Marki w rozmaity sposób reagują na trwającą właśnie zapaść w branży luksusowej. Jedna z nich – francuski dom mody Rochas – zdecydowała o likwidacji swojego działu odzieży. Zarząd marki chce skupić się na tym, co sprzedaje się lepiej, czyli na perfumach i kosmetykach.

Reklama Reklama

Koniec epoki w domu mody Rochas

Znany paryski dom mody Rochas świętuje właśnie stulecie swojego powstania. W 1925 roku założył go jeden z pionierów współczesnej mody, francuski projektant Marcel Rochas.

Dokładnie po stu latach francuski koncern Interparfums, który jest właścicielem marki Rochas, zdecydował, że kolekcja na jesień 2025 roku, którą zaprezentowano w marcu, była ostatnią – przynajmniej pod obecnym zarządem. W komunikacie prezes koncernu Interparfums Philippe Bénacin podziękował ostatniemu dyrektorowi kreatywnemu Rochas, Alessandro Vigilante, któremu niecałe dwa lata temu powierzono misję tchnięcia w markę świeżej energii.

„Jesteśmy dumni z dziedzictwa, jakie zostawiamy. Chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie przez te wszystkie lata, a zwłaszcza Alessandro Vigilante, który jako dyrektor kreatywny przez ostatnie dwa lata pięknie wyrażał DNA tego stuletniego domu mody – emblematu wyrazistej kobiecości i elegancji” – pisze prezes Interparfums, który oprócz Rochas posiada licencję na produkcję i sprzedaż perfum takich znanych marek z górnej półki jak Lacoste, Montblanc, Moncler, Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Van Cleef & Arpels i Lanvin.