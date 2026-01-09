Brutalistyczny gmach ratusza w Dallas w stanie Teksas to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w tym mieście. Autorem monumentalnego budynku jest I.M. Pei, jeden z czołowych architektów modernizmu i postmodernizmu, twórca tak znanych konstrukcji jak biurowiec Bank of China w Hongkongu czy słynna piramida przed Luwrem w Paryżu. Władze Dallas chcą pozbyć się obiektu, którego stan, po latach zaniedbań, jest daleki od idealnego. Pod uwagę brane jest nawet wyburzenie.

Reklama Reklama

Co dalej z brutalistycznym ratuszem projektu I.M. Peia? O krok od wyburzenia

Znajdujący się w centrum Dallas gmach ratusza wielu mieszkańców uważa za ważną część dziedzictwa miasta. Z powodu wieloletnich zaniedbań stan techniczny ratusza bardzo się pogorszył. Instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i wodociągowe budynku są przestarzałe i często się psują, zaś obiekt nie odpowiada współczesnym wymogom dostępności stawianym budynkom użyteczności publicznej.

Eksperci szacują, że remont mógłby pochłonąć setki milionów dolarów. Władze Dallas zastanawiają się w związku z tym nad przyszłością budynku.

Pod uwagę brane są trzy scenariusze. Pierwszy to generalny remont budynku, który można by było sfinansować ze środków pozyskanych ze sprzedaży innych budynków publicznych, z budżetu miasta i/lub z przyszłych pożyczek.