Organizatorzy nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe ogłosili właśnie krótką listę projektów z całej Europy, które powalczą o tytuł najlepszego na naszym kontynencie. Do grona finalistów konkursu, jako jedyna realizacja z Polski, zakwalifikował się Park Akcji „Burza” w Warszawie.

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (European Union Prize for Contemporary Architecture) to jeden z najważniejszych konkursów architektonicznych w Europie. Jego organizatorami są Komisja Europejska i Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie, którzy właśnie ogłosili krótką listę 40 najlepszych projektów na Starym Kontynencie.

Wśród nominowanych realizacji, które powalczą o finał i nagrodę główną, znalazły się projekty z 18 krajów. Są to zarówno duże kompleksy urbanistyczne, jak i budynki o różnym przeznaczeniu, w tym domy i bloki mieszkalne, obiekty kulturalne, medyczne, edukacyjne i rekreacyjne.

Jednym z 40 projektów, które dostały się na krótką listę konkursu, jest Park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie, który znajduje się wokół Kopca Powstania Warszawskiego (dawniej: Kopca Czerniakowskiego) przy ulicy Bartyckiej. Jego autorami są architekci z dwóch warszawskich pracowni: Archigrest oraz topoScape.