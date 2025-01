Donald Trump 20 stycznia 2025 roku przenosi się do Białego Domu, do Waszyngtonu wraca po czteroletniej przerwie. Biały Dom stanie stanie się jego oficjalną rezydencją, co jest przywilejem urzędującego prezydenta USA.

Jednak w ostatnich latach swoistą „twierdzą” Donalda Trumpa stała się jego rezydencja na Florydzie znana pod nazwą Mar-a-Lago. To tam Trump przyjmuje wielu gości zabiegających o jego względy, choćby Elona Muska, który wynajął apartament w posiadłości Trumpa. Posiadłość w Palm Beach stała się też kwaterą główną Trumpa, do której pielgrzymują zwolennicy ruchu MAGA (Make America Great Again), będącego społecznym i politycznym zapleczem Donalda Trumpa i jednym z fundamentów jego wyborczego zwycięstwa z listopada 2024 roku.

Mar-a-Lago czyli dosłownie „Od morza do jeziora” – nazwa należącej do rodziny Trumpów rozległej posiadłości na Florydzie nie jest przypadkowa, bo rozciąga się ona od wybrzeża w hrabstwie Palm Beach do jeziora Worth Lagoon. Jednak to nie Donald Trump nadał należącej do niego posiadłości taką barwną nazwę. Zrobili to jej wcześniejsi właściciele. Kim byli?

Historia Mar-a-Lago, posiadłości Donalda Trumpa na Florydzie

Zlokalizowany w Palm Beach na Florydzie klub i ośrodek wypoczynkowy Mar-a-Lago należy do Donalda Trumpa od prawie czterech dekad. Licząca prawie sto lat historia zabytkowej, pełnej przepychu willi jest nie mniej barwna niż życiorys 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Willa, którą Donald Trump kupił w 1985 roku, ma 58 pokojów, 33 łazienki, wysoki na prawie 13 metrów salon o powierzchni niemal 170 metrów kwadratowych oraz salę balową, lśniącą złoceniami (z prawdziwego złota) i kryształami.