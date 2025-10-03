Serwis Business of Fashion od 2013 r. przygotowuje listę najbardziej wpływowych osób w świecie mody. W tym czasie grono osób, które znalazły się na tej liście urosło do blisko półtora tysiąca wyróżnionych.

Na tegorocznej edycji listy dominują Amerykanie, co dla wielu osób może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak znaczącą rolę w świecie mody ma Francja czy Włochy. Tegoroczna zestawienie jest kolejnym dowodem, że USA są supermocarstwem nie tylko gospodarczym czy nuklearnym, ale też – kreatywnym i modowym.

Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, dopiero trzecia jest Francja, a po niej Włochy. Dla Polski jednak najważniejsze jest, że miejsce w światowej czołówce branży mody wywalczyła Polka, Magda Butrym.

Magda Butrym na liście BoF500. Polka wśród najbardziej wpływowych osób świata mody

O Magdzie Butrym wiele osób w Polsce usłyszało, gdy wiosną tego roku gruchnęła wiadomość, że polska projektantka nawiązała współpracę ze szwedzkim gigantem odzieżowym H&M, czego efektem była wspólna kolekcja przygotowana przez Butrym dla Szwedów. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, nie tylko w Polsce.