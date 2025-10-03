Reklama

Polka wśród najbardziej wpływowych osób światowej mody. „Słowiański romantyzm”

Magda Butrym, polska projektantka, jako jedyna Polka znalazła się na prestiżowej liście BoF500, która co roku zbiera najważniejsze osoby mające wpływ na to, jak zmienia się i rozwija światowa branża mody.

Publikacja: 03.10.2025 15:31

Magda Butrym podczas tegorocznego wydarzenia w Nowym Jorku promującego kolekcję przygotowaną dla mar

Magda Butrym podczas tegorocznego wydarzenia w Nowym Jorku promującego kolekcję przygotowaną dla marki H&M.

Foto: Materiały H&M

Andrzej Chojnowski

Serwis Business of Fashion od 2013 r. przygotowuje listę najbardziej wpływowych osób w świecie mody. W tym czasie grono osób, które znalazły się na tej liście urosło do blisko półtora tysiąca wyróżnionych. 

Na tegorocznej edycji listy dominują Amerykanie, co dla wielu osób może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak znaczącą rolę w świecie mody ma Francja czy Włochy. Tegoroczna zestawienie jest kolejnym dowodem, że USA są supermocarstwem nie tylko gospodarczym czy nuklearnym, ale też – kreatywnym i modowym. 

Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, dopiero trzecia jest Francja, a po niej Włochy. Dla Polski jednak najważniejsze jest, że miejsce w światowej czołówce branży mody wywalczyła Polka, Magda Butrym.

Magda Butrym na liście BoF500. Polka wśród najbardziej wpływowych osób świata mody

O Magdzie Butrym wiele osób w Polsce usłyszało, gdy wiosną tego roku gruchnęła wiadomość, że polska projektantka nawiązała współpracę ze szwedzkim gigantem odzieżowym H&M, czego efektem była wspólna kolekcja przygotowana przez Butrym dla Szwedów. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, nie tylko w Polsce.

Czytaj więcej

Patrice Louvet, CEO firmy Ralph Lauren Corp.
Moda
Rekordowy wynik króla „dostępnego luksusu”. Kluczem do sukcesu była podwyżka cen
Prawda jest jednak taka, że Magda Butrym przez lata konsekwentnie budowała swoją pozycję w świecie mody. Jej kreacje nosiły – i chwaliły się tym – wielkie gwiazdy szołbiznesu i świata social mediów. Polka, w odróżnieniu od zdecydowanej większości polskich projektantów i projektantek, konsekwentnie postawiła na rynki światowe i ta strategia okazała się słuszna. Potwierdzeniem była wspomniana współpraca z H&M. Przypomnijmy, że w poprzednich latach kolekcje dla szwedzkiego giganta odzieżowego przygotowywali najwięksi w świecie mody – między innymi Stella McCartney, Comme des Garçons, Versace, Marni czy Isabel Marant.

Dodajmy też, że suknię Magdy Butrym założyła zwyciężczyni tegorocznego turnieju tenisowego US Open, Aryna Sabalenka, obecnie tenisistka numer 1 na świecie. 

Aryna Sabalenka w sukni Magdy Butrym po zwycięstwie w US Open.

Aryna Sabalenka w sukni Magdy Butrym po zwycięstwie w US Open.

Foto: JOHN ANGELILLO/PAP/NEWSCOM

Pojawienie się na liście BoF500 to debiut Polki w zestawieniu najbardziej wpływowych osób świata mody. To zarazem sukces, który stanowi podsumowanie ważnego okresu w rozwoju – w zeszłym roku Magda Butrym świętowała 10-lecie swojej marki. Przez ten czas udało się jej stworzyć i spopularyzować na świecie estetykę, którą sama określa jako „słowiański romantyzm”. 

„Od czasu stworzenia marki w 2014 r. Magda Butrym doskonaliła swój styl. Opierając się na współczesnym spojrzeniu na romantyzm i zainspirowana swoimi słowiańskimi korzeniami, polska projektantka zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki swoim rzeźbiarskim sylwetkom i ponadczasowemu podejściu” – pisze BoF o polskiej projektantce. „Kobiety powinny czuć się komfortowo w swojej skórze, powinny być szczęśliwe, silne i pewne siebie. Nie chcę definiować kobiecości, chcę za to dać kobietom siłę” – cytują Polkę autorzy zestawienia BoF500.

Źródło: rp.pl

