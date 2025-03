„Od piątej do dziewiątej". Co na to psychologowie?

Jak mówi Jordan Conrad, psychoterapeuta i założyciel Madison Park Psychotherapy, ludzie żyją niejako na marginesie pracy. „Wiele osób czuje się przytłoczonych swoją karierą. Wychodzą z pracy późno, wracając do domu sprawdzają służbowe e-maile, a następnie spędzają swój czas wolny albo pracując po godzinach, albo znieczulając się telewizją lub mediami społecznościowymi" – wyjaśnia.

Przez to mogą odczuwać stagnację, dlatego istotne może być nauczenie się czegoś nowego w wolnym czasie. „Ludzie chcą czuć, że są zaangażowani w coś, co wybrali i że z czasem stają się w tym coraz lepsi. Praca, nawet ta, którą lubisz, większości ludzi nie daje takiego spełnienia. I to ma sens - życie to nie tylko praca. Twoja kariera jest ważna, ale musisz czuć, że twoje relacje się rozwijają i że rozwijasz się również jako osoba" - mówi psychoterapeuta.

Jak podkreślają eksperci, decydując się na styl życia „od piątej do dziewiątej" trzeba pamiętać, że organizm i umysł potrzebują czasu na regenerację. Ważne jest, aby zapewnić sobie również dni odpoczynku. Wczesne wstawanie wymaga także wcześniejszej pory snu. Wstając o 5 rano najlepiej kłaść się spać około 21.

Nie jest to jednak trend dla każdego. Do wstawania o świcie nie ma sensu się zmuszać. Alternatywą dla osób, które nie lubią wcześnie wstawać jest realizacja programu rozwoju osobistego „od piątej do dziewiątej" w godzinach popołudniowych - od piątej po południu do dziewiątej wieczorem.