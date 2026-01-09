Wystawy w Europie, które trzeba zobaczyć w tym roku. Cézanne, Matisse, Abramović

Paul Cézanne, Henri Matisse, Marina Abramović i Mark Rothko to część artystów, których prace będzie można obejrzeć w tym roku w europejskich galeriach i muzeach. Często będą to duże, przekrojowe retrospektywy, w ramach których będzie można w jednym miejscu obejrzeć wiele dzieł na co dzień rozsianych po całym świecie.

Najciekawsze wystawy w Europie w 2026 roku

W 2026 roku odbędzie się szereg wystaw, na które z pewnością czekało wielu miłośników sztuki. Będą poświęcone twórczości zarówno dawnych mistrzów, jak i żyjących twórców. Niektóre z tych wystaw ruszą lada chwila.

Tak jest na przykład w przypadku wystawy fotografii rumuńskiego rzeźbiarza Constantina Brâncușiego, która ruszy już 13 stycznia w galerii Thaddaeusa Ropaca w Londynie. Brâncuși słynie przede wszystkim z rzeźb, jednak fotografia stanowiła integralną część jego twórczości. W ramach wystawy, która potrwa do 21 marca, będzie można obejrzeć fotografie pochodzące z lat 1906-1938.

To nie jedyna wystawa prac Brâncușiego w 2026 roku , w 150. rocznicę urodzin artysty. 16 stycznia w paryskiej Galerie Negropontes ruszy wystawa, gdzie prace rzeźbiarza zostaną zestawione z dziełami innych artystów pochodzących z zasobów tej galerii. Wystawa, która zawędruje też do filii Galerie Negropontes w Wenecji, potrwa do 18 kwietnia.