Trendy w modzie na 2026 rok: Wielki powrót zapomnianych klasyków

Rok 2026 będzie należał do ponadczasowych modeli i wzorów z dużą dozą vintage’owej nostalgii. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Heuritech na temat wiodących trendów w modzie na wiosnę i lato 2026 roku.

Publikacja: 09.01.2026 05:00

Wystawa japońskiej artystki Yayoi Kusamy w muzeum sztuki Fundacja Beyeler w Riehen w Szwajcarii. Mot

Wystawa japońskiej artystki Yayoi Kusamy w muzeum sztuki Fundacja Beyeler w Riehen w Szwajcarii. Motyw grochów, który często Kusama wykorzystuje w swoich pracach, będą w tym roku bardzo widoczny w modzie.

Foto: ANDREAS BECKER/PAP/EPA

Izabela Popko

Jeżeli chodzi o modę, zdaniem ekspertów wiosną i latem 2026 roku będziemy świadkami powrotów i umacniania się pozycji ponadczasowych klasyków, zwłaszcza w klimacie retro. W wielkim stylu wróci motyw grochów, nie osłabnie popularność klasycznych modeli damskich i męskich butów na płaskim obcasie oraz denim, zaś nowym neutralnym odcieniem będzie pastelowa żółć.

Trendy na 2026 rok: denim, mokasyny i loafersy

Czołowe domy mody zaprezentowały niedawno swoje kolekcje na wiosnę i lato 2026 roku, a użytkownicy mediów społecznościowych publikują miliony zdjęć, na których prezentują swoje ulubione stylizacje. Wszystko to już teraz pozwala ekspertom określić, po jakie fasony, kolory i desenie będziemy najchętniej sięgać w 2026 roku.

Swoje przewidywania na ten temat opublikowali analitycy z firmy Heuritech, specjalizującej się w badaniach rynkowych w branży mody. Posiłkując się sztuczną inteligencją, eksperci przeanalizowali najnowsze kolekcje, a także trendy z ulic miast całego świata, które wyłaniają się w mediach społecznościowych.

Jednym z wiodących trendów, które zdaniem ekspertów zdominują nasze garderoby, będzie denim w swojej surowej, naturalnej odsłonie. Obecność dżinsu na wybiegach wzrosła w tym roku aż o 200 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Projekty z tego materiału pojawiły się na przykład w kolekcjach marek Casablanca, Givenchy, Dior i Zimmerman.

Autorzy raportu zauważają, surowy dżins jest teraz wszechobecny na ulicach, głównie w postaci luźnych spodni i kurtek, często występujących razem w spójnym kolorystycznie duecie. Jeżeli chodzi o modę damską, to wśród Europejek rośnie popularność dopasowanych dżinsowych kurtek, zwłaszcza w połączeniu ze spodniami typu flare.

Modele butów, po które zdaniem ekspertów będziemy sięgać szczególnie chętnie, będą loafersy i mokasyny. Buty te zdążyły już umocnić swoją pozycję. w trendach dzięki takim markom jak Miu Miu, Chloé czy Isabel Marant. Ze statystyk wynika, że popularność tych butów w najbliższych miesiącach wciąż będzie rosnąć, dotyczy to zarówno butów damskich, jak i męskich.

Najmodniejsze kolory i wzory 2026 roku: pastelowe żółcienie i grochy

Podobnie jak mokasyny i loafersy, dużą popularnością w mijającym roku cieszyła się też pastelowa żółć, która zdaniem ekspertów z Heuritecha zyskała status nowego odcienia neutralnego – po latach królowania beżów i szarości. Maślane, popcornowe i waniliowe żółcienie pojawiają się wszędzie, od wieczorowych sukien po ubrania do ćwiczeń.

Analitycy spodziewają się, że popularność tej tonacji wzrośnie wśród Europejek o 22 proc., zwłaszcza w kategorii sukienek. Ich zdaniem mężczyźni też chętnie będą sięgać po ubrania w tych odcieniach, zwłaszcza po swetry i koszulki w akademickim stylu „preppy”.

Obserwując trendy na wybiegach i w mediach społecznościowych, eksperci wskazali też na wielki powrót kropek, dzięki którym – jak zauważają – można osiągnąć zarówno efekt maksymalistyczny, jak i minimalistyczny, w zależności od ich wielkości i koloru. Grochy pojawiły się w kolekcjach takich domów mody jak Altuzarra, Khaite, Nina Ricci, Junya Watanabe, MM6 czy Jean Paul Gaultier.

Analitycy przewidują, że popularność grochów wzrośnie w przyszłym roku wśród Europejek o 55 proc. Szczególnie rozchwytywane będą sukienki i spódnice w kropki o średniej długości.

Źródło: rp.pl

Lifestyle trendy
