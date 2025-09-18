Uniqlo wraca do centrum Warszawy. To będzie największe otwarcie tej jesieni

Aktualizacja: 18.09.2025 19:36 Publikacja: 18.09.2025 16:26
Sklep Uniqlo otworzy się w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior.
Foto: Albert Zawada/PAP
Pierwszy sklep marki Uniqlo, japońskiego giganta rynku odzieżowego, funkcjonował w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior od 2022 roku. Funkcjonował, aż zniknął. Zamknięcie salonu było dla wielu osób zaskoczeniem, choć nie powinno dziwić – sklep od początku zapowiadano jako pop-up. Miał być forpocztą, badaniem rynku, miejscem, w którym warszawiacy będą poznawać nową markę, dotąd nieobecną na polskim rynku. Od początku wiadomo było, że obecność w Domach Towarowych Wars Sawa Junior to okres przejściowy.
Przyczyna zamknięcia sklepu była prozaiczna – Uniqlo zadomowiło się w Polsce, więc format typu pop-up, z natury tymczasowy i zdecydowanie zbyt mały, przestał mieć rację bytu. Potrzebny był pełnowymiarowy salon flagowy, który pokaże całość oferty marki, razem z usługami, które do tej pory były w Polsce niedostępne.
23 października – tego dnia oficjalnie ruszy flagowy sklep Uniqlo w Domach Towarowych vis a vis Pałacu Kultury i Nauki po przebudowie. To będzie prawdziwie wielkie otwarcie, bo Uniqlo ma teraz do dyspozycji powierzchnię 1420 metrów kwadratowych i zajmuje dwa piętra. Większa przestrzeń była niezbędna choćby dlatego, że Uniqlo wprowadza w Polsce nowe usługi.
Chodzi przede wszystkim o RE.UNIQLO STUDIO, przestrzeń, w której można będzie naprawić ubrania Uniqlo, np. doszywając guziki, reperując dziury czy przetarcia, a także wzbogacając ubrania o tradycyjne japońskie przeszycia sashiko. Studio zaoferuje także możliwość personalizacji ubrań poprzez haft oraz zakup ubrań spersonalizowanych poprzez upcykling. W nowym/starym sklepie pojawi się także osobna sekcja dedykowana usłudze personalizacji UTme!, umożliwiająca nanoszenie na ubrania i torby unikatowych grafik.
„Cieszymy się, że możemy ponownie otworzyć nasz pierwszy sklep w Polsce w odświeżonej odsłonie. Dzięki tej lokalizacji nawiązaliśmy wyjątkową relację z lokalną społecznością i mogliśmy zaprezentować filozofię LifeWear – uniwersalnej odzieży wysokiej jakości, która poprawia komfort codziennego życia. Oddajemy do dyspozycji jeszcze bardziej nowoczesny, kompleksowy koncept z pełnym asortymentem dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Do zobaczenia 23 października w Warszawie!” – podkreśla Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Germany & Poland.
Nowy flagowy sklep Uniqlo będzie unikatowy także dzięki współpracy, którą japońska marka nawiązała z Olą Niepsuj, cenioną polską artystką. Ola przygotuje dla Uniqlo plakat, a także mural inspirowany legendą o Warsie i Sawie oraz tradycyjną polską sztuką wycinanki. Jej prace pojawią się również na torbach, które będą dostępne w ramach usług UTme! i RE.UNIQLO STUDIO i które otrzymają pierwsi klienci (pod warunkiem, że zrobią zakupy za określoną kwotę).
