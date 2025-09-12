Do przedstawicieli pokolenia Z przeczepiła się opinia, że to osoby roszczeniowe i niezbyt chętne do pracy. Tymczasem najnowszy raport firmy Randstad, potentata na rynku zatrudnienia, pokazuje młode osoby, wchodzące na rynek pracy, w zupełnie innym świetle.

Pokolenie Z na rynku pracy. Czy młodzi są skazani na porażkę?

Stając u progu kariery zawodowej, młodzi ludzie są pełni ambicji, planów i nadziei na zdobycie wymarzonego stanowiska i rozwój kariery. Nie inaczej jest w przypadku osób z pokolenia Z. Tymczasem sytuacja na globalnym rynku pracy przynosi młodym spory zawód, zmuszając ich do przyjęcia „strategii przetrwania”.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu pod tytułem „The Gen Z workplace blueprint: future focused, fast moving”, którego autorem są eksperci z firmy Randstad. Ankiety przeprowadzono w dniach 30 czerwca – 14 lipca 2025 roku w gronie 11 250 aktywnych zawodowo osób z 15 krajów Europy, regionu Azji i Pacyfiku i Ameryki Północnej. Na potrzeby raportu przeanalizowano też 126 milionów ofert pracy.

Okazuje się, że jedna trzecia „Zetek” planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a prawie co czwarta (22 procent) już to zrobiła (to o połowę mniej niż w przypadku milenialsów). Średni okres pracy w jednej firmie w ciągu pierwszych pięciu lat kariery wynosi teraz nieco ponad rok, znacznie mniej niż w przypadku milenialsów (1,8 roku), pokolenia X (2,8 roku) i boomersów (2,9 roku).