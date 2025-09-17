Aktualizacja: 17.09.2025 13:47 Publikacja: 17.09.2025 13:30
Habitat powstał w 1964 roku w Wielkiej Brytanii.
Jeszcze 10 lat temu Habitat był jednym z czołowych w Europie graczy na rynku mebli i dodatków do domu. Tę markę mogą pamiętać także Polacy, bo była obecna na naszym rynku. Po bankructwie wielu uważało, że to koniec Habitatu, ale nie mieli racji. Brytyjczycy wracają na rynki w Europie – i ponownie myślą o ekspansji.
Meble i dodatki do domu marki Habitat wyróżniał nowoczesny design, który wpisywał się w preferencje aspirujących klientów. Taka estetyka, w połączeniu z przystępnymi cenami, zdecydowała o sukcesie Habitatu w Wielkiej Brytanii, ale i na wielu rynkach w Europie.
Dewizą założyciela marki, nieżyjącego już Terence’a Conana, było zdanie: „Użyteczne może być piękne, a piękne – dostępne”. Konsekwentne działanie w duchu tego hasła przyniosło marce międzynarodową popularność, zaś Conanowi fortunę – i tytuł szlachecki.
Parę lat temu sklepy marki Habitat znikły z Polski, a także z innych krajów, bo firma zaczęła mieć problemy finansowe. Zdaniem ekspertów przyczyniło się do tego złe zarządzanie, które ostatecznie doprowadziło do bankructwa w 2023 roku.
Pod zarządem francuskiej firmy Vente-unique (należy do niej też marka mebli i wyrobów do domu o tej samej nazwie, która jest obecna także w Polsce) w ubiegłym roku rozpoczęto odbudowę Habitatu. W czerwcu 2024 roku uruchomiono we Francji sklep internetowy, co przyniosło spory sukces rynkowy – okazało się, że popularność marki, mimo bankructwa, nie zmalała.
We wrześniu tego roku Habitat zaczął działalność na kolejnych rynkach, na razie w Belgii i Szwajcarii. Zarząd firmy chce jednak rozszerzyć obecność Habitatu w Europie, w pierwszej kolejności ekspansja obejmie Niemcy i Hiszpanię. To jednak nie koniec, właściciele Habitatu chcą kontynuować rozwój i pojawiać się na kolejnych rynkach w Europie.
Habitat założył w 1964 roku brytyjski projektant mebli Terence Conran. Był absolwentem renomowanej szkoły artystycznej Central School of Art w Londynie, która teraz jest częścią Central Saint Martins. Conran studiował tam projektowanie tkanin.
Produkty wyposażenia wnętrz, które tworzyli zarówno Conran, jak i współpracujący z nim projektanci, zyskały dużą popularność w Wielkiej Brytanii, a potem również w całej Europie. W latach 70. marka weszła na rynek amerykański, zaś w kolejnej dekadzie – na azjatycki. W 1983 roku Terence Conran odebrał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.
W latach 80. imperium Conrana było na tyle duże, że projektant i biznesmen założył firmę Storehouse. Oprócz marki Habitat do koncernu, który zatrudniał ponad 30 tysięcy osób, należało jeszcze kilka innych marek.
Z czasem okazało się, że firma stworzona ma problemy finansowe. Zdaniem niektórych analityków, nadmierny rozrost przedsiębiorstwa, a także nieumiejętne zarządzanie doprowadziły do rozpadu firmy.
Od lat 90. liczba sklepów stacjonarnych marki Habitat zaczęła się kurczyć. W 1992 roku markę przejęła szwedzka firma Ikano Ingvara Kamprada, założyciela Ikei.
W kolejnych latach marka Habitat przechodziła z rąk do rąk. Jej właścicielem była w pewnym momencie brytyjska sieć supermarketów Sainsbury's. W międzyczasie Terence Conran sprzedał dwie trzecie swoich udziałów i odszedł z firmy – a raczej tego, co po niej zostało. Sklepy Habitatu zaczęły znikać w USA, a później również w innych krajach.
