Jeszcze 10 lat temu Habitat był jednym z czołowych w Europie graczy na rynku mebli i dodatków do domu. Tę markę mogą pamiętać także Polacy, bo była obecna na naszym rynku. Po bankructwie wielu uważało, że to koniec Habitatu, ale nie mieli racji. Brytyjczycy wracają na rynki w Europie – i ponownie myślą o ekspansji.

Habitat wraca na rynki w Europie

Meble i dodatki do domu marki Habitat wyróżniał nowoczesny design, który wpisywał się w preferencje aspirujących klientów. Taka estetyka, w połączeniu z przystępnymi cenami, zdecydowała o sukcesie Habitatu w Wielkiej Brytanii, ale i na wielu rynkach w Europie.

Dewizą założyciela marki, nieżyjącego już Terence’a Conana, było zdanie: „Użyteczne może być piękne, a piękne – dostępne”. Konsekwentne działanie w duchu tego hasła przyniosło marce międzynarodową popularność, zaś Conanowi fortunę – i tytuł szlachecki.

Parę lat temu sklepy marki Habitat znikły z Polski, a także z innych krajów, bo firma zaczęła mieć problemy finansowe. Zdaniem ekspertów przyczyniło się do tego złe zarządzanie, które ostatecznie doprowadziło do bankructwa w 2023 roku.