Przed pokoleniem Z zamykają się ścieżki kariery. Młodzi, ambitni i rozczarowani

Pokolenie Z jest ambitne i pracowite, ale na rynek pracy często odbija się od ściany, więc pojawia się frustracja. Wyzwania, które stoją obecnie przed młodymi ludźmi pragnącymi robić karierę, podsumowują eksperci z firmy Randstad w swoim najnowszym raporcie.

Publikacja: 12.09.2025 16:48

Zdaniem autorów raportu Randstad jedna trzecia pracowników z pokolenia Z planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Foto: Yungchuan KO Unsplash

Izabela Popko

Do przedstawicieli pokolenia Z przeczepiła się opinia, że to osoby roszczeniowe i niezbyt chętne do pracy. Tymczasem najnowszy raport firmy Randstad, potentata na rynku zatrudnienia, pokazuje młode osoby, wchodzące na rynek pracy, w zupełnie innym świetle.

Pokolenie Z na rynku pracy. Czy młodzi są skazani na porażkę?

Stając u progu kariery zawodowej, młodzi ludzie są pełni ambicji, planów i nadziei na zdobycie wymarzonego stanowiska i rozwój kariery. Nie inaczej jest w przypadku osób z pokolenia Z. Tymczasem sytuacja na globalnym rynku pracy przynosi młodym spory zawód, zmuszając ich do przyjęcia „strategii przetrwania”.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu pod tytułem „The Gen Z workplace blueprint: future focused, fast moving”, którego autorem są eksperci z firmy Randstad. Ankiety przeprowadzono w dniach 30 czerwca – 14 lipca 2025 roku w gronie 11 250 aktywnych zawodowo osób z 15 krajów Europy, regionu Azji i Pacyfiku i Ameryki Północnej. Na potrzeby raportu przeanalizowano też 126 milionów ofert pracy.

Okazuje się, że jedna trzecia „Zetek” planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a prawie co czwarta (22 procent) już to zrobiła (to o połowę mniej niż w przypadku milenialsów). Średni okres pracy w jednej firmie w ciągu pierwszych pięciu lat kariery wynosi teraz nieco ponad rok, znacznie mniej niż w przypadku milenialsów (1,8 roku), pokolenia X (2,8 roku) i boomersów (2,9 roku).

Eksperci zauważają jednak, że osoby z pokolenia Z nie zmieniają pracy dlatego, że są nielojalni czy niezaangażowani. Z ankiety wynika, że przychodzą do firm z konkretnymi wartościami i chęcią rozwoju, często jednak zderzają się z brakiem poczucia sensu i perspektyw na swoim stanowisku.

Zetki mierzą się też ze znacznie mniejszą liczbą ofert pracy na stanowiskach juniorskich. Zdaniem autorów raportu, od stycznia 2024 roku liczba takich ofert spadła o 29 procent.

Raport Randstad. Młodzi ludzie z pokolenia Z robią karierę

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy raportu Randstad wskazują między innymi rozwój sztucznej inteligencji. Widać to na przykład w branży technologicznej, logistycznej i finansowej, gdzie liczba stanowisk juniorskich spadła odpowiednio o 35, 25 i 24 procent. Zdaniem ekspertów odzwierciedla to szersze zjawisko, w którym od młodych pracowników na start wymaga się konkretnych kompetencji technologicznych i nie zawsze oferuje im się odpowiednie szkolenia – tak jak to miało miejsce dotychczas.

Problem dostrzega coraz więcej młodych ludzi. Aż 46 procent z nich (o sześć proc. więcej niż przed rokiem) obawia się, że AI negatywnie wpłynie na ich karierę. Młodzi ludzie nie pozostają jednak bezczynni. „Zetki” aktywnie budują swoje kariery, nie rezygnując z ambicji. Poznają tajniki algorytmów AI, w których, zdaniem autorów raportu, dostrzegają zarówno wyzwanie, jak i szansę. To największa kohorta wiekowa, która używa AI do podwyższania swoich kompetencji i szukania pracy.

Badacze wskazują jednak na nierówny dostęp do kursów i szkoleń dotyczących algorytmów AI. Znacznie łatwiej mają mężczyźni w porównaniu do kobiet (46 versus 38 proc.), a także menedżerowie w porównaniu z pracownikami niższych szczebli.

Wśród branż, którym udaje się zachować młodych pracowników na dłuższy czas, autorzy raportu wymieniają branżę IT, medyczną i finansową. To właśnie tam młodzi ludzie mają poczucie sensu i mogą liczyć na realizację swoich długofalowych planów, co skłania ich do pozostania na stanowisku. Największą popularnością cieszy się branża technologiczna, w której pracować chce aż 70 procent „Zetek”.

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Styl Życia Praca pokolenie Z

