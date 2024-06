Mieszkająca w Wiedniu 32-letnia Marlene Engelhorn, potomkini twórcy koncernu BASF – potentata branży chemicznej i farmaceutycznej – odziedziczyła kilkadziesiąt milionów euro po swojej babci.

Reklama

Engelhorn, nie mająca nic wspólnego ze stereotypowym wizerunkiem młodej i egoistycznej spadkobierczyni rodzinnej fortuny, już jakiś czas temu zapowiedziała, że większość – bo 90 proc. – spadku planuje przeznaczyć na cele społeczne.

Dotrzymała słowa – Marlene Engelhorn spadek w wysokości prawie 25 milionów euro podzieliła pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Wskazali je obywatele, którzy wzięli udział w projekcie milionerki. Warunki były jasne – pieniądze nie mogły zostać wykorzystane na cele „niekonstytucyjne, wrogie życiu lub nieludzkie” oraz nie mogły trafić do organizacji nastawionych na zysk.

Dziedziczka rodzinnej fortuny rozdała majątek

W styczniu 2024 roku Marlene Engelhorn do 10 tysięcy losowo wybranych obywateli w wieku od 17 do 85 roku życia, wysłała zaproszenie do udziału w swoim projekcie. Spośród chętnych wybrano 50 osób, które utworzyły tzw. Dobrą Radę ds. Redystrybucji.