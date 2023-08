Badanie: generacja Z nie potrafi odpoczywać na urlopie. Kariera jest ważniejsza

O różnicach między pokoleniami i o tym, jaki wpływ ma to na sytuację na rynku pracy, mówi się i pisze od dawna. Specjaliści zwracają uwagę, że wkraczające na rynek pracy pokolenie Z, a więc najmłodsi pracownicy, ma zupełnie inny stosunek do pracy i jej znaczenia w życiu.

Jak jest naprawdę? Nowe badanie przygotowane przez serwis społecznościowy Linkedin pokazuje w jaki sposób przedstawiciele różnych pokoleń traktują urlop i jak potrafią pogodzić go z pracą zawodową. Wnioski są zaskakujące.

Badanie Linkedin: Generacja Z nie umie odpoczywać

Informacje na ten temat przynosi cykliczne badanie Workforce Confidence Index przygotowane przez serwis Linkedin. Dotyczy ono rynku amerykańskiego, ale często powtarza się, że generacja Z to pierwsze pokolenie globalne, mające podobne poglądy i podobne priorytety, dlatego można traktować je jako ciekawe spojrzenie na problem łączenia pracy z życiem prywatnym i poszukiwania równowagi między tymi obszarami przez różne pokolenia pracowników.

Większość dotychczasowych badań na temat podejścia mieszkańców USA do kwestii pracy dotyczyła wszystkich grup wiekowych. Autorzy raportu przygotowanego na zlecenie LinkedIna, postanowili sprawdzić, jak do kwestii odpoczynku i łączenia pracy z życiem prywatnym podchodzą młodzi, a jak starsi pracownicy. Wyniki badania są zaskakujące – ujawniają bowiem duże rozbieżności w podejściu do urlopu, zależnie od grupy wiekowej.