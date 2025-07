WIlla o nazwie Sierra House ma łączną powierzchnię 2500 metrów kwadratowych i trzy poziomy, dzięki czemu udało się wydzielić trzy osobne strefy: techniczną, na samym dole, dzienną, z kuchnią, salonem i ostatnią, na której zaplanowano sypialnie i przestrzeń prywatną dla mieszkańców domu. Stąd też roztacza się widok okolicy, w której powstała willa.

Foto: Andrii Shurpenkov

Cechą charakterystyczną budynku jest postawienie na ogromne przeszklenia, dzięki którym granica między tym, co na zewnątrz i tym, co wewnątrz w pewnym sensie się zaciera. Dzięki takiemu rozwiązaniu architekci zapewnili też wnętrzom dostęp światła dziennego.

Foto: Andrii Shurpenkov

Wzrok przykuwa też ukraiński bazalt, którym pokryto ok. 30 procent fasady. Surowe płaszczyzny skał, żłobione w taki sposób, by nadać im charakterystyczny układ i wygląd, nadają dodatkową siłę wyrazu temu projektowi. Całość uzupełniają przestronne tarasy, które otwierają budynek na otaczającą go zieleń.