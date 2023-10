Zgodnie z wolą matki, córki miały równo podzielić się spadkiem. Zarządzanie funduszem Anna przekazała najstarszej, 58-letniej dziś Veronice. W 2019 roku Anna zmarła, co stało się początkiem konfliktu między średnią siostrą, 56-letnią Ilarią a Veroniką.

Ilaria zarzuca siostrze, że nie wypłacała ona należnych jej dywidend z funduszu, a jeżeli już to robiła, to z opóźnieniami. Veronika ma też nie dopuszczać siostry do dokumentów dotyczących funduszu, a także zmusić Ilarię do zaakceptowania niekorzystnych dla niej zapisów. Dotyczą one między innymi nowego rodzinnego funduszu, który powstał w 2020 roku. Zgodnie z nimi, po śmierci Ilarii jej spadek ma trafić w ręce jej dwóch sióstr oraz ich potomków.

Ilaria nie może więc dysponować swoim spadkiem według własnego uznania – tak jak to było zapisane w pierwszym funduszu, który założyła Anna Bulgari. Co więcej, Ilaria może stracić kontrolę nad swoją częścią spadku, jeżeli lekarz, psycholog lub urzędnik uzna, że kobieta nie będzie zdolna do jej sprawowania.

Sprawa wylądowała w sądzie. Adwokatem Ilarii jest zaprawiony w najtrudniejszych prawnych bataliach David Boies, który bronił między innymi Harveya Weinsteina i księcia Andrzeja. Veronikę reprezentuje znany z zaciętości Mitchell Karlan.

Veronica nie pozostaje dłużna siostrze. Zarzuca Ilarii i jej partnerowi, przedsiębiorcy i byłemu doradcy finansowemu George’a W. Busha Janowi Boyerowi, że obydwoje bezprawnie czerpią milionowe zyski kosztem jej oraz ojca, 82-letniego Nicoli Bulgariego.

Siostry czekają na wyrok podsumowujący, który sąd ma wydać jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli zarzuty okażą się zasadne, prawna batalia rozpocznie się prawdopodobnie na początku 2024 roku.