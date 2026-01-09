Reklama

Park w Warszawie z szansą na czołową europejską nagrodę. Kolejne wyróżnienie

Projektanci wielokrotnie nagradzanego projekt Parku Akcji „Burza” mają na koncie kolejny sukces. Tym razem dostał się na listę finalistów najważniejszego europejskiego konkursu architektonicznego.

Publikacja: 09.01.2026 14:13

Park Akcji „Burza” w Warszawie zakwalifikował się do grona finalistów konkursu, jako jedyna realizacja z Polski.

Foto: Michał Szlaga

Izabela Popko

Organizatorzy nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe ogłosili właśnie krótką listę projektów z całej Europy, które powalczą o tytuł najlepszego na naszym kontynencie. Do grona finalistów konkursu, jako jedyna realizacja z Polski, zakwalifikował się Park Akcji „Burza” w Warszawie.

Park Akcji „Burza” w finale konkursu im. Miesa van der Rohe

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (European Union Prize for Contemporary Architecture) to jeden z najważniejszych konkursów architektonicznych w Europie. Jego organizatorami są Komisja Europejska i Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie, którzy właśnie ogłosili krótką listę 40 najlepszych projektów na Starym Kontynencie.

Wśród nominowanych realizacji, które powalczą o finał i nagrodę główną, znalazły się projekty z 18 krajów. Są to zarówno duże kompleksy urbanistyczne, jak i budynki o różnym przeznaczeniu, w tym domy i bloki mieszkalne, obiekty kulturalne, medyczne, edukacyjne i rekreacyjne.

Jednym z 40 projektów, które dostały się na krótką listę konkursu, jest Park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie, który znajduje się wokół Kopca Powstania Warszawskiego (dawniej: Kopca Czerniakowskiego) przy ulicy Bartyckiej. Jego autorami są architekci z dwóch warszawskich pracowni: Archigrest oraz topoScape.

Kopiec zaczęto usypywać po II wojnie światowej, wzniesienie składa się z gruzów pochodzących ze zniszczonych warszawskich budynków. Nieprzyjazny i niedostępny niegdyś kopiec wraz z otaczającym go terenem stał się urokliwym miejscem spotkań, które jednocześnie przypomina zwiedzającym o bolesnych doświadczeniach mieszkańców stolicy.

Park Akcji „Burza”: miejsce spotkań Warszawiaków przesiąknięte historią

Plany przekształcenia Kopca Czerniakowskiego na park jako pierwszy wysunął architekt i powstaniec warszawski, Eugeniusz Ajewski. Dopiero kilka dekad później, zgodnie z koncepcją Ajewskiego, projektanci z TopoScape i Archigrest sprawili, że nareszcie każdy może tu przyjść i spędzić wolny czas.

Park obsadzono nowymi roślinami, poumieszczano w nim ławki i inne meble miejskie, wybudowano ścieżki spacerowe i plac zabaw. W przysypanej ziemią strukturze kopca wciąż można rozpoznać wyłaniające się fragmenty zburzonych budynków. Z czasem całkowicie znikną pod ziemią i roślinami, ale nadal widoczne pozostaną większe elementy, które poumieszczano wzdłuż Alei Godziny „W”, która ciągnie się na szczyt kopca.

Obecność na krótkiej liście konkursu im. Miesa van der Rohe to już kolejne międzynarodowe wyróżnienie, jakie ma na koncie projekt Parku Akcji „Burza”. W 2024 roku dzieło architektów z TopoScape i Archigrest zdobyło nagrodę w konkursach Landezine International Landscape Award oraz The European Prize for Urban Public Space. W ubiegłym roku z kolei projekt wygrał w konkursie European Garden Award 2025 w kategorii „Adaptacja parków i ogrodów do zmian klimatu”.

Jeżeli chodzi o nominowane w konkursie im. Miesa van der Rohe projekty z innych krajów, to najwięcej – dziewięć – pochodzi z Francji. Na podium znalazła się ponadto Hiszpania z siedmioma realizacjami oraz Dania – z czterema. Grono finalistów poznamy już niebawem, bo w lutym. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2026 roku.

Znajdujące się na wysokości 1602 metrów n.p.m. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeu
Architektura
Obserwatorium na Śnieżce wróci do życia. Co dalej ze słynnymi „spodkami”?
