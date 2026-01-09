Jeżeli chodzi o modę, zdaniem ekspertów wiosną i latem 2026 roku będziemy świadkami powrotów i umacniania się pozycji ponadczasowych klasyków, zwłaszcza w klimacie retro. W wielkim stylu wróci motyw grochów, nie osłabnie popularność klasycznych modeli damskich i męskich butów na płaskim obcasie oraz denim, zaś nowym neutralnym odcieniem będzie pastelowa żółć.

Trendy na 2026 rok: denim, mokasyny i loafersy

Czołowe domy mody zaprezentowały niedawno swoje kolekcje na wiosnę i lato 2026 roku, a użytkownicy mediów społecznościowych publikują miliony zdjęć, na których prezentują swoje ulubione stylizacje. Wszystko to już teraz pozwala ekspertom określić, po jakie fasony, kolory i desenie będziemy najchętniej sięgać w 2026 roku.

Swoje przewidywania na ten temat opublikowali analitycy z firmy Heuritech, specjalizującej się w badaniach rynkowych w branży mody. Posiłkując się sztuczną inteligencją, eksperci przeanalizowali najnowsze kolekcje, a także trendy z ulic miast całego świata, które wyłaniają się w mediach społecznościowych.

Jednym z wiodących trendów, które zdaniem ekspertów zdominują nasze garderoby, będzie denim w swojej surowej, naturalnej odsłonie. Obecność dżinsu na wybiegach wzrosła w tym roku aż o 200 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Projekty z tego materiału pojawiły się na przykład w kolekcjach marek Casablanca, Givenchy, Dior i Zimmerman.