie starsze pokolenia, ale przede wszystkim młodsi podróżni, poniżej 45. roku życia.

Takie są kluczowe wnioski, jakie płyną z raportu pod tytułem „The Sail. A new era for luxe cruising”. Autorami raportu są eksperci z firmy Altiant, specjalizującej się w analizach rynku dóbr i usług z górnej półki. Badanie na potrzeby publikacji przeprowadzono w gronie ponad 600 respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, reprezentujących pięć proc. najzamożniejszych mieszkańców tych krajów.

Okazuje się, że w ostatnie wakacje prawie dwie trzecie respondentów płynęło już luksusowym statkiem wycieczkowym, zaś kolejne 25 proc. planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Jedynie niecałe dziesięć proc. zamożnych respondentów stwierdziło, że nie są oni zainteresowani taką formą spędzenia urlopu.