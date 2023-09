Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, na antenie swojej rozgłośni wyraził rozczarowanie brakiem decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. - Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić - mówił, adresując swoje słowa do Przemysława Czarnka.