Wystawy w Europie, które trzeba zobaczyć w tym roku. Cézanne, Matisse, Abramović

W paryskim Grand Palais zaplanowano obszerną retrospektywę Henriego Matisse’a.
Paul Cézanne, Henri Matisse, Marina Abramović i Mark Rothko to część artystów, których prace będzie można obejrzeć w tym roku w europejskich galeriach i muzeach. Często będą to duże, przekrojowe retrospektywy, w ramach których będzie można w jednym miejscu obejrzeć wiele dzieł na co dzień rozsianych po całym świecie.
W 2026 roku odbędzie się szereg wystaw, na które z pewnością czekało wielu miłośników sztuki. Będą poświęcone twórczości zarówno dawnych mistrzów, jak i żyjących twórców. Niektóre z tych wystaw ruszą lada chwila.
Tak jest na przykład w przypadku wystawy fotografii rumuńskiego rzeźbiarza Constantina Brâncușiego, która ruszy już 13 stycznia w galerii Thaddaeusa Ropaca w Londynie. Brâncuși słynie przede wszystkim z rzeźb, jednak fotografia stanowiła integralną część jego twórczości. W ramach wystawy, która potrwa do 21 marca, będzie można obejrzeć fotografie pochodzące z lat 1906-1938.
To nie jedyna wystawa prac Brâncușiego w 2026 roku , w 150. rocznicę urodzin artysty. 16 stycznia w paryskiej Galerie Negropontes ruszy wystawa, gdzie prace rzeźbiarza zostaną zestawione z dziełami innych artystów pochodzących z zasobów tej galerii. Wystawa, która zawędruje też do filii Galerie Negropontes w Wenecji, potrwa do 18 kwietnia.
W dniach od 20 marca do 9 sierpnia 2026 roku w berlińskiej Neue Nationalgalerie odbędzie się natomiast duża retrospektywa twórczości Brâncușiego. Obejmie ona 150 prac: rzeźb, fotografii, filmów i rzadko prezentowanych archiwaliów.
Jeszcze w tym samym miesiącu, 25 stycznia w Fondation Beyeler w szwajcarskim Riehen, ruszy wystawa około 80 obrazów olejnych i akwareli Paula Cézanne’a. Prace będą pochodzić z ostatniego i zarazem najważniejszego okresu jego twórczości. Wystawa zakończy się 25 maja.
Wracamy na chwilę do Londynu, gdzie od 27 lutego do 31 sierpnia w Tate Modern będzie trwała przekrojowa wystawa prac jednej z najgłośniejszych współczesnych artystek, Tracey Emin. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną zarówno najsłynniejsze obrazy, nagrania, tkaniny, rzeźby, teksty i inne instalacje Emin, jak i prace, których nigdy wcześniej nie pokazywano publicznie.
Wiosną tego roku ruszą kolejne ważne i ciekawe wystawy. 14 marca w Palazzo Strozzi rozpocznie się wystawa obejmująca ponad cztery dekady twórczości słynnego abstrakcjonisty, Marka Rothki. Wydarzeniu będą towarzyszyć dwie mniejsze ekspozycje: w Muzeum św. Marka i w Bibliotece Laurenzianie.
Ci, którzy odwiedzą Paryż, będą mogli połączyć wizytę we wspomnianej wyżej Galerie Negropontes ze zwiedzeniem świeżo zrewitalizowanego Grand Palais. W dniach od 24 marca do 26 czerwca odbędzie się tam ogromna retrospektywa Henriego Matisse’a. W jednym miejscu będzie można obejrzeć ponad 230 obrazów, rysunków, książek i gwaszy artysty, pochodzących z lat 1941-1954, czyli z końcowego okresu jego twórczości.
Również 24 marca, tym razem w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, ruszy wystawa, której z pewnością nie przegapią miłośnicy twórczości Canaletta i Bernarda Bellotta. Wystawa zaprezentuje obrazy przedstawiające miejskie pejzaże Wiednia, Wenecji i Londynu autorstwa dwóch spokrewnionych ze sobą artystów, żyjących na przestrzeni XVIII i XIX wieku.
Na koniec wyjątkowa wystawa w weneckiej Gallerie dell’Accademia, która rozpocznie się 6 maja i zakończy 19 października. Jej główną bohaterką będzie Marina Abramović – pierwsza w historii żyjąca kobieta, która zorganizuje w słynnej galerii indywidualną wystawę. Do obejrzenia będą zapisy kilku najsłynniejszych performansów Abramović, a także interaktywna instalacja.
Dodajmy też, że do 2 marca w Paryżu można oglądać wielką wystawę dzieł Gerharda Richtera, jednego z najważniejszych współczesnych artystów europejskich. W paryskiej siedzibie do obejrzenia jest 175 dzieł niemieckiego artysty uznawanego za jednego z „najdroższych” żyjących artystów.
