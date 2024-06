Dotychczas panowało przeświadczenie, że to przedstawiciele starszych pokoleń są w największym stopniu narażeni na wpływ fake newsów. Tymczasem nowy raport pokazuje, że ten problem dotyczy również dzisiejszych dwudziestolatków. Obserwacji na ten temat dostarcza należąca do Google’a firma Jigsaw.

Reklama

Generacja Z w internecie: alarmujące wyniki badania

Mogłoby się wydawać, że nikt nie porusza się po internecie tak sprawie jak przedstawiciele pokolenia Z, a więc osoby, które przyszły na świat w latach 1997-2012. Okazuje się jednak, że również oni mają problem z prawidłową weryfikacją treści, na które trafiają w sieci.

Czytaj więcej Sztuka Pomnik z Wrocławia wśród najpiękniejszych na świecie. „Tworzyliśmy go kilka lat” Pomnik z Wrocławia znalazł się w czołowej setce najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie w prestiżowym konkursie CODAworx 2024. Polski monument został wybrany spośród 380 dzieł pochodzących z 24 krajów.

Do takich wniosków doszli eksperci z należącej do Google’a firmy Jigsaw, zajmującej się analizą politycznego dyskursu w internecie oraz zjawiskiem polaryzacji społecznej w sieci. Przeprowadzili oni wywiady pogłębione w gronie 35 Amerykanów i Amerykanek w wieku od 13 do 24 lat, które wyselekcjonowano z reprezentatywnej próby badawczej.

Z wywiadów wynikło, że przetwarzając to, co czytają i oglądają w internecie, „Zetki” kierują się czymś, co autorzy badania nazwali „wrażliwością informacyjną” (ang. information sensibility). Polega ona na kierowaniu się tak zwanym zdrowym rozsądkiem, który ma niewiele wspólnego z rzetelną weryfikacją faktów.