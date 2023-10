Kanye West tworzy nową markę. W tle ponownie oskarżenia o antysemityzm

W obliczu nowych doniesień media przypominają o powodach zerwania współpracy z artystą przez Adidasa. Chodziło o antysemickie wypowiedzi muzyka z jesieni 2022 roku. W komunikacie prasowym niemiecki koncern Adidas oświadczył, że „nie toleruje antysemityzmu i żadnego innego rodzaju mowy nienawiści”.

Ujawniono wówczas – mimo, że współpraca z artystą była niezwykle dochodowa – iż produkcja butów Yeezy, wspólnego i niezwykle zyskownego przedsięwzięcia Westa i Adidasa, zostanie zakończone. Zapowiedziano także wstrzymanie „wszelkich płatności na rzecz Ye i jego firm”. Jak dodano w oświadczeniu, „komentarze i działania Ye były niedopuszczalne, nienawistne, niebezpieczne i naruszały wartości firmy, takie jak różnorodność i integracja, wzajemny szacunek i uczciwość”.

Decyzja Niemców o zakończeniu współpracy spowodowała, że w magazynach pozostał ogromny zapas niesprzedanych butów sygnowanych przez markę Yeezy. Co więcej, Adidas po raz pierwszy od ponad trzech dekad odnotował roczną stratę. Firma oszacowała, że może stracić ponad 1 miliard dolarów.

Ostatecznie niemiecki koncern zdecydował, że część butów marki Yeezy trafi do sklepów. Pieniądze z ich sprzedaży miały trafić na cele charytatywne – w szczególności do organizacji działających na rzecz społeczności, do których swoje kontrowersyjne wypowiedzi kierował West.

Antysemickie wypowiedzi Kanye'ego Westa

Niemiecki gigant odzieży sportowej Adidas zerwał umowę z Kanye Westem w październiku minionego roku. Wcześniej zrobił to między innymi dom mody Balenciaga. Marki odwróciły się od artysty z powodu jego antysemickich komentarzy. Słynny raper mówił między innymi w wywiadzie z promotorem teorii spiskowych Alexem Jonesem, że „lubi” Adolfa Hitlera.