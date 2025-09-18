Reklama

Uniqlo wraca do centrum Warszawy. To będzie największe otwarcie tej jesieni

Dwa piętra, blisko 1500 metrów kwadratowych, a także nowe usługi, takie jak debiutujące w Polsce RE.UNIQLO STUDIO – japoński gigant odzieżowy Uniqlo otwiera swój salon flagowy po gruntownej przebudowie i powiększeniu. Japończycy pokazują w ten sposób, jak ważnym rynkiem jest dla nich Polska.

Publikacja: 18.09.2025 16:26

Sklep Uniqlo otworzy się w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior.

Sklep Uniqlo otworzy się w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior.

Foto: Albert Zawada/PAP

Andrzej Chojnowski

Pierwszy sklep marki Uniqlo, japońskiego giganta rynku odzieżowego, funkcjonował w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior od 2022 roku. Funkcjonował, aż zniknął. Zamknięcie salonu było dla wielu osób zaskoczeniem, choć nie powinno dziwić – sklep od początku zapowiadano jako pop-up. Miał być forpocztą, badaniem rynku, miejscem, w którym warszawiacy będą poznawać nową markę, dotąd nieobecną na polskim rynku. Od początku wiadomo było, że obecność w Domach Towarowych Wars Sawa Junior to okres przejściowy.

Przyczyna zamknięcia sklepu była prozaiczna – Uniqlo zadomowiło się w Polsce, więc format typu pop-up, z natury tymczasowy i zdecydowanie zbyt mały, przestał mieć rację bytu. Potrzebny był pełnowymiarowy salon flagowy, który pokaże całość oferty marki, razem z usługami, które do tej pory były w Polsce niedostępne.

Uniqlo ponownie otwiera sklep w centrum Warszawy. Otwarcie 23 października

23 października – tego dnia oficjalnie ruszy flagowy sklep Uniqlo w Domach Towarowych vis a vis Pałacu Kultury i Nauki po przebudowie. To będzie prawdziwie wielkie otwarcie, bo Uniqlo ma teraz do dyspozycji powierzchnię 1420 metrów kwadratowych i zajmuje dwa piętra. Większa przestrzeń była niezbędna choćby dlatego, że Uniqlo wprowadza w Polsce nowe usługi.

Czytaj więcej

Uniqlo to najważniejsza marka w portfelu japońskiego koncernu Fast Retailing.
Moda
Rekordowe wyniki potentata rynku mody. Pomogła kapryśna pogoda w Europie

Chodzi przede wszystkim o RE.UNIQLO STUDIO, przestrzeń, w której można będzie naprawić ubrania Uniqlo, np. doszywając guziki, reperując dziury czy przetarcia, a także wzbogacając ubrania o tradycyjne japońskie przeszycia sashiko. Studio zaoferuje także możliwość personalizacji ubrań poprzez haft oraz zakup ubrań spersonalizowanych poprzez upcykling. W nowym/starym sklepie pojawi się także osobna sekcja dedykowana usłudze personalizacji UTme!, umożliwiająca nanoszenie na ubrania i torby unikatowych grafik.

Reklama
Reklama

„Cieszymy się, że możemy ponownie otworzyć nasz pierwszy sklep w Polsce w odświeżonej odsłonie. Dzięki tej lokalizacji nawiązaliśmy wyjątkową relację z lokalną społecznością i mogliśmy zaprezentować filozofię LifeWear – uniwersalnej odzieży wysokiej jakości, która poprawia komfort codziennego życia. Oddajemy do dyspozycji jeszcze bardziej nowoczesny, kompleksowy koncept z pełnym asortymentem dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Do zobaczenia 23 października w Warszawie!” – podkreśla Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Germany & Poland.

Nowy flagowy sklep Uniqlo będzie unikatowy także dzięki współpracy, którą japońska marka nawiązała z Olą Niepsuj, cenioną polską artystką. Ola przygotuje dla Uniqlo plakat, a także mural inspirowany legendą o Warsie i Sawie oraz tradycyjną polską sztuką wycinanki. Jej prace pojawią się również na torbach, które będą dostępne w ramach usług UTme! i RE.UNIQLO STUDIO i które otrzymają pierwsi klienci (pod warunkiem, że zrobią zakupy za określoną kwotę).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Styl Życia Firmy Fast Retailing Warszawa Przemysł odzieżowy

Pierwszy sklep marki Uniqlo, japońskiego giganta rynku odzieżowego, funkcjonował w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior od 2022 roku. Funkcjonował, aż zniknął. Zamknięcie salonu było dla wielu osób zaskoczeniem, choć nie powinno dziwić – sklep od początku zapowiadano jako pop-up. Miał być forpocztą, badaniem rynku, miejscem, w którym warszawiacy będą poznawać nową markę, dotąd nieobecną na polskim rynku. Od początku wiadomo było, że obecność w Domach Towarowych Wars Sawa Junior to okres przejściowy.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Kobieca część kolekcji to odwołanie do klasycznych kodów estetycznych, zinterpretowanych na nowo i d
Moda
Vistula Jesień/Zima 2025. Stylowa jesień na własnych zasadach
Francuski dom mody Lanvin został kupiony przez Chińczyków w 2018 roku.
Moda
„Chiński Louis Vuitton”. w tarapatach. Flagowy dom mody słabnie
Giorgio Armani rozpoczął karierę w świecie mody w 1970 roku.
Moda
Giorgio Armani nie żyje. Był jednym z najsłynniejszych projektantów świata mody
Hollister to „młodsza siostra” marki Abercrombie & Fitch. Jej klientami są nastolatki i „młodzi doro
Moda
Sukces marki odzieżowej dla „młodych i pięknych”. Najlepsze wyniki w historii
Giorgio Armani podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Giorgio Armani ogłasza zasady sukcesji w imperium mody. Kto przejmie władzę?
Reklama
Reklama
e-Wydanie