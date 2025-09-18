Reklama

Słynny dom mody po stu latach kończy z modą. Zostają perfumy i kosmetyki

Jesienna kolekcja znanego francuskiego dom mody Rochas była ostatnią, która trafiła do sprzedaży. Marka, która świętuje właśnie stulecie powstania, chce odtąd skupić się na perfumach i kosmetykach.

Publikacja: 18.09.2025 13:20

Przez wiele lat twórcą damskiej kolekcji marki Rochas był znany włoski projektant Alessandro Dell'Acqua.

Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Izabela Popko

Marki w rozmaity sposób reagują na trwającą właśnie zapaść w branży luksusowej. Jedna z nich – francuski dom mody Rochas – zdecydowała o likwidacji swojego działu odzieży. Zarząd marki chce skupić się na tym, co sprzedaje się lepiej, czyli na perfumach i kosmetykach.

Koniec epoki w domu mody Rochas

Znany paryski dom mody Rochas świętuje właśnie stulecie swojego powstania. W 1925 roku założył go jeden z pionierów współczesnej mody, francuski projektant Marcel Rochas.

Dokładnie po stu latach francuski koncern Interparfums, który jest właścicielem marki Rochas, zdecydował, że kolekcja na jesień 2025 roku, którą zaprezentowano w marcu, była ostatnią – przynajmniej pod obecnym zarządem. W komunikacie prezes koncernu Interparfums Philippe Bénacin podziękował ostatniemu dyrektorowi kreatywnemu Rochas, Alessandro Vigilante, któremu niecałe dwa lata temu powierzono misję tchnięcia w markę świeżej energii.

„Jesteśmy dumni z dziedzictwa, jakie zostawiamy. Chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie przez te wszystkie lata, a zwłaszcza Alessandro Vigilante, który jako dyrektor kreatywny przez ostatnie dwa lata pięknie wyrażał DNA tego stuletniego domu mody – emblematu wyrazistej kobiecości i elegancji” – pisze prezes Interparfums, który oprócz Rochas posiada licencję na produkcję i sprzedaż perfum takich znanych marek z górnej półki jak Lacoste, Montblanc, Moncler, Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Van Cleef & Arpels i Lanvin.

Za tymi kurtuazyjnymi słowami kryje się fakt, że w rzeczywistości dział odzieży Rochas stanowi jedynie ułamek działalności całej marki. Lwią część zysków generuje dział perfum. W pierwszej połowie 2025 roku wartość sprzedaży zapachów Rochas wyniosła 19,8 milionów euro.

Burzliwa historia domu mody Rochas

Dom mody Rochas ma za sobą niełatwe kilka dekad. Po śmierci Marcela Rochasa w 1955 roku po raz pierwszy zamknięto dział mody i skupiono się na perfumach.

W latach 80. markę kupił niemiecki koncern kosmetyczny Wella i wskrzesił jej dział mody. Nowym dyrektorem kreatywnym Rochas został irlandzki projektant Peter O’Brien, któremu jednak nie udało się wygenerować zadowalających wyników sprzedażowych.

W 2003 roku O’Briena zastąpił Belg Olivier Theyskens, który zasiadał na stanowisku dyrektora kreatywnego do 2006 roku. Wtedy też ponownie zamknięto odzieżową odnogę Rochas, kiedy Wellę przejął koncern Procter & Gamble.

Kolejną próbę odbudowy francuskiego domu mody podjął w 2015 roku jego kolejny i ostatni właściciel – koncern Interparfums. Na czele działu kreatywnego obsadzono kolejno Alessandro Dell’Acquę (urzędował cztery lata) i Charlesa de Vilmorina, który po dwóch latach przekazał stery ostatniemu dyrektorowi kreatywnemu Rochas – Alessandro Vigilante.

Interparfums, podobnie jak szereg innych firm kosmetycznych, zaczyna odczuwać spowolnienie w segmencie perfum. W tym miesiącu koncern obniżył swoją roczną prognozę wartości sprzedaży do 910 milionów euro.

Jako całość Interparfums radzi sobie jednak całkiem dobrze, zważywszy na niełatwe czasy dla branży luksusowej. Wartość sprzedaży w pierwszej połowie 2025 roku wyniosła prawie 447 milionów euro, co stanowi wzrost na poziomie 5,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Być może więc zamykając markę Rochas, francuski koncern chce uniknąć sytuacji, w której zacznie ona ciągnąć całe przedsiębiorstwo w dół.

Źródło: rp.pl

